Ali veste, katera živila dejansko vsebujejo največ natrija?

Marsikdo misli, da hrano solimo le zaradi okusa, a resnica je precej bolj zapletena. Nutricionistka Emma Beckett poudarja, da količina soli, ki jo čutite na jeziku, ni vedno odraz tistega, kar dejansko zaužijete. Problem nastane, ker se sol v mnogih industrijsko pripravljenih jedeh "skrije" globoko v sestavo, medtem ko je pri prigrizkih, kot je čips, nanizana na površini. "Ker je sol na površini čipsa, se takoj raztopi v slini in hitro aktivira receptorje," pravi dr. Beckett. To ustvari vtis visoke slanosti, čeprav je skupna količina natrija včasih manjša kot v nekaterih na videz nevtralnih pekovskih izdelkih.

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Zakaj je sol na površini hrane boljša izbira za vaše zdravje

Pomembna lekcija, ki jo poudarja dr. Beckett, je način, kako pripravljamo hrano doma. Namesto da bi ogromne količine soli stresali v lonec med vretjem, kjer se ta izgubi v vseh sestavinah, je pametneje soliti ob koncu ali celo na krožniku. Tako sol ostane tam, kjer jo jezik najbolje zazna – na površini hrane. "Tako lahko vsakdo začini jed po svoji želji, hkrati pa receptorji sol lažje prepoznajo," svetuje dr. Beckett. Ta majhna sprememba v navadah lahko dramatično zniža dnevni vnos natrija, ne da bi pri tem trpela kakovost okusa vaših najljubših obrokov.

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"Hrana ne potrebuje velike količine soli, da bi bila okusna, če uporabljamo prave dodatke za krepitev arom." – Dr. Emma Beckett

Kako naravne sestavine nadomestijo potrebo po pretiranem soljenju

Zmanjševanje soli v prehrani ne pomeni, da mora biti hrana pusta ali brez okusa. Obstajajo naravni triki, ki preprosto povedano pogoljufajo naše brbončice. Dodajanje aromatičnih sestavin, kot so česen, čebula in različna zelišča, lahko prikrije manjšo vsebnost soli. "Česen, zelišča in pražene začimbe pomagajo, da se manj zanašamo na sol pri poudarjanju okusa," pravi dr. Beckett. Tudi sestavine, kot so limonov sok in različni kisi, delujejo tako, da jed osvežijo in naredijo slanost, ki je že v hrani, bolj opazno. S temi sestavinami boste uživali v bogatih obrokih brez skrbi za zdravje.

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Nevarnost v ozadju sladkih prigrizkov: od muffinov do žit za zajtrk

Ste vedeli, da so nekateri vaši najljubši sladki prigrizki pravi rezervoarji natrija? Veliko ljudi se sploh ne zaveda, da so industrijsko pripravljeni muffini, piškoti in žita za zajtrk pogosto polni soli. Razlog ni okus, ampak tehnologija proizvodnje. Sol pomaga pri vzhajanju testa, izboljšuje strukturo izdelka in preprečuje kvečenje. "Ko je hrana sladka, kisla ali mastna, se slanost manj čuti, ker se okusi prekrivajo," razlaga dr. Beckett. To pomeni, da lahko pojeste veliko preveč soli, ne da bi se tega sploh zavedali, kar dolgoročno vodi do tveganja za povišan krvni tlak in druge težave.

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Če želite resnično poskrbeti za svoje zdravje, je najpreprostejša rešitev priprava obrokov doma. Namesto nakupa že pripravljenih muffinov ali energetskih ploščic v trgovini raje poiščite dober recept in jih specite sami. Tako boste natančno vedeli, koliko soli ste dodali. Prav tako pri slanih jedeh uporabljajte sveža zelišča in naravne ojačevalce okusa. "S tem bodo vaše brbončice težje prevarane," pravi dr. Beckett. Spoznajte, da sol ni sovražnik, ampak jo moramo znati pametno uporabljati, da nam služi pri okusu, ne da bi škodovala našemu telesu in dolgoročnemu dobremu počutju.