Nočne more kot zgodnji opozorilni znak?

Nova analiza podatkov, objavljena v eClinicalMedicine, pa razkriva presenetljivo povezavo: pogoste nočne more v srednjih in poznih letih bi lahko napovedovale večje tveganje za razvoj demence.

Kaj raziskava razkriva o nočnih morah in zdravju možganov?

ScienceAlert navaja, da je raziskovalec Abidemi Otaiku analiziral podatke treh velikih ameriških študij, ki so spremljale več kot 600 ljudi, starih med 35 in 64 let, ter več kot 2.600 ljudi, starih 79 let ali več. Nobeden od udeležencev na začetku ni imel demence, spremljanje pa je trajalo od pet do devet let. Udeleženci so izpolnili vprašalnike o spanju, vključno s tem, kako pogosto doživljajo slabe sanje ali nočne more. Cilj je bil preveriti, ali pogostost nočnih mor vpliva na tveganje za kognitivni upad ali demenco.

icon-expand Demenca FOTO: AdobeStock

Tedenske nočne more naj bi bile pomemben opozorilni znak

Rezultati so bili izraziti. ScienceAlert poroča, da so: - srednje stari udeleženci, ki so imeli nočne more vsak teden, imeli štirikrat večje tveganje za hiter kognitivni upad, - starejši udeleženci s tedenskimi nočnimi morami pa dvojno tveganje za diagnozo demence. Povezava je bila še posebej izrazita pri moških. Starejši moški s tedenskimi nočnimi morami so imeli petkrat večje tveganje za demenco, medtem ko je bilo pri ženskah povečanje tveganja precej manjše.

So nočne more vzrok ali zgodnji simptom?

ScienceAlert izpostavlja dve glavni teoriji: 1. Nočne more so lahko zgodnji znak demence, ki se pojavi več let ali celo desetletij pred prvimi težavami s spominom. 2. Nočne more bi lahko prispevale k razvoju demence, čeprav za to trenutno ni dovolj dokazov.

icon-expand Nočne more FOTO: AdobeStock

Raziskovalec nakazuje, da je verjetnejša prva možnost, vendar poudarja, da trenutna študija ne more dokončno potrditi vzročne povezave.

Dobra novica: nočne more so 'ozdravljive'

ScienceAlert navaja, da je prva linija zdravljenja nočnih mor že pokazala sposobnost zmanjševanja kopičenja nenormalnih beljakovin, povezanih z Alzheimerjevo boleznijo. Obstajajo tudi posamezni primeri, kjer se je po zdravljenju nočnih mor izboljšalo spominsko in miselno delovanje. To odpira pomembno možnost: zdravljenje nočnih mor bi lahko upočasnilo kognitivni upad ali celo zmanjšalo tveganje za demenco pri nekaterih ljudeh.

Kaj sledi v raziskavah?

Kot poudarja ScienceAlert, raziskovalec načrtuje nadaljnje preučevanje: - ali so nočne more pri mladih prav tako povezane s tveganjem za demenco, - ali lahko druge značilnosti sanj, na primer pogostost spominjanja sanj ali njihova živost, pomagajo napovedati tveganje za demenco. Takšne raziskave bi lahko omogočile zgodnejše prepoznavanje tveganja in morda tudi zgodnejše posege. Hkrati pa bi lahko razkrile več o tem, kakšno vlogo imajo sanje v delovanju možganov.

icon-expand Nočne more FOTO: Shutterstock

Pogoste nočne more niso le neprijetnost, lahko so pomemben signal, da se v možganih dogajajo spremembe. ScienceAlert poudarja, da se tveganje za demenco pri ljudeh s tedenskimi nočnimi morami občutno poveča, zlasti pri moških. Čeprav vzrok še ni dokončno pojasnjen, je jasno, da so nočne more pomemben pokazatelj zdravja možganov. Ker so hkrati tudi ozdravljive, se odpirajo nove možnosti za preprečevanje ali upočasnitev kognitivnega upada.