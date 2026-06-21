4 navade, ki razkrivajo prikrito težavo z alkoholom

Strokovnjaki opozarjajo, da se marsikdo sploh ne zaveda, da tone v težave z alkoholom, saj njihove navade na prvi pogled delujejo povsem nedolžno. Ni nujno, da alkoholik postane nekdo, ki trpi zaradi globoke travme; pogosto gre zgolj za preplet navade in lažnega občutka ugodja.

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Dr. Niall Campbell poudarja, da delo od doma skriva velike pasti, saj nihče ne opazi, če si že med dopoldanskim delom privoščite kozarček. Raziskave kažejo, da se odvisnost pogosto ne začne z močnimi pijačami, temveč s postopnim povečevanjem vnosa tistih pijač, ki veljajo za družbeno sprejemljive. Ko alkohol postane del vsakdana, se telo nanj navadi, posameznik pa hitro prestopi prag varnega uživanja, ne da bi se sploh zavedal resnosti situacije.

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Ko pitje postane avtomatska navada in del dnevne rutine

Pitje iz navade je prvi resen znak za alarm. Mnogi mislijo, da so varni, dokler pijejo le ob hrani, vendar dr. Campbell pojasnjuje, da je ravno ta rednost tista, ki vodi v alkoholizem. Če si vsak večer odprete steklenico, ko pridete domov, ste v nevarnosti. Ljudje pogosto začnejo s kozarcem med pripravo večerje, nadaljujejo med obrokom in zaključijo šele pred spanjem.

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Tako nevede spijejo celo steklenico ali več na dan. Eden od pacientov je na primer redno pil med 10. in 15. uro, preprosto zato, ker je to postalo del njegovega delovnika. Takšna rutinska uporaba alkohola hitro uniči mejo med nadzorovanim pitjem in pravo zasvojenostjo, saj alkohol postane predvidljiv del dneva.

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Ste vedeli? Alkohol pogosto deluje kot 'zdravilo' za čustvene bolečine, a te težave le začasno omrtviči, namesto da bi jih dejansko rešil.

Alkohol kot čustvena berglja: ko pijača služi kot zdravilo

Številni ljudje se po težkem dnevu v službi ali ob osebnih težavah zatečejo k alkoholu, misleč, da jim bo pomagal pozabiti na skrbi. Svetovalec Andrew Harvey pravi, da alkohol marsikomu služi kot način za lajšanje bolečin, vendar gre za nevarno prevaro. Pitje dejansko ničesar ne reši, le za kratek čas 'ugasne' naše občutke. Problem nastane, ko človek ugotovi, da ne zna več predelati stresa brez kozarca v roki. Namesto da bi se soočili s tistim, kar nas teži, težave le potisnemo pod površje. To pomeni, da so naslednji dan težave še vedno tam, mi pa smo morda le še bolj utrujeni in manj sposobni za spopadanje z njimi, kar vodi v nov krog pitja.

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Iskanje izgovorov za pitje: praznovanja kot varno zavetje

Ena izmed večjih pasti je tudi višek prostega časa, kar se pogosto pokaže pri upokojencih, ki ne vedo več, kako zapolniti svoj dan. Navada, da prazne ure popolnimo s kozarčkom, hitro postane stalnica. Prav tako je alarmanten znak nenehno iskanje priložnosti za pijačo. Če se vedno udeležite vsake zabave, obletnice ali dogodka samo zato, ker veste, da tam ne bo nihče čudno gledal, če boste veliko spili, imate morda težavo. Izgovori, kot je 'saj praznujemo', so le fasada za potrebo po alkoholu. Ne pozabite, da težave z alkoholom nimajo le tisti, ki pijejo vsak dan, ampak tudi ljudje, ki pijejo le ob koncih tedna, a se takrat ne znajo več ustaviti in izgubijo nadzor.