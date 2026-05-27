Obseg pasu
Preventiva

Preprost test z vrvico razkriva, kdaj bi morali biti zaskrbljeni zaradi svojega zdravja

N.R.A.
27. 05. 2026 03.20
0

Preberite, kako lahko v zgolj desetih sekundah in s kosom vrvice preverite svoje zdravstveno stanje ter ugotovite, ali so vaši notranji organi ogroženi.

V svetu, kjer so laboratorijski testi pogosto dragi ali zamudni, britanski zdravnik dr. David Unwin predstavlja presenetljivo preprosto metodo za oceno vašega tveganja za sladkorno bolezen. Gre za test z vrvico, ki traja le deset sekund, a pove ogromno o tem, kako vaše telo procesira sladkor in energijo.

Dr. Unwin, ki zagovarja prehrano z nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov, poudarja, da obseg pasu pove več kot številka na tehtnici, saj razkriva prisotnost nevarne maščobe okoli notranjih organov, ki tiho ogroža naše preživetje.

Nevarna maščoba, ki se skriva okoli vaših organov

Morda se zdi nepomembno, kje nosite svoje odvečne kilograme, a dr. Unwin opozarja, da so organi v trebušni votlini najbolj ogroženi zaradi nepravilne prehrane. Visceralna maščoba se namreč nabira globoko v telesu in stiska organe, kot sta jetra in trebušna slinavka. Test z vrvico je zasnovan tako, da prepozna ravno to nevarno območje. Če je vaš pas preširok glede na vašo višino, je to jasen znak, da vaše telo bije plat zvona zaradi prevelikega pritiska na metabolizem.

Obseg pasu
Obseg pasuFOTO: AdobeStock

"Vzemite vrvico, dolgo kolikor ste visoki. Če se njeni konci po prepolovitvi ne staknejo okoli vašega trebuha, je čas za ukrepanje." – dr. David Unwin

Kako pravilno izvesti test z vrvico v treh korakih

Za ta test ne potrebujete ničesar drugega kot košček vrvice in par sekund časa. Najprej izmerite svojo višino z vrvico, nato to vrvico prerežite ali prepognite točno na sredini. S to polovično dolžino se nato poskusite obsegati okoli pasu – tam, kjer ste najširši. Če se konca ne srečata, je to opozorilo. Dr. Unwin trdi, da je takšno spremljanje stanja doma veliko lažje od zapletenih medicinskih pregledov, rezultati pa so presenetljivo natančni pri napovedovanju zdravstvenih težav.

Problem, ki se v vašem telesu tiho kopiči cela leta

Zdravstvene težave, ki so povezane s trebuhom, se ne pojavijo čez noč. Dr. Unwin pravi, da se težave lahko kopičijo tudi po deset let, preden sploh opazite, da je vaš trebuh postal večji. Raziskave so pokazale, da so jetra lahko zamaščena leta in leta, ne da bi vi sploh karkoli čutili. Ko se maščoba začne nabirati še v trebušni slinavki, se poruši sposobnost telesa za uravnavanje sladkorja. Takrat telo poskuša vse popraviti z več inzulina, kar pa je le začasna rešitev, ki brez spremembe življenjskega sloga vodi v bolezen.

Če test z vrvico pokaže slabo stanje, ne obupajte, to je vaša priložnost za preobrat. Dr. Unwin je s stotinami svojih pacientov dokazal, da lahko prehrana z manj ogljikovimi hidrati dela čudeže, še posebej, če ukrepate hitro. Čakanje le poslabša stvari, medtem ko zgodnja odločitev za spremembo življenjskega sloga pomeni, da se lahko izognete diagnozi sladkorne bolezni ali celo popolnoma ustavite napredovanje bolezni. Več ko je časa preteklo v stanju nezdravja, težje bo obrniti potek, zato je vsak dan dragocen.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
visceralna maščoba metabolično zdravje diabetes tipa 2 test z vrvico insulinska rezistenca zdrava prehrana
