Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?

V zadnjem času se je na družbenih omrežjih razširil nov trend, pri katerem ljudje zjutraj namesto kave spijejo žlico ali dve olivnega olja. Vse skupaj se je začelo v Hollywoodu, kjer zvezdnice, kot so Kourtney Kardashian, Beyonce in Jennifer Lopez, javno hvalijo učinke 'tekočega zlata' na svoje počutje in videz. Čeprav se morda sliši nenavadno, ima ta praksa korenine v znanosti.

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Olivno olje je namreč bogato z zdravimi maščobami in vitaminom E, ki so nujni za pravilno delovanje telesa. Pomaga lahko pri uravnavanju telesne teže, saj povečuje občutek sitosti, obenem pa ščiti srce pred različnimi boleznimi. Raziskovalci poudarjajo, da zamenjava masla ali margarine z olivnim oljem močno zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt.

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Zakaj je olivno olje nepogrešljiv del zdravega jedilnika?

Prednosti olivnega olja niso nič novega, a njihovo poznavanje nam pomaga razumeti, zakaj bi ga morali vključiti v vsakodnevne obroke. Gre za odličen vir antioksidantov, ki delujejo kot ščit za naše celice. Redna uporaba tega olja lahko zniža visok krvni tlak in izboljša delovanje jeter ter ledvic. Prav tako je dokazano, da olivno olje pomaga telesu absorbirati nekatere vitamine iz zelenjave, kar pomeni, da je vaša solata z olivnim oljem precej bolj hranljiva kot brez njega. Čeprav so medijski zvezdniki trendu dali novo podobo, so zdravstveni delavci to olje vedno priporočali kot najboljšo alternativo nasičenim živalskim maščobam.

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Čeprav zvezdniki olivno olje nanašajo neposredno na kožo, bodite previdni, saj lahko pri ljudeh z aknami stanje močno poslabša.

Kljub navdušenju na TikToku in v Hollywoodu pa olivno olje ni rešitev za vse težave s kožo. Nekateri dermatologi popolnoma odsvetujejo nanašanje olivnega olja na obraz, še posebej če imate mastno kožo ali težave z aknami. Olje lahko namreč zamaši pore in povzroči še več izbruhov. Pomembno je vedeti, da tisto, kar ustreza Jennifer Lopez, morda ne bo ustrezalo vam. Vseeno pa olivno olje ostaja nepogrešljiv del mediteranske diete, ki velja za eno najzdravijih na svetu. Če ga vključite v prehrano kot nadomestek za majonezo ali maslo, boste naredili največ za svoje dolgoročno zdravje in tudi za lepoto svoje kože od znotraj navzven.

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Kako izbrati pravo olje in koliko ga dejansko potrebujete?

Če želite poskusiti s pitjem olivnega olja, vedno izberite steklenico z oznako 'ekstra deviško'. To pomeni, da je olje pridobljeno s hladnim stiskanjem in je obdržalo vse svoje zdravilne lastnosti. Dovolj je že ena žlica na dan, da opazite razliko v svoji prebavi. Olivno olje deluje kot nekakšno mazivo za naše notranje organe in pospešuje odstranjevanje strupov iz telesa. Spomnite se, da gre za starodavno modrost, ki se je prenašala iz roda v rod v deželah s soncem obsijanimi oljkami. Danes znanost le potrjuje to, kar so ljudje ob obalah Jadrana in Sredozemlja vedeli že tisočletja – da je olivno olje pravi eliksir življenja.