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Demenca
Zlata leta

Ko demenca ne pomeni le izgube spomina

N.R.A.
27. 06. 2026 03.59
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Spoznajte ključne razlike med tipi demence in zakaj Bruce Willis kljub težki diagnozi še vedno prepozna svoje najbližje.

Mnogi ljudje ob besedi demenca takoj pomislijo na pozabljanje imen in obrazov, vendar primer Brucea Willisa kaže, da je resničnost bolezni lahko precej drugačna. Njegova soproga Emma Heming Willis je pojasnila, da igralec trpi za frontotemporalno demenco, ki prizadene dele možganov, odgovorne za govor in vedenje, ne pa nujno za spomin. Bruce se še vedno zaveda svoje okolice in prepozna svoje otroke, kar je ključna razlika v primerjavi z Alzheimerjevo boleznijo. FTD je sicer najpogostejša oblika demence pri ljudeh, mlajših od 60 let, njena diagnoza pa je pogosto dolgotrajen in zapleten postopek, ki zahteva veliko mero razumevanja.

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Bruceova bolezen se ne kaže pri vseh bolnikih enako, saj obstajajo tri različne oblike FTD. Pri slavnem igralcu je najbolj prizadeta sposobnost komuniciranja. Emma je razkrila, da bolezenski procesi v frontalnem režnju vplivajo na to, kako Bruce oblikuje besede in se izraža, medtem ko bi druge oblike bolezni lahko povzročile spremembe v značaju ali težave z uporabo rok in nog. Ker gre za proces, ki se razvija počasi, je bilo v začetku težko ugotoviti, za kaj sploh gre. Šele ko so zdravniki potrdili končno diagnozo, je družina začutila določeno olajšanje, saj so končno dobili odgovor na vprašanje, zakaj se Bruce spreminja.

Demenca
DemencaFOTO: AdobeStock

FTD je najpogostejši krivec za demenco pri mlajših od 60 let, kljub temu pa raziskave na tem področju še vedno zaostajajo za drugimi oblikami bolezni.

Življenje z diagnozo in podpora družine

Bruceova družina se je morala naučiti živeti z novo realnostjo, kjer bolezen narekuje tempo vsakdana. Čeprav zdaj z Emmo živita v ločenih domovih, sta hčerki Mabel in Evelyn še vedno tesno povezani z očetom, prav tako pa so mu v veliko oporo tudi hčerke iz zakona z Demi Moore – Rumer, Scout in Tallulah. Celotna družina je leta 2022 sprva sporočila, da se Bruce poslavlja od igre zaradi afazije, pozneje pa so odkrito spregovorili o demenci. Njihov namen je jasen: doseči, da mediji in javnost namenijo več pozornosti raziskovanju te bolezni, saj trenutno zanjo še ni pravega zdravila.

Vir: index.hr

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