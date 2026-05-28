Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba

Vsi vemo, da z leti naše telo ne deluje več tako, kot je nekoč. Staranje je proces, ki na vsakega posameznika vpliva drugače – nekateri ostanejo čili do poznih let, drugi pa se hitro srečajo s t. i. telesno krhkostjo. Krhkost pomeni, da telo potrebuje več časa za regeneracijo, hkrati pa se poveča nevarnost za padce, hospitalizacije in resnejše zdravstvene težave. Nova avstralska študija, v kateri je sodelovalo več kot 12.000 ljudi nad 70. letom starosti, je preučevala, ali lahko preproste aktivnosti, kot so branje, pisanje ali druženje v društvih, pomagajo ohraniti telo močnejše in odpornejše proti bolezni.

Preberi še Ste nezadovoljni z življenjem? Bodite pozorni na te subtilne znake

Katere aktivnosti najbolj pomagajo ohranjati telesno odpornost

Raziskovalci so odkrili, da so tisti ljudje, ki so bili včlanjeni v različna društva ali lokalne organizacije, imeli za 3 % manjšo možnost, da postanejo fizično šibki. Še posebej koristne so se izkazale aktivnosti, ki zahtevajo razmišljanje. Na primer, redno reševanje ugank, igranje šaha ali kart je tveganje za krhkost zmanjšalo za kar 4 %. Znanstveniki verjamejo, da take naloge silijo naše možgane k delu, to pa spodbudi celo telo k boljši funkciji. Pomeni, da ko telovadite z glavo, na nek način skrbite tudi za svoje mišice in splošno ravnotežje, kar preprečuje nevarne padce.

icon-expand Socializacija FOTO: AdobeStock

Socialno življenje ni le luksuz, temveč nujna zaščita pred telesnim propadom; štirje ali več rednih stikov zmanjšajo tveganje za oslabelost.

Zakaj se ženske na socialne aktivnosti odzivajo bolje kot moški

Študija je postregla še z enim presenečenjem: ženske imajo od teh aktivnosti precej več koristi kot moški. Pri ženskah se je nevarnost krhkosti zmanjšala za 3 % do 6 %, če so bile redno aktivne v družbi ali so se učile česa novega, pri moških pa tega učinka v taki meri ni bilo. Ključno je tudi to, koliko prijateljev imate. Če ima starejša oseba vsaj štiri prijatelje ali sorodnike, s katerimi je redno v stikih, bo veliko dlje časa samostojna. Socialna povezava namreč spodbudi človeka, da gre iz hiše in uporablja svoje fizične sposobnosti, kar neposredno krepi zdravje in podaljšuje kakovostno življenje.

icon-expand Igranje šaha FOTO: AdobeStock

Praktični nasveti za vsak dan: kako aktivno dočakati visoko starost

Če si želite zagotoviti zdravo starost, ni treba iskati dragih rešitev. Tu so štiri preprosta priporočila, ki jih lahko uvedete takoj: ostanite v stiku s sorodniki, morda s tedensko kavo ali kratkim sporočilom; redno zaposlite svoje možgane z branjem časopisa ali poslušanjem radia; pridružite se interesnim skupinam, kot je recimo plavalni ali knjižni klub; in predvsem hodite ven – obiščite knjižnico, restavracijo ali muzej. Ti majhni koraki niso le prijetni, ampak so ključni za to, da bodo vaše kosti, mišice in možgani še dolga leta delovali usklajeno in močno.