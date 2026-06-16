Zakaj starejši izgubljajo moč in kako to ustaviti

V sodobni geriatrični medicini se vse bolj uveljavlja spoznanje, da kronološka starost posameznika ni nujno najboljši napovedovalec kliničnih izidov. Namesto tega strokovnjaki izpostavljajo koncept krhkosti, ki opisuje upad fiziološke rezerve in zmanjšano odpornost telesa na stresorje. Starejši odrasli s sindromom krhkosti so znatno bolj izpostavljeni tveganjem za hospitalizacijo, trajno invalidnost ter podaljšano okrevanje po operativnih posegih.

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Kot pojasnjujejo strokovnjaki, "razlika med posamezniki iste starosti izvira iz njihove zmožnosti ohranjanja telesnih funkcij ob zunanjih vplivih." Analiza kaže, da lahko že banalni dogodki, kot so krajše bivanje v postelji ali blaga okužba dihal, pri krhkem bolniku povzročijo nepopravljivo izgubo neodvisnosti, medtem ko bolj robustni vrstniki takšne dogodke prestanejo brez dolgotrajnih posledic.

icon-expand Kako prepoznamo prve znake upadanja telesnih moči? FOTO: AdobeStock

Kako prepoznamo prve znake upadanja telesnih moči?

Obstajata dva načina, kako zdravniki ugotavljajo, ali je nekdo krhek. Prvi način je opazovanje fizičnih znakov, kot so počasna hoja, izguba kilogramov brez truda in občutek nenehne utrujenosti. Če imate le enega ali dva od teh znakov, ste na meji, ki ji pravimo 'pred-krhkost'. Drugi način pa gleda na vse težave, ki se naberejo čez leta – od težav s sluhom do pozabljivosti in kroničnih bolezni. Vsi ti dejavniki skupaj vplivajo na to, kako močni ste v resnici. Krhkost namreč ne vpliva le na vaše mišice, ampak tudi na to, kako hitro boste okrevali po operaciji ali gripi. Preverjanje teh znakov je danes že del rutine pri ljudeh, starejših od 65 let, saj omogoča pravočasno ukrepanje.

icon-expand Starostniki FOTO: AdobeStock

Raziskave potrjujejo: skoraj tretjina ljudi, ki so bili vključeni v študijo, se je iz stanja krhkosti vrnila k večji telesni odpornosti in boljšemu zdravju.

Dobra novica: svoj proces staranja lahko obrnemo

Ste vedeli, da je krhkost pogosto ozdravljiva? Raziskave so pokazale, da ljudje, ki so bili v zelo slabem stanju, po nekaj mesecih pravilne vadbe in prehrane ponovno pridobijo moč. Ključ je v rednem premikanju – zlasti v vajah za moč, kjer uporabljate lastno težo ali uteži, da okrepite mišice. To naj bi počeli vsaj dvakrat na teden. Prav tako je izjemno pomembno, da pojeste dovolj beljakovin, ki hranijo vaše mišice. Primer iz Irske nam daje upanje: skupina starejših je s programom vadbe in nasvetov o prehrani v samo treh mesecih drastično zmanjšala svojo stopnjo krhkosti. Namesto da bi stanje postalo slabše, so postali bolj samostojni in močnejši kot njihovi vrstniki, ki niso spremenili ničesar.

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Pomen prijateljev in dobrih odnosov za vaše zdravje

Za vaše zdravje so prav tako pomembni prijatelji kot tablete. Študije so odkrile, da so se iz stanja krhkosti hitreje izvlekli tisti, ki so bili družbeno aktivni, so zaupali svojim sosedom in redno hodili med ljudi. Tudi to, kako gledate na svoje zdravje, je ključno – če o sebi razmišljate pozitivno, so možnosti za uspeh večje. Vaše okolje in ljudje okoli vas so vaša varnostna mreža. Ko se srečate z drugimi, se ne krepi le vaše srce, ampak tudi vaši možgani. Prav tako so dejavnosti, ki zaposlijo vašo glavo – od učenja nečesa novega do rednega druženja ob igranju družabnih iger – tiste, ki vam pomagajo, da ostanete odporni na vse, kar prinašajo leta.

icon-expand Starostniki FOTO: AdobeStock