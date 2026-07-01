Ali lahko spimo s prižgano klimatsko napravo? Zdravnik je dal nepričakovan odgovor

Ko se mesta segrejejo in termometri kažejo rekordne vrednosti, postane vsakodnevno delovanje pravi izziv. Vročinski valovi nam hitro odvzamejo energijo, nas utrudijo in otežijo spanec. Dr. Goran Milosavljević iz nujne medicinske pomoči izpostavlja, da je ključ do preživetja teh dni v pravilni prehrani, hidraciji in predvsem v pametni uporabi klimatskih naprav.

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Pomembno je, da v teh dneh poslušamo svoje telo in ne pretiravamo z dejavnostmi na prostem. Zdravnik opozarja na pomen lažje prebavljive hrane in povečanega vnosa tekočine, kar pomaga telesu pri termoregulaciji. Čeprav se morda bojimo uporabe klime med spanjem, se izkaže, da je ta lahko koristna, če upoštevamo določena pravila glede smeri pihanja in nastavitve temperature.

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Kam namestiti klimatsko napravo in kako jo vklopiti ponoči

Uporaba klime ponoči je pogosto tema razprav, vendar zdravnik Milosavljević meni, da je odmor v ohlajenem prostoru ključen. Pomembno je, da klima ni usmerjena direktno v vas. Najbolje je, da ohladite celoten prostor tako, da naprava deluje v drugem delu stanovanja ali pa jo nastavite na zelo nizko jakost pihanja v smeri, kjer ne boste neposredno izpostavljeni zračnemu toku.

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Le tako se bo telo lahko sprostilo in akumuliralo energijo. Dr. Milosavljević svetuje: "Lezite in se odpočijte v ohlajenem prostoru, le tako bomo nabrali energijo za naslednji dan." Ta metoda je posebej priporočljiva v dneh, ko se vročina ne spusti niti po zahodu sonca.

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Zapomnite si: Bolje je imeti prižgano klimo v sosednji sobi in se dobro naspati, kot pa celo noč bdeti v vroči in zadušljivi spalnici.

Kaj jesti poleti in kdaj je najbolj varno oditi po opravkih

V vročih dneh ne pozabite na prehrano. Hrana naj bo lahka in lahko prebavljiva, polna svežega sadja in zelenjave, saj to pomaga telesu, da ne troši preveč energije za prebavo. Poleg prehrane dr. Milosavljević posebej svetuje starejšim, naj ne hodijo ven, ko je vročina največja. "Svojim starejšim someščanom svetujemo, naj ne hodijo ven ob največji vročini, temveč svoje obveznosti opravijo v zgodnjih jutranjih ali večernih urah," pravi zdravnik. Ko so temperature na vrhu, je čas za počitek v senci ali v hladnem domu, z dovolj tekočine pri roki. Tako boste telesu omogočili, da prebrodi toplotni val brez večjih težav.