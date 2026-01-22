Vizita.si
Genetske posebnosti, ki 'superstarostnikom' pomagajo ohranjati izjemno kognitivno zdravje

N.R.A.
22. 01. 2026
0

Starostniki, ki tudi v poznih letih ohranjajo izjemno dober spomin, hitro razmišljanje in visoko stopnjo mentalne prožnosti, so že dolgo predmet znanstvenega zanimanja.

Ti posamezniki, ki jih raziskovalci imenujejo superstarostniki, pogosto izstopajo po tem, da se njihovo kognitivno delovanje skoraj ne razlikuje od delovanja mnogo mlajših odraslih. Nova raziskava, o kateri poroča ScienceAlert, razkriva, da imajo ti posamezniki vsaj dve pomembni genetski prednosti, ki bi lahko pojasnili, zakaj se njihovi možgani starajo počasneje kot pri večini ljudi. Razumevanje teh genetskih razlik bi lahko v prihodnosti pomagalo bolje razumeti, zakaj nekateri ljudje ohranijo izjemno kognitivno zdravje tudi v visoki starosti.

Katere genetske značilnosti izstopajo pri superstarostnikih

Kot navaja ScienceAlert, so raziskovalci analizirali genetske vzorce več sto posameznikov in jih primerjali s skupino ljudi, ki se starajo povprečno. Pri superstarostnikih so odkrili dve izraziti genetski posebnosti, ki sta povezani z boljšo zaščito možganov pred starostnimi spremembami. Ena od teh značilnosti je povezana z učinkovitejšim delovanjem mehanizmov, ki ščitijo živčne celice pred poškodbami.

Starostniki
StarostnikiFOTO: AdobeStock

Druga pa se nanaša na gene, ki vplivajo na presnovo in delovanje možganskih celic. ScienceAlert poudarja, da te genetske razlike ne pomenijo, da superstarostniki ne morejo razviti kognitivnih težav, vendar jim dajejo pomembno prednost pri ohranjanju mentalne ostrine.

Kako te genetske prednosti vplivajo na staranje možganov

Kot piše ScienceAlert, so raziskovalci ugotovili, da imajo superstarostniki gene, ki so povezani z učinkovitejšim odstranjevanjem celičnih odpadkov in boljšim odzivom na stres v možganskem tkivu. To pomeni, da se njihovi možgani bolje spopadajo s procesi, ki običajno prispevajo k starostnemu upadu kognitivnih sposobnosti.

Starostniki
StarostnikiFOTO: AdobeStock

Poleg tega imajo ti posamezniki manjšo verjetnost, da bi nosili genetske različice, ki so povezane s povečanim tveganjem za razvoj Alzheimerjeve bolezni. Prav kombinacija zaščitnih genov in odsotnosti tveganih različic je tista, ki superstarostnikom omogoča ohranjanje izjemno dobrega spomina tudi v pozni starosti.

Zakaj so ugotovitve pomembne za razumevanje zdravega staranja

Kot poroča ScienceAlert, raziskovalci poudarjajo, da te genetske prednosti ne delujejo izolirano. Pomembno vlogo imajo tudi življenjski slog, okoljski dejavniki in splošno zdravstveno stanje posameznika. Vendar pa odkritje dveh ključnih genetskih prednosti odpira nove možnosti za raziskovanje, kako bi lahko v prihodnosti bolje razumeli procese zdravega staranja. Raziskava ponuja vpogled v to, zakaj nekateri ljudje ohranijo izjemno kognitivno zdravje, medtem ko drugi hitreje doživljajo upad spomina in drugih mentalnih funkcij.

Razumevanje, zakaj superstarostniki ohranijo tako visoko raven kognitivnega delovanja, je pomembno ne le za znanost, temveč tudi za širšo družbo. Čeprav genetike ni mogoče spremeniti, lahko raziskave, kot je ta, pomagajo prepoznati dejavnike, ki prispevajo k zdravemu staranju. ScienceAlert poudarja, da gre za pomemben korak k boljšemu razumevanju, kako lahko možgani ostanejo odporni na starostne spremembe in kako bi lahko to znanje nekoč uporabili za podporo širši populaciji.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
superstarostniki kognitivno zdravje staranje možganov genetika duševna mladost
Zlata leta

