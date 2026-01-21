Vizita.si
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati

N.R.A.
21. 01. 2026 03.22
0

Preprosta prehranska sprememba, ki starejšim odraslim pomaga izgubiti maščobo in izboljšati presnovo.

Zmanjšanje vnosa ultra predelane hrane se je izkazalo za izjemno učinkovito strategijo za izboljšanje zdravja starejših odraslih. Nova raziskava, objavljena v reviji Clinical Nutrition, kaže, da lahko že prehod na prehrano z minimalnim deležem ultra predelanih živil pomembno vpliva na telesno težo, presnovo in hormonsko ravnovesje.

Udeleženci raziskave so ob ohranjanju običajnega načina prehranjevanja spontano zaužili manj kalorij, izgubili telesno in trebušno maščobo ter izboljšali ključne presnovne kazalnike, ne da bi morali šteti kalorije ali spreminjati raven telesne aktivnosti. Takšni rezultati poudarjajo, da lahko že ena preprosta sprememba prehrane pomembno prispeva k zdravemu staranju.

Starostniki
StarostnikiFOTO: Dreamstime

Kako zmanjšanje ultra predelane hrane vpliva na telo?

Kot navaja ScienceAlert, ultra predelana živila pogosto vsebujejo industrijske dodatke, kot so emulgatorji, barvila, ojačevalci okusa in konzervansi. Pogosto gre za prigrizke, pripravljene obroke in predelane mesnine, ki predstavljajo več kot polovico povprečnega energijskega vnosa odraslih v ZDA.

Potek raziskave in prehranski pristop

V raziskavo so vključili Američane, stare 65 let in več, ki so imeli prekomerno telesno težo ali presnovne dejavnike tveganja, kot sta inzulinska rezistenca ali povišan holesterol. Udeleženci so osem tednov sledili dvema različnima prehranskima načrtoma z manj kot 15 odstotki ultra predelanih živil. Eden je vključeval pusto rdeče meso, drugi pa je bil vegetarijanski z mlekom in jajci. Med obema fazama so se za dva tedna vrnili k običajni prehrani.

Obe dieti sta temeljili na minimalno predelanih sestavinah in sta bili zasnovani tako, da odražata realne prehranske navade. Udeleženci niso prejeli navodil za hujšanje, omejevanje kalorij ali povečanje telesne aktivnosti, kar poudarja, da so bili učinki posledica same spremembe kakovosti prehrane.

Starostniki
StarostnikiFOTO: Adobe Stock

Ključne izboljšave presnovnega zdravja

Udeleženci so v obdobjih z zmanjšanim vnosom ultra predelane hrane spontano zaužili manj kalorij in izgubili telesno ter trebušno maščobo. Poleg tega so se izboljšali:

– inzulinska občutljivost,

– ravni holesterola,

– markerji vnetja,

– hormoni, ki uravnavajo apetit in presnovo.

Pomembno je, da so bile izboljšave enake ne glede na to, ali je bila prehrana mesna ali vegetarijanska, kar kaže, da je ključni dejavnik predvsem zmanjšanje ultra predelanih živil.

Zmanjšanje vnosa ultra predelane hrane predstavlja preprosto, izvedljivo in učinkovito strategijo za izboljšanje presnovnega zdravja starejših odraslih. Ker ta živila predstavljajo velik delež sodobne prehrane, lahko že postopno zmanjševanje njihovega vnosa pomembno vpliva na telesno težo, presnovne procese in dolgoročno zdravje. Raziskava nakazuje, da lahko tudi brez strogih diet ali omejevanja kalorij dosežete opazne koristi, kar je še posebej pomembno v obdobju staranja, ko je ohranjanje presnovnega ravnovesja ključno.

Vir: ScienceAlert

