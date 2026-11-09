Pri 93 letih ima preprosto navado, ki ji pomaga ohranjati vitalnost

Legendarna igralka sedemdesetih let, Ellen Burstyn, tudi pri svojih 93 letih dokazuje, da starost ni ovira za aktivno in polno življenje. Do te častitljive starosti ni prišla s sedenjem križem rok, temveč z dosledno skrbjo za svoje telo in duha. Ko je 28. aprila gostovala v priljubljeni televizijski oddaji Live With Kelly and Mark, kjer je promovirala svojo najnovejšo knjigo poezije z naslovom Poetry Says It Better: Poems to Help You Wake Up, je z voditeljema Kelly Ripa in Markom Consuelosom delila svojo vsakodnevno rutino. Razkrila je, da kljub svojim devetdesetim letom še vedno telovadi prav vsak dan. Njena najljubša oblika rekreacije so dolgi in redni sprehodi po znamenitem Centralnem parku v New Yorku. Pred občinstvom v studiu je svojo filozofijo povzela z besedami: "Tako dočakaš 93 let in si še vedno poln življenja." - Ellen Burstyn. Vsakodnevno gibanje na svežem zraku je očitno eden glavnih stebrov njene izjemne dolgoživosti.

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Vsakodnevni sprehodi kot vir navdiha in ohranjanja vitalnosti

Redni sprehodi v naravi niso koristni le za ohranjanje telesne kondicije, temveč delujejo tudi kot odličen navdih za okolico. Navdušenje, s katerim Ellen Burstyn govori o svojih vsakodnevnih obhodih po Centralnem parku, je hitro prevzelo tudi televizijsko voditeljico Kelly Ripa. Ta se je med pogovorom pošalila, da se bo slavni igralki na njenih sprehodih v prihodnje kar pridružila. Zvezdnica kultnega filma Izganjalec hudiča je pobudo sprejela z odprtimi rokami in dejala: "V prihodnosti bom pozorna nate." - Ellen Burstyn. Ripa ji je v smehu odvrnila, da jo bo v parku zelo težko spregledati, in pojasnila: "Ne moreš me zgrešiti, nosim ogromen sončni klobuk – pravzaprav komično velik sončni klobuk." - Kelly Ripa. Ta sproščeni pogovor lepo prikazuje, kako lahko zdrave navade postanejo tudi priložnost za druženje in zabavo, ob tem pa nas spomni še na pomen zaščite pred soncem med gibanjem na prostem.

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Moč hvaležnosti in pozitivnega pogleda na svet pri ohranjanju zdravja

Zdravje pa se ne začne le v mišicah, temveč predvsem v naši glavi in načinu, kako dojemamo svet okoli sebe. Ellen Burstyn se drži svojih preverjenih navad že vrsto let in poudarja, da sta hvaležnost ter pozitivna naravnanost verjetno prav tako zaslužni za njeno dolgo življenje kot telesna vadba. Že leta 2023 je v pogovoru za revijo People razkrila svoj preprost, a močan jutranji ritual. Povedala je: "Trudim se, da so prve besede, ki pridejo iz mojih ust: 'Hvala.'" - Ellen Burstyn. Igralka se vsako jutro zavestno spomni na vse dobre stvari v svojem življenju in to ubesedi: "'Hvala, da sem živa. Hvala, da sem varna. Hvala, da sem zdrava. Hvala za moje kužke.' Mislim, da imam veliko razlogov za to, da živim v stanju hvaležnosti." - Ellen Burstyn. Takšen optimističen začetek dneva ji pomaga ohranjati notranji mir in zmanjšuje vsakodnevni stres, kar neposredno vpliva na boljše splošno počutje.

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Skrivnost dolgega življenja je v zdravi prehrani, redni vadbi, izogibanju alkoholu in cigaretam ter v zavestni odločitvi za zdrav življenjski slog.

Vegetarijanska prehrana in opustitev škodljivih razvad iz preteklosti

Poleg gibanja in pozitivnih misli je za zdravo staranje ključnega pomena tudi to, kaj vnašamo v svoje telo in česa se zavestno izogibamo. Ellen Burstyn je razkrila, da je vegetarijanka, svojo formulo za vitalnost pa je opisala zelo neposredno in brez olepševanja. Dejala je: "Skrivnost je v zdravi prehrani, telovadbi, neuživanju alkohola, nekajenju, neuživanju drog in v odločitvi za zdravo življenje." - Ellen Burstyn. Zanimivo in hkrati zelo spodbudno pa je dejstvo, da igralka ni živela vedno tako vzorno. Iskreno je priznala, da je bila to zavestna prelomnica v njenem življenju, in dodala: "Za to sem se odločila po tem, ko sem nekaj desetletij počela vse te slabe stvari." - Ellen Burstyn. Njena izkušnja je jasen dokaz, da pretekle napake ne določajo nujno naše prihodnosti, če le zberemo voljo in pravočasno spremenimo svoj življenjski slog na bolje.

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K zdravemu telesu in mirnemu duhu pa spada tudi živahen družabni in kulturni vsakdan, ki ohranja možgane v dobri kondiciji. Ellen Burstyn pri svojih 93 letih nikakor ne počiva na lovorikah, temveč skrbi, da je njen urnik vedno poln zanimivih dejavnosti. Veliko časa posveti branju, redno obiskuje glasbene koncerte in skrbno vzdržuje aktiven družabni koledar s prijatelji in znanci. Poleg vsega tega pa še vedno aktivno ustvarja, saj je pravkar izšla njena nova knjiga Poetry Says It Better: Poems to Help You Wake Up. Združevanje telesne vadbe, zdrave prehrane, hvaležnosti ter bogatega kulturnega in družabnega življenja se je v njenem primeru izkazalo za zmagovalno kombinacijo, ki ji omogoča, da tudi v visoki starosti živi polno in neodvisno življenje.

Vabljeni na dogodek Platforma Dolgoživost: Kako ohraniti zdravje telesa, možganov in duševno kondicijo skozi življenje, ki se bo odvil 7. decembra 2026. Vstopnice so na voljo TUKAJ.

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