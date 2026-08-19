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Tri navade v srednjih letih, ki lahko podaljšajo življenje brez demence

N.R.A.
19. 08. 2026 03.16
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Nove raziskave razkrivajo, da lahko z zdravim življenjskim slogom v srednjih letih zamaknemo pojav demence za skoraj 13 let, kar poudarja pomen preventive za starajoče se prebivalstvo.

Najnovejša raziskava kaže, da lahko bistveno zmanjšamo tveganje za nastanek demence z nadzorom treh dejavnikov: urejenim krvnim tlakom, opustitvijo kajenja in skrbjo za raven sladkorja v krvi. Zdravje naših žil je ključno za preskrbo možganov s kisikom in hranili, zato je za ohranitev kognitivnih sposobnosti še posebej pomembno skrbeti za zdravo življenje v obdobju med 45. in 65. letom starosti. Ljudje, ki teh težav nimajo, v povprečju uživajo skoraj 13 let več življenja brez znakov demence, medtem ko slabe navade dokazano vodijo k hitrejšemu upadu zdravja.

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Zakaj je zdravje ožilja ključno za vaše možgane

Na razvoj demence vplivajo številni dejavniki, vendar lahko na zdravje svojih možganov bistveno vplivamo sami. Raziskava, ki je spremljala več kot 12.000 ljudi skozi 26 let, je potrdila, da zdravje ožilja neposredno vpliva na staranje možganov. Težave, kot sta visok krvni tlak in sladkorna bolezen, v kombinaciji s kajenjem poškodujejo žile, kar vodi v propadanje možganskih celic. Kot pravijo raziskovalci: izražanje vaskularnega tveganja v časovnih okvirih ponuja jasen okvir za motiviranje preventivnih strategij. Preprosto povedano, če si bomo zdaj prizadevali za zdravo srce in žile, si lahko zagotovimo več kot desetletje dolgotrajne duševne jasnosti.

Ožilje
OžiljeFOTO: Dreamstime

"Naše ugotovitve kažejo, da zmanjšanje vaskularnega tveganja koristi vsem, vendar bi nekatere populacije lahko imele od usmerjene preventive še večje koristi," opozarja epidemiolog Josef Coresh.

Nekatere skupine ljudi so bolj ogrožene, a preventivni ukrepi pomagajo vsem

Študija kaže, da zdrav življenjski slog, brez kajenja, povišanega tlaka in diabetesa, podaljša življenje brez demence. Ženske v takšnem primeru živijo povprečno 18,1 leta, moški pa 16,6 leta brez te bolezni. Raziskovalci opozarjajo, da na zdravje vplivajo tudi družbene neenakosti, zato bi morale nekatere skupine ljudi dobiti boljšo zdravstveno pomoč. Ker vsako leto po svetu za demenco zboli kar 10 milijonov ljudi, je odkrivanje načinov za njeno preprečevanje izjemnega pomena za celotno družbo.

Vir: ScienceAlert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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