Postati obraz lepotne kampanje pri stotih letih je izjemen dosežek, ki pa za Dorothy Wiggins predstavlja le še en zanimiv življenjski izziv. V teniškem klubu je nedavno blestela na snemanju za spot, kjer je promovirala serum proti staranju. Čeprav se v vlogi modela še nikoli prej ni preizkusila, je delo opravila povsem profesionalno. Ko jo je fotograf prosil za nasmeh, je s svojo pristno energijo nasmejala celotno ekipo. Še bolj impresivno pa je bilo, ko je na zahtevo režiserja vrnila teniški udarec igralcu, ki ni bil star niti pol toliko kot ona, in žogico poslala daleč mimo njega. Njena neverjetna energija in telesna pripravljenost pri stotih letih dokazujeta, da visoka starost ne pomeni nujno konca aktivnega in polnega življenja, temveč lahko prinese povsem nove priložnosti.

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Ljubezen do tenisa in nepričakovana slava na družbenih omrežjih

Teniško igrišče je za Dorothy drugi dom, saj ta šport igra že vse od svojih dvajsetih let. Odraščala je v newyorški soseski Forest Hills v Queensu, kjer je nekoč potekalo odprto prvenstvo ZDA, zato si je vedno želela igrati. Medtem ko bi večina njenih vrstnikov lopar že zdavnaj odložila ali ga zamenjala za manj naporen pickleball – ki ga je na sinovo željo sicer preizkusila, a je ni navdušil –, Dorothy v poletnih mesecih še vedno igra skoraj vsak dan. Njena predanost športu, v katerem je njen najljubši igralec Roger Federer, ji je prinesla celo čast, da je letos na OP ZDA vrgla kovanec pred dvobojem med Coco Gauff in Naomi Osaka. Tenis opisuje kot ples, ki ga poleg petja naravnost obožuje. Čeprav sama ni največja ljubiteljica družbenih omrežij, je postala prava spletna zvezda. Na Instagramu ima kar 355.000 sledilcev, na TikToku pa 57.500, kjer ljudje z navdušenjem spremljajo njene posnetke igranja tenisa, uživanja v New Yorku in preizkušanja novih stvari, kot je ples ob drogu.

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Njen recept za ohranjanje mladostne energije je preprost pogled na leta: "Nikoli nisem razmišljala o svoji starosti. Preprosto živim vsak dan in vsak dan se počutim dobro." - Dorothy Wiggins

Ko človek dočaka sto let in je pri tem tako aktiven, ga vsi sprašujejo isto: kako mu to uspeva? Za Dorothy je odgovor povsem preprost. Ne obremenjuje se z vprašanjem, ali je za določene aktivnosti, ki jih ima rada, ali pa za tiste, ki jih še ni preizkusila, morda prestara. Sebe z nasmehom opisuje kot hedonistko, ki v življenju vedno sledi tistemu, kar se ji zdi zabavno in vznemirljivo. Namesto da bi štela leta in se omejevala, se osredotoča na sedanjost in dobro počutje. Kljub temu pa njena dolgoživost ni le posledica srečnega naključja. Ko gre za ohranjanje vitalnosti in dobrega zdravja, se Dorothy drži treh zelo jasnih in preprostih pravil, ki jih lahko v svoje življenje vpelje prav vsak izmed nas, ne glede na to, koliko svečk trenutno piha na rojstnodnevni torti.

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Prvi dve pravili: Dovolj spanja in manj obremenjevanja z malenkostmi

Prvo in najpomembnejše pravilo, ki se ga drži, je zadostna količina spanja. "Glede spanja sem bila vedno zelo stroga," pravi Dorothy. Pri tem se ne obremenjuje z natančno uro odhoda v posteljo ali strogimi večernimi rutinami, temveč pazi predvsem na to, koliko ur spi. Vsako noč si privošči vsaj sedem, pogosto pa tudi do devet ur spanca. Če s prijatelji ostane zunaj pozno v noč, naslednje jutro preprosto spi dlje. Njena druga skrivnost je sproščen odnos do življenja. Zaveda se, da se je včasih težko izogniti stresu, a poudarja, da je ključno "poskusiti jemati življenje čim bolj lahkotno in se ne vznemirjati zaradi stvari, ki niso pomembne." Trudi se, da je malenkosti ne vržejo iz tira, in ohranja zdrav smisel za humor. Za dobro počutje ne uporablja nobenih posebnih tehnik. "Ne meditiram, ne počnem ničesar posebnega, preprosto uživam," pojasnjuje. Živi za užitek in si brez slabe vesti privošči tisto, kar jo veseli, pri čemer se pogosto spomni najboljšega nasveta svoje mame: "Saj je samo denar."

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Tretje pravilo: Negovanje odnosov in druženje z mlajšimi generacijami

Tretje pravilo, ki ga Dorothy izpostavlja, je ohranjanje tesnih stikov z bližnjimi. Pri stotih letih ima še vedno zelo živahno družabno življenje in močno skupnost. Kar 62 let je bil središče njenega sveta njen mož Guy, ki je prav tako dočakal sto let in umrl leta 2020. Dorothy je prepričana, da je njun trden in ljubeč zakon močno pripomogel k njeni dolgi življenjski dobi. "Bila sva zelo, zelo, zelo srečna," se spominja. Po njegovi smrti je poskrbela, da ni ostala osamljena, zato ima vsak večer ob sebi nekoga, s katerim skupaj večerja. Pri tem uporablja majhen, a učinkovit življenjski trik: druži se z ljudmi, ki so mlajši od nje. Mlajši prijatelji ji pomagajo ostati v koraku s časom, ji ponujajo svež pogled na svet in poskrbijo, da se ne začne preveč obremenjevati s svojo starostjo.

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Zgodba stoletne Dorothy nas uči, da dolgoživost ni le štetje let, temveč predvsem sposobnost, da v vsakem letu resnično uživamo, počnemo tisto, kar imamo radi, in odkrivamo nove strasti. Namesto da bi se v starosti ustavili in se prepustili rutini, je pomembno, da ostanemo odprti za spremembe in nove izkušnje. "To je del življenja. Življenje pomeni premikanje z različnimi stvarmi," poudarja Dorothy in dodaja ključno misel: "Ne želite stagnirati. Želite se gibati." Njeno življenje je najboljši dokaz, da nam gibanje, tako telesno na teniškem igrišču kot duhovno skozi druženje in zabavo, omogoča, da ostanemo mladi po srcu ne glede na starost.

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icon-expand Platforma FOTO: POP TV