Velika raziskava kaže, da zdrava prehrana upočasnjuje biološko staranje telesa, pri čemer ni pomembno le eno, temveč več različnih prehranskih načrtov. Znanstveniki so preučili deset diet, med katerimi so bile mediteranska, nordijska, rastlinska prehrana in dieta za zniževanje tlaka, ter ugotovili, da vse vodijo do počasnejšega staranja. "Naša študija kaže, da gre zdrava prehrana z roko v roki s počasnejšim biološkim staranjem. S tem lahko zmanjšamo tveganje za bolezni, kot sta demenca ali bolezni srca," pravi prof. Monique Breteler. Ker ni le ene pravilne diete, si lahko prehrano vsak prilagodi svojim željam in denarnici.

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Kako znanstveniki merijo biološko staranje telesa skozi spremembe v DNK

Znanstveniki so preučili prehrano in krvne vzorce več tisoč ljudi, da bi ugotovili, kako hrana vpliva na staranje. Z uporabo sodobne tehnologije niso merili števila let, temveč biološko starost telesa. Merili so kemične spremembe na DNK, ki se s staranjem spreminjajo. "Uporabili smo tri različne pristope, tako imenovane epigenetske ure, da bi iz metilacije DNK razbrali biološko staranje," pojasnjuje Juliana Tavares, vodilna avtorica raziskave.

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Primerjava desetih zdravih diet je potrdila, da vsak izmed teh prehranskih načrtov uspešno upočasnjuje biološko staranje. Za ohranjanje zdravja in vitalnosti torej ne obstaja le ena sama pravilna pot.

Deset zdravih diet in njihove skupne točke pri upočasnjevanju staranja

Raziskovalci so ugotovili, da se ljudje redko držijo samo enega prehranskega sloga. Ker se diete med seboj razlikujejo, posameznik težko doseže visoke ocene pri vseh hkrati. "Skoraj nihče se ne prehranjuje zdravo po vseh merilih hkrati," pojasnjuje Juliana Tavares. Kljub temu pa velja ključno spoznanje: dosledno upoštevanje katerekoli zdrave diete upočasnjuje biološko staranje. Pomembna je celotna slika, saj številni različni prehranski vzorci ugodno vplivajo na staranje.

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Presenetljiva ugotovitev raziskovalcev glede vpliva zdrave prehrane pri kadilcih

Raziskave kažejo, da ima zdrava prehrana lahko še večji vpliv na upočasnitev staranja pri kadilcih kot pri nekadilcih. Ker kajenje telesu močno škodi, so koristi zdrave prehrane tu bolj opazne. To seveda ne pomeni, da je kajenje varno; opustitev kajenja ostaja najpomembnejša za zdravje.

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Različne diete v telesu sprožijo presenetljivo podobne biološke procese

Raziskovalci so ugotovili, da različne diete v telesu sprožajo zelo podobne biološke procese, ki upočasnjujejo staranje. Več kot 70 odstotkov teh procesov je enakih pri vseh dietah. Ti procesi vplivajo na obnovo celic in presnovo, kar je ključno za dolgo življenje. Nekatere diete imajo tudi posebne učinke, kot sta denimo krepitev srca ali izboljšanje spomina. "Ne potrebujete popolne diete," poudarja Juliana Tavares, saj lahko s prilagojeno prehrano dosežemo želene zdravstvene cilje.

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