Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov

Ste kdaj pomislili, da je vaš rokopis pravzaprav ogledalo vaših možganov? Strokovnjaki pravijo, da vsaka črka, ki jo zapišete, zahteva pravo malo telovadbo za vaše sive celice. Raziskovalna ekipa pod vodstvom Ane Rite Matias poudarja, da je pisanje "okno v možgane", skozi katero lahko opazimo zgodnje znake utrujenosti ali bolezni našega živčevja. Ko pišemo, se moramo osredotočiti, se spomniti besed in hkrati usmerjati roko, kar je izjemen napor. Če opazite, da postaja vaša pisava nenadoma neobičajno počasna ali razdrobljena, morda vaši možgani iščejo nove načine, kako bi opravili nalogo, ki jim je bila nekoč povsem samoumevna.

Preberi še Motnje spanja: kdaj so lahko znak resnih težav z možgani

Kako se kognitivne težave odražajo v pisanju?

Med različnimi testi, ki so jih izvajali udeleženci, se je za najboljše razkritje kognitivnega upada izkazalo pisanje po nareku. To ni presenetljivo, saj moramo pri tem poslušati, si zapomniti informacije, zvoke pretvoriti v znake in jih nato fizično prenesti na papir. Osebe, ki že trpijo za določeno obliko demence, so pri teh nalogah delale krajše poteze in uporabile več zamahov za dokončanje besed. Zdi se, da možgani v primeru poškodb ali upada moči težje nadomestijo pomanjkanje virov med zahtevnimi opravili. Krvne žile in nevronski sistemi, ki so odgovorni za te gibe, se hitreje zasičijo, kar povzroči opaženo upočasnitev.

icon-expand Pisanje FOTO: AdobeStock

Posamezniki s kognitivnim upadom porabijo več časa za vsako potezo peresa in uporabljajo manjše, bolj razdrobljene znake kot njihovi vrstniki z zdravimi možgani.

Prihodnost zgodnjega odkrivanja bolezni je morda prav v pisanju. Danes se znanstveniki osredotočajo na vse mogoče – od vzorcev glasu do biomarkerjev v krvi, rokopis pa bi se lahko uvrstil med najpreprostejše metode. Če bi tovrstne teste uvedli v domovih za starejše, bi lahko osebje spremljalo stanje stanovalcev redno in brez drage opreme. To je izjemno pomembno, saj zgodnja diagnoza pomeni več možnosti za upočasnitev bolezni in boljšo pripravo na prihodnost. Kljub temu bo treba raziskavo še razširiti, da bodo lahko povsem zagotovo izključili druge vplive, kot sta artritis ali vpliv specifičnih zdravil na stabilnost roke.

icon-expand Pisanje FOTO: AdobeStock

Od laboratorijskih testov do vsakdanje prakse

Prizadevanja za odkrivanje zgodnjih opozorilnih znakov upada kognitivnih funkcij se ne ustavijo le pri analizi pisave. Znanstveniki raziskujejo tudi vse od krvnih preiskav do vzorcev govora. Prednost analize rokopisa je v tem, da gre za poceni in hitro metodo. V študiji na Portugalskem se je pokazalo, da se pisava spreminja, ko kognitivni sistemi upadajo, kar omogoča prepoznavo bolezni, še preden bolnik sploh opazi, da pozablja stvari. Ta prednost bi bila ključna v domovih za starejše, kjer bi redno preverjanje pomagalo hitreje prilagoditi nego in terapijo.