Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezniPreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Nočne more
Zlata leta

Nočne more kot zgodnji opozorilni znak?

N.R.A.
08. 01. 2026 03.41
0

Velik del življenja prespimo in presanjamo. Kot poudarja ScienceAlert, povprečen človek v življenju preživi več kot šest let v sanjah, a kljub temu ostaja veliko neznank o tem, zakaj sanjamo in kakšen vpliv imajo sanje na naše zdravje.

Nova analiza podatkov, objavljena v eClinicalMedicine, pa razkriva presenetljivo povezavo: pogoste nočne more v srednjih in poznih letih bi lahko napovedovale večje tveganje za razvoj demence.

Kaj raziskava razkriva o nočnih morah in zdravju možganov?

ScienceAlert navaja, da je raziskovalec Abidemi Otaiku analiziral podatke treh velikih ameriških študij, ki so spremljale več kot 600 ljudi, starih med 35 in 64 let, ter več kot 2.600 ljudi, starih 79 let ali več. Nobeden od udeležencev na začetku ni imel demence, spremljanje pa je trajalo od pet do devet let. Udeleženci so izpolnili vprašalnike o spanju, vključno s tem, kako pogosto doživljajo slabe sanje ali nočne more. Cilj je bil preveriti, ali pogostost nočnih mor vpliva na tveganje za kognitivni upad ali demenco.

Demenca
DemencaFOTO: AdobeStock

Tedenske nočne more naj bi bile pomemben opozorilni znak

Rezultati so bili izraziti. ScienceAlert poroča, da so:

- srednje stari udeleženci, ki so imeli nočne more vsak teden, imeli štirikrat večje tveganje za hiter kognitivni upad,

- starejši udeleženci s tedenskimi nočnimi morami pa dvojno tveganje za diagnozo demence.

Povezava je bila še posebej izrazita pri moških. Starejši moški s tedenskimi nočnimi morami so imeli petkrat večje tveganje za demenco, medtem ko je bilo pri ženskah povečanje tveganja precej manjše.

So nočne more vzrok ali zgodnji simptom?

ScienceAlert izpostavlja dve glavni teoriji:

1. Nočne more so lahko zgodnji znak demence, ki se pojavi več let ali celo desetletij pred prvimi težavami s spominom.

2. Nočne more bi lahko prispevale k razvoju demence, čeprav za to trenutno ni dovolj dokazov.

Nočne more
Nočne moreFOTO: AdobeStock

Raziskovalec nakazuje, da je verjetnejša prva možnost, vendar poudarja, da trenutna študija ne more dokončno potrditi vzročne povezave.

Dobra novica: nočne more so 'ozdravljive'

ScienceAlert navaja, da je prva linija zdravljenja nočnih mor že pokazala sposobnost zmanjševanja kopičenja nenormalnih beljakovin, povezanih z Alzheimerjevo boleznijo. Obstajajo tudi posamezni primeri, kjer se je po zdravljenju nočnih mor izboljšalo spominsko in miselno delovanje. To odpira pomembno možnost: zdravljenje nočnih mor bi lahko upočasnilo kognitivni upad ali celo zmanjšalo tveganje za demenco pri nekaterih ljudeh.

Kaj sledi v raziskavah?

Kot poudarja ScienceAlert, raziskovalec načrtuje nadaljnje preučevanje:

- ali so nočne more pri mladih prav tako povezane s tveganjem za demenco,

- ali lahko druge značilnosti sanj, na primer pogostost spominjanja sanj ali njihova živost, pomagajo napovedati tveganje za demenco.

Takšne raziskave bi lahko omogočile zgodnejše prepoznavanje tveganja in morda tudi zgodnejše posege. Hkrati pa bi lahko razkrile več o tem, kakšno vlogo imajo sanje v delovanju možganov.

Nočne more
Nočne moreFOTO: Shutterstock

Pogoste nočne more niso le neprijetnost, lahko so pomemben signal, da se v možganih dogajajo spremembe. ScienceAlert poudarja, da se tveganje za demenco pri ljudeh s tedenskimi nočnimi morami občutno poveča, zlasti pri moških. Čeprav vzrok še ni dokončno pojasnjen, je jasno, da so nočne more pomemben pokazatelj zdravja možganov. Ker so hkrati tudi ozdravljive, se odpirajo nove možnosti za preprečevanje ali upočasnitev kognitivnega upada.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
nočne more demenca zdravje možganov kognitivni upad srednja starost
Preventiva

Zahrbtni vplivi nizkih temperatur in ključni ukrepi za zaščito najranljivejših

Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence
Zlata leta

Strokovnjaki napovedujejo, da bi lahko v naslednjih petih letih prišlo do preboja pri zdravljenju demence

Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Življenjske zgodbe

Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'

Ali lahko vaše vozniške navade razkrivajo zgodnji kognitivni upad?
Novice

Ali lahko vaše vozniške navade razkrivajo zgodnji kognitivni upad?

Demenca: v kateri starosti jo najpogosteje diagnosticirajo in zakaj je zgodnje prepoznavanje ključno
Zlata leta

Demenca: v kateri starosti jo najpogosteje diagnosticirajo in zakaj je zgodnje prepoznavanje ključno

Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?
Prehrana

Šokantna resnica o slanini: Je res tako škodljiva kot cigareta?

Novo odkritje: Preprost test urina lahko kaže na tveganje za demenco
Zlata leta

Novo odkritje: Preprost test urina lahko kaže na tveganje za demenco

Kaj morate vedeti, če sanjate o smrti?
Duševno zdravje

Kaj morate vedeti, če sanjate o smrti?

Kaj povzroča nočne more?
Duševno zdravje

Kaj povzroča nočne more?

Nočne more: ko strašljive podobe sanj povzročajo stres in skrbi
Duševno zdravje

Nočne more: ko strašljive podobe sanj povzročajo stres in skrbi

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1436