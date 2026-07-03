Zakaj raven krvnega sladkorja ni pomembna le za diabetike

Večina ljudi pomisli na krvni sladkor le v kontekstu bolezni. Sladkorna bolezen ali preddiabetes takrat postane tema relevantna. Do takrat pa velja: "Moj izvid je normalen, torej je vse v redu." In tukaj je težava. Ko so na Stanfordu 57 ljudem, med njimi tudi povsem zdravim, za dva tedna namestili CGM, so odkrili nekaj presenetljivega: več kot polovica zdravih udeležencev je imela skoke glukoze, ki so segali v preddiabetično ali celo diabetično območje. Njihov izvid na tešče? Normalen. Ampak čez dan je bila slika povsem drugačna. To je stvar, ki jo sama vidim že tri leta. En sam izvid na tešče je kot fotografija morja v mirnem trenutku, ne pove nič o valovih, ki so bili prej in bodo potem ter kaj se dogaja pod površjem. CGM pa pokaže celoten dan. Vsak obrok, vsak trening, vsako slabo noč.

icon-expand Merjenje krvnega sladkorja FOTO: AdobeStock

Kaj me je presenetilo

Ko sem začela nositi senzor, sem pričakovala, da bom videla razliko med sladico in zelenjavo. To je očitno. Kar me je presenetilo, je bilo dvoje. Prvo : kako zelo je pomembno gibanje po obroku. Skok glukoze lahko popolnoma preprečim. Ko po obroku aktiviramo mišice, se na njihovi površini odprejo posebna vrata (GLUT4 transporterji), ki posrkajo glukozo iz krvi, ne da bi telo sploh potrebovalo inzulin. To je popolnoma ločen mehanizem od inzulinskega. In deluje takoj. Sama vidim razliko med kosilom, po katerem sedem na kavč, in kosilom, po katerem naredim 15 minut sprehoda ali 20 počepov. To ni teorija, ampak to vidim na grafu, vsak dan, že tri leta.

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Drugo : kakšna je razlika med hrano, ki se imenuje enako, ampak je kakovost popolnoma različna. Na primer pašteta, ki bi morala biti iz mesa in maščobe, je zaradi postopkov procesiranja postala modificiran škrob z aromami in barvili. Ta poskok bi morali videti, kako grozno naše telo odreagira na ultra procesirano hrano. Takšna pašteta je za moj graf skoraj isto kot sladica. Na drugi strani pa obrok iz beljakovin in maščob ter zelenjave skoraj ne vpliva na krvni sladkor.

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Zakaj je to pomembno, tudi če nismo diabetiki

Nihanja krvnega sladkorja lahko močno vplivajo na počutje. Po velikem skoku sladkorja prideta utrujenost in lakota. Tisto "popoldansko zaspanost", ki jo pripisujemo prenajedanju ali utrujenosti, pogosto sproži strm padec glukoze po previsokem skoku. Telo izrazito reagira na nihanje sladkorja. Večkrat kot nam sladkor zaniha, pogosteje smo lačni in bolj smo po obroku utrujeni. Ampak dolgoročno je slika še bolj zanimiva. Podatki kažejo, da imajo ljudje brez diagnoze, ki imajo pogostejše in višje skoke glukoze, višje tveganje za srčno-žilne bolezni, demenco, nekatere vrste raka. Nihanja glukoze povzročajo oksidativni stres in poškodbe žilnih sten (endotelijska disfunkcija). Dolgoročno pa je slika resnejša. Ljudje brez diagnoze, ki imajo pogostejše in višje skoke glukoze, imajo višje tveganje za srčno-žilne bolezni, demenco, nekatere vrste raka. Nihanja glukoze povzročajo oksidativni stres in poškodbe žilnih sten (endotelijska disfunkcija).

icon-expand Merjenje krvnega sladkorja FOTO: Thinkstock

Kaj konkretno narediti

Trije preprosti koraki, ki naredijo merljivo razliko, ki sem se jih naučila iz spremljanja lastnih grafov. Po vsakem obroku v gibanje. Ni treba, da je šport. Sprehod, pospravljanje, igranje z otroki, 20 počepov. Mišice so naš največji porabnik glukoze in že 10–15 minut aktivnosti po obroku opazno zniža porast krvnega sladkorja. Vrstni red pri obroku šteje. Če najprej pojemo beljakovine in zelenjavo, šele nato ogljikove hidrate, je porast nižji. Naredimo torej dobro podlago. Pomembno je, kdaj pojemo zadnji obrok. Če je to manj kot 3 ure pred spanjem, se bo naše telo celo noč ukvarjalo s povišanim sladkorjem, namesto da bi se odpočilo. Nositi CGM ni nujno za vse. Ni čarobna naprava in ni nadomestilo za zdrav razum. CGM je odlično orodje, da nam pokaže naše odzive in tako igra neke vrste coacha za prehrano. Ne mislim, da bi ga vsi morali nositi stalno, ampak kakšen mesec pa zagotovo. CGM ni za vse in ni nadomestilo za zdrav razum. Je pa najboljši coach za prehrano, ki sem ga imela: pokaže ti tvoje odzive, v realnem času, brez ugibanja. Ne mislim, da bi ga vsi morali nositi stalno. Ampak kakšen mesec pa zagotovo. Seveda krvni sladkor ni edina stvar, ki šteje. Je eden od kazalnikov. Ampak je kazalnik, ki nam je danes dostopen, razumljiv in kar je najpomembnejše, na katerega lahko vplivamo z vsakodnevnim odločitvami. Krvni sladkor ni edina stvar, ki šteje. Ampak je stvar, ki nam je danes dostopna, razumljiva in na katero lahko vplivamo z vsakodnevnimi odločitvami.