Ljudje z dolgo življenjsko dobo imajo teh 5 navad

Znanstveniki že desetletja preučujejo območja sveta, kjer živi nenavadno veliko stoletnikov. Ta območja so znana kot 'modre cone' (Blue Zones), med njimi pa so Okinawa, Sardinija, Ikaria, Nicoya Peninsula in Loma Linda. Čeprav genetika vpliva na dolžino življenja, raziskave kažejo, da imajo pomembno vlogo vsakodnevne navade. Nekatere med njimi so presenetljivo preproste.

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1. Vsak dan se naravno gibajo

Ljudje, ki živijo najdlje, pogosto nimajo klasičnih 'treningov', kot jih poznamo danes. Njihovo gibanje je del vsakdanjega življenja: hoja, delo na vrtu, hoja po stopnicah, opravila doma. Strokovnjaki poudarjajo, da redna telesna aktivnost pomaga ohranjati mišično maso, zdravje srca, ravnotežje in presnovo. Prav izguba mišic v starosti je eden pomembnih dejavnikov slabše kakovosti življenja. Majhne spremembe lahko naredijo razliko: - več hoje, - manj sedenja, - vsakodnevno delo z rokami, - vaje za moč nekajkrat na teden.

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2. Večino hrane pojedo iz rastlinskega sveta

Prehrana stoletnikov se razlikuje glede na območje, vendar imajo številne skupne značilnosti: veliko zelenjave, stročnic, polnovrednih žit, oreščkov in manj industrijsko predelane hrane. Fižol, leča in druge stročnice so pogosto pomemben del jedilnika ljudi v modrih conah. Poleg vlaknin vsebujejo tudi beljakovine, ki pomagajo ohranjati mišice. To ne pomeni, da ljudje z dolgo življenjsko dobo nikoli ne jedo mesa ali sladkarij, ampak da so takšna živila običajno izjema in ne osnova prehrane.

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3. Imajo močne odnose z drugimi ljudmi

Ena najbolj pogosto spregledanih navad dolgoživih ljudi ni povezana s hrano ali športom, ampak z ljudmi okoli njih. V modrih conah imajo starejši pogosto močne družinske vezi, prijateljske kroge in občutek pripadnosti skupnosti. Raziskovalci ugotavljajo, da socialna povezanost vpliva na duševno zdravje, stres in splošno dobro počutje. Dolgoživost zato ni samo vprašanje, kaj jeste, ampak tudi : - s kom preživljate čas, - komu lahko zaupate, - ali imate občutek, da ste potrebni.

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4. Imajo razlog, zaradi katerega vstanejo zjutraj

Mnogi najstarejši ljudje na svetu govorijo o občutku namena, o tem, da imajo nekaj, za kar se veselijo novega dne. To je lahko skrb za družino, delo na vrtu, pomoč drugim, ustvarjanje ali katerakoli druga dejavnost, ki daje občutek smisla. Raziskave dolgoživosti pogosto izpostavljajo povezavo med psihološkim blagostanjem, aktivnim življenjem in zdravim staranjem.

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5. Znajo zmanjšati stres

Ljudje v območjih z visoko dolgoživostjo imajo pogosto dnevne rituale, s katerimi se umirijo: počitek, druženje, molitev, meditacija ali miren začetek in konec dneva. Kronični stres je povezan s številnimi zdravstvenimi težavami, zato strokovnjaki priporočajo redne načine sproščanja in dovolj kakovostnega spanca.

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Kaj lahko naredimo že danes?

Za daljše in bolj zdravo življenje ni potrebna popolna preobrazba čez noč. Največ štejejo majhne navade, ki jih lahko ponavljamo leta: - vsak dan več hoje, - več zelenjave in stročnic, - manj ultraprocesirane hrane, - več časa z ljudmi, ki nam pomenijo, - dejavnost, ki nam daje občutek smisla. Dolgoživost ni ena sama skrivnost. Gre za skupek majhnih odločitev, ki se skozi desetletja seštevajo.