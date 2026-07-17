Osebni zemljevid tveganj pri 40., 50. in 60.

Zdaj imam 36 in to vidim drugače. Ne zato, ker bi bilo kaj narobe, ampak ker sem začela meriti, dokler je še vse v redu. Kri vsakih pol leta, merilnik glukoze, DXA. Prva DXA-meritev me je presenetila: na pogled vitka, izvidi v redu, mišice pa na 7. percentilu za mojo starost. Nič me ni bolelo. In prav to je bistvo ... najpomembnejše stvari se dolgo ne čutijo.
Kronične bolezni se gradijo leta ali desetletja v tišini. Ko pridejo simptomi, je za lahke popravke pogosto že pozno. Zato je pri vsakem desetletju smiselno pogledati eno stvar, ki takrat šteje najbolj ... in jo pogledati, dokler je še ne čutimo.
Pri štiridesetih: metabolizem
Pogosto slišim: izvidi so v redu, samo po kosilu sem utrujen. Krvni sladkor na tešče je res lahko normalen, inzulin pa ne. Glukoza pove, koliko sladkorja je v krvi, inzulin pa, koliko se mora telo potruditi, da ga tam drži. Visok inzulin ob normalnem sladkorju pomeni, da telo že leta dela nadure. To je eden najzgodnejših signalov in klasičen izvid ga ne ujame. Pri štiridesetih je še dobro obrnljiv.
Takrat je vredno postaviti izhodišče in začeti z utežmi. In izmeriti Lp(a), genetski dejavnik, ki ga ima povišanega približno vsak peti, izmeri pa se enkrat za vedno.
Pri petdesetih: kosti in mišice
Pri ženskah menopavza pospeši dvoje, izgubo kosti in izgubo mišic. Kostna gostota v prvih letih pade za 1 do 2 % na leto. To se pozna šele čez desetletja, kot zlom ali padec, gradi pa se zdaj. Zato je pri petdesetih ključna struktura. DXA pokaže kosti in mišice, trening z utežmi pa je najboljša zaščita za oboje.
Pri šestdesetih: rezerva
Zdaj se pozna, koliko mišic in kondicije smo prej nabrali. Nizka mišična masa je povezana z višjim tveganjem za prezgodnjo smrt, slaba kondicija je po podatkih celo močnejši napovednik smrti kot kajenje. Malo ljudi to ve. In ena manj očitna stvar: sluh. Slabši sluh je eden večjih dejavnikov tveganja za demenco.
Pri šestdesetih gre torej za to, da rezervo ohranjamo. Mišice, gibanje, preverjen sluh. Od tega je odvisno, ali se bomo pri osemdesetih še sami dvignili s stola in ali bomo vrečke iz trgovine lahko prinesli domov.
Zakaj vse skupaj
Imam 34 in šestdesetih še ne vidim. Ampak smer že lahko izberem. Pri štiridesetih metabolizem, pri petdesetih kosti in mišice, pri šestdesetih rezerva. Vsako od teh lahko pogledamo, dokler je še načeloma vse v redu. In takrat je tudi najlažje kaj spremeniti.
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