Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezni PreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Preventiva

Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?

Odnosi in spolnost
Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti

Presenetljive zdravstvene koristi redne spolnosti

Podrobna analiza razkriva, kako redna spolna aktivnost izboljšuje imunski odziv, znižuje kortizol, krepi medenično dno in vpliva na kardiovaskularno zdravje, potrjujoč njeno pomembno fiziološko vlogo.
Simptomi in bolezni
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa

Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa

Če se vam po obroku nenadoma pojavi občutek vročine, zardevanje, slabost, vrtoglavica ali celo rahla omotica, to ni 'normalna sitost'.
Preventiva
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.
Duševno zdravje
Je digitalni detoks danes iluzija?

Je digitalni detoks danes iluzija?

Digitalni detoks postaja večmilijardna industrija, ki obljublja pobeg od tehnologije, a raziskave kažejo, da večina teh pristopov ne odpravi težave, temveč jo le začasno prekrije.
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Preventiva

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.

Preventiva

Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?

Petarde so med prazniki eden najpogostejših vzrokov za poškodbe in zdravstvene zaplete.

Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?
Navade, ki lahko povečajo tveganje za osteoporozo
Preventiva

Navade, ki lahko povečajo tveganje za osteoporozo

Osteoporoza je tiha, napredujoča bolezen, pri kateri kosti postanejo krhke, porozne in bolj dovzetne za zlome.

Tudi to, kdaj jeste, vpliva na sladkorno bolezen
Preventiva

Tudi to, kdaj jeste, vpliva na sladkorno bolezen

Redno uživanje obrokov in prigrizkov pomaga ohranjati stabilno raven glukoze, preprečuje hipoglikemijo in zmanjšuje tveganje za zaplete. Posebej pomemben je zajtrk, zgodnja večerja ter pravilno načrtovanje vadbe in prigrizkov.

Jutranji ritual, ki vam tiho dviguje raven stresa, a to počnemo skoraj vsi
Preventiva

Jutranji ritual, ki vam tiho dviguje raven stresa, a to počnemo skoraj vsi

Večina ljudi je prepričana, da se njihov stres začne nabirati šele skozi dan. Strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj precej bolj zahrbtnega.

Najbolj nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi jo počnemo)
Preventiva

Najbolj nevarna jutranja navada, ki vam tiho uničuje zdravje (in skoraj vsi jo počnemo)

Jutranja kava na prazen želodec lahko povzroča prebavne težave, povišanje kortizola in draženje želodca. Preberite nasvete strokovnjakov, kako varno uživati kavo in ohraniti energijo.

Preventiva

5 stranskih učinkov paracetamola, na katere moramo biti pozorni

Stranski učinki pri tovrstnih zdravilih se skoraj nikoli ne pojavijo, če zdravilo užijemo ob bolečinah enkrat, temveč se pojavijo ob dolgotrajni uporabi. Slednja pa lahko poveča tveganje za številne neprijetne stranske učinke in tudi tveganje za številne resne bolezni.

5 stranskih učinkov paracetamola, na katere moramo biti pozorni
Kako novembra nadgraditi imunski sistem?
Preventiva

Kako novembra nadgraditi imunski sistem?

November je mesec, ko se začne sezona prehladov, gripe in drugih virusnih okužb. Hladnejše vreme, manj sončne svetlobe in več časa v zaprtih prostorih povečajo tveganje za okužbe, zato je krepitev imunskega sistema v tem obdobju ključna.

Preveč vitaminov? Nevarna stran prehranskih dodatkov, o kateri nihče ne govori
Preventiva

Preveč vitaminov? Nevarna stran prehranskih dodatkov, o kateri nihče ne govori

Prekomerno uživanje vitaminov ni vedno neškodljivo. Strokovni viri opozarjajo, da lahko dolgotrajno jemanje dodatkov brez nadzora vodi do resnih zdravstvenih težav – tudi če gre za 'naravne' snovi.

Najboljši čaji za ohranjanje zdravja in dobrega počutja v novembru
Preventiva

Najboljši čaji za ohranjanje zdravja in dobrega počutja v novembru

Najboljši čaji za ohranjanje zdravja in dobrega počutja v novembru so zeleni čaj, hibiskus, ingver, kamilica in metin čaj. Ti čaji podpirajo imunski sistem, izboljšujejo prebavo, pomagajo pri sprostitvi in lahko znižujejo krvni tlak.

Živila, ki povzročajo vnetja v telesu
Preventiva

Živila, ki povzročajo vnetja v telesu

Kronično vnetje je tiha grožnja sodobnega načina življenja.

Preventiva

Najpogostejša zdravila, ki jih ne smete kombinirati s kavo

Ali vaša jutranja kava vpliva na delovanje zdravil? Preverite, katera zdravila, od tistih za prehlad do antidepresivov, lahko reagirajo s kofeinom in kako zmanjšati tveganje za neželene posledice.

Najpogostejša zdravila, ki jih ne smete kombinirati s kavo
Arhiv
Anketa Arhiv
10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj
Kaj vam trenutno predstavlja največji izziv pri skrbi za zdravje?

10 znakov, da ste v zdravem odnosu s seboj

Kje vas boli?
Body
Bolezni in simptomi A - Ž
A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331