Navade, ki po mnenju strokovnjakov prispevajo k daljšemu in bolj zdravemu življenju

Čeprav ne morete izbrati svojih genov, imate v rokah močno orodje: svoje vsakodnevne navade. Znanstveniki ugotavljajo, da prehrana, gibanje in način spanja neposredno vplivajo na naše celice, natančneje na t. i. telomere. To so majhni pokrovčki na naših kromosomih, ki ščitijo DNK pred poškodbami. Hitreje kot se ti pokrovčki skrajšajo, hitreje se naše telo stara na celični ravni. Dobra novica je, da lahko s premišljenimi odločitvami ta proces znatno upočasnimo. Skrb za zdravje na dolgi rok pomeni manj kroničnih bolezni in večjo vitalnost v jeseni življenja. Ključ je v doslednosti in odgovornosti do lastnega telesa, ki nam služi celo življenje.

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Prehrana kot temelj dolgoživosti: mediteranski meni in japonska modrost

Eden najboljših načinov za varovanje srca in ožilja je prehod na mediteranski način prehranjevanja. To pomeni, da na svoj jedilnik uvrstite več oljčnega olja, rib, stročnic in sveže zelenjave. Študije nenehno potrjujejo, da ljudje v sredozemskem okolju redkeje zbolijo za sladkorno boleznijo in boleznimi srca. Poleg tega, kaj jemo, je pomembno tudi, koliko jemo. Japonska modrost z otoka Okinawa nas uči zmernosti: svetujejo nam, naj nehamo jesti, ko začutimo, da smo približno 80-odstotno siti. Na ta način se izognemo težkemu občutku v želodcu in odvečnim kilogramom, ki bi lahko obremenili naše organe in pospešili procese staranja v telesu.

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Prijateljstvo in ljubezen nista pomembna le za vašo srečo, temveč tudi za zdravje. Ljudje, ki negujejo dobre odnose, imajo dokazano večje možnosti za daljše življenje in se lažje spopadajo s stresnimi obdobji.

Gibanja, počitka in spanja ne smete zanemariti: praktični nasveti za vsak dan

Telesna aktivnost je eden najmočnejših stebrov dolgega življenja. Že samo 150 minut gibanja tedensko – kar lahko razdelite na polurne sprehode petkrat na teden – dramatično zmanjša nevarnost za kap, sladkorno bolezen in depresijo. Ne gre le za to, da ohranite vitko postavo, temveč za celostno delovanje vašega telesa. Poleg gibanja pa nujno potrebujemo tudi kakovosten počitek. Spanec namreč popravi škodo, ki nastane čez dan. Prav tako se moramo naučiti obvladovati stres in odpuščati, saj dolgotrajna zamera v telesu sproža procese, ki povišujejo krvni tlak. Na svoji poti do zdravja nikoli ne pozabite niti na varnost; uporaba pasu v avtomobilu in čelade je preprosta, a vitalna navada.