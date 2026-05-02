Nova odkritja o regeneraciji sklepnega hrustanca pri starostnikih

Raziskovalci so ugotovili, da se v naših telesih z leti kopiči protein, imenovan 15-PGDH, ki preprečuje hrustancu, da bi se sam obnavljal. Ko hrustanec v kolenih ali kolkih propade, pride do osteoartritisa, kar prinese hudo bolečino in vnetje. Znanstveniki s Stanforda so v poskusih na miših uporabili posebno snov, ki ta protein zavre. Rezultati so bili osupljivi: obrabljen hrustanec pri starih miših se je spet odebelil in postal podoben zdravemu, mlademu tkivu. To pomeni, da bi lahko v prihodnosti namesto zapletenih operacij za zamenjavo sklepov uporabili preprosto zdravilo, ki bi telesu pomagalo, da se pozdravi samo, s čimer bi milijonom starejših povrnili mobilnost brez bolečin.

icon-expand Osteoartritis FOTO: AdobeStock

Kako se celice v sklepih same prebudijo in začnejo obnovo

Prejšnji poskusi obnove hrustanca so se večinoma osredotočali na presaditev matičnih celic, vendar se je izkazalo, da to morda sploh ni potrebno. Pri novi metodi se dejansko 'prebudijo' celice, ki so že prisotne v vašem sklepu, imenujejo pa se hondrociti. Ko znanstveniki blokirajo škodljivi protein 15-PGDH, te celice začnejo delovati kot v mladosti. "Jasno je, da velika skupina obstoječih celic v hrustancu spreminja vzorce izražanja svojih genov," pravi Nidhi Bhutani. To odkritje je izjemno pomembno, saj pomeni, da lahko hrustanec obnovimo s ciljanjem na celice, ki jih pacient že ima v svojem telesu, kar bi znatno olajšalo in pospešilo zdravljenje v bolnišnicah po vsem svetu.

Znanstveniki napovedujejo, da bi lahko že v kratkem času prešli na klinična testiranja pri ljudeh, cilj pa je popolna odprava osteoartritisa, ne le blaženje simptomov.

Ste morda že slišali za semaglutid? Gre za priljubljeno zdravilo, ki pomaga pri hujšanju, vendar so znanstveniki ugotovili, da dela čudeže tudi za naše sklepe. Kar je najbolj zanimivo: sklepom ne pomaga le zato, ker ljudje zaradi njega shujšajo in so lažji. Raziskave so pokazale, da to zdravilo dejansko spremeni način, kako celice v hrustancu proizvajajo energijo. Miši in ljudje, ki so prejemali to zdravilo, so imeli manjše poškodbe sklepov in manj kostnih izrastkov. To dokazuje, da lahko zdravila za presnovo močno vplivajo na zdravje našega gibalnega sistema, saj sklepnim celicam povrnejo moč, ki jo potrebujejo za vzdrževanje hrustanca.

Injekcije, ki sprožijo popravilo sklepa v nekaj tednih

Trenutno zdravljenje osteoartritisa žal večinoma temelji le na lajšanju bolečin ali končni zamenjavi sklepa z umetnim. Vendar prihaja nekaj veliko boljšega. Znanstveniki razvijajo injekcije, ki bi v poškodovan sklep počasi sproščale zdravilo in telesu naročile, naj se popravi v zgolj nekaj tednih. Stephanie Bryant pravi, da si želijo bolezni narediti konec enkrat za vselej. Dobra novica je, da so nekateri bloki tega zdravljenja že prestali varnostne preizkuse, kar pomeni, da bi klinična testiranja na ljudeh lahko stekla zelo hitro. Če bodo rezultati tako dobri kot pri živalih, bi se lahko obdobje težkih operacij zamenjave sklepov kmalu zaključilo.