Kaj se zgodi z jetri, če se občasno napijete?

N.R.A.
26. 05. 2026 15.43
1

Tudi če ne pijete vsak dan, lahko občasno pretiravanje resno poškoduje vaša jetra. Spoznajte procese, ki vodijo do vnetij in kroničnih bolezni.

Mnogi ljudje menijo, da občasno pretiravanje z alkoholom ni velika težava, sploh če med tednom sploh ne pijejo. Vendar zdravniki opozarjajo, da so lahko prav te občasne epizode opijanja tiste, ki jetra dolgoročno in resno obremenijo.

Nekdanji alkoholik svari tri skupine ljudi: 'Za vas je pitje alkohola še posebej nevarno'

Težava je v tem, da se poškodbe ne zgodijo čez noč, ampak se počasi seštevajo. Zdravniki poudarjajo, da telo ob vsakem večjem vnosu alkohola preide v fazo čiščenja strupov, kar povzroči stres za jetrne celice. Tudi če se zabavate le občasno, vaše telo vsakič znova trpi zaradi vnetnih procesov, ki se lahko sčasoma spremenijo v trajne brazgotine na organu.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

Kaj se dejansko zgodi v vašem telesu po enem večeru pitja?

Ali veste, kje je meja? Center za nadzor bolezni (CDC) definira opijanje kot štiri ali več pijač naenkrat za ženske in pet ali več za moške. Ko vaše telo razgrajuje ta alkohol, nastane strupena snov acetaldehid, ki vname jetrne celice. Dr. Kezia Joy opozarja, da se maščobna jetra lahko razvijejo že po enem samem večeru, ko spijemo preveč. To pomeni, da se v jetrih začnejo kopičiti maščobe, kar moti njihovo normalno delovanje. Če se takšni večeri ponavljajo, jetra preprosto nimajo dovolj časa, da bi se povsem opomogla in očistila vseh strupov, preden nastopi nova obremenitev.

Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati

Vpliv alkohola se ne konča le pri vnetju jeter; ta snov močno moti tudi način, kako naše telo absorbira ključne vitamine. Jill McNutt, strokovnjakinja za prehrano, poudarja, da alkohol blokira vitamine, kot sta B1 in B9, ki sta nujna za tvorbo našega genskega materiala in zaščito celic pred propadom. Tudi če se prehranjujete zdravo in pazite na vnos hranil, alkohol te procese enostavno 'izklopi'. Zdravniki opozarjajo, da se lahko stanje hitro poslabša: najprej nastopi zamaščenost, nato vnetje jeter in na koncu ciroza, kjer brazgotine nadomestijo zdravo tkivo.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

Pomembno opozorilo: Ponavljajoče se opijanje ustvarja krog poškodb in nepopolnega okrevanja, kar pomeni, da se jetra nikoli ne vrnejo v prvotno zdravo stanje brez daljše abstinence.

Kako zaščititi jetra in kdaj je čas za obisk zdravnika?

Najbolj strašljivo dejstvo pri boleznih jeter je, da v začetku sploh ni simptomov. Mnogi opazijo težave šele takrat, ko je škoda že precejšnja. Da bi to preprečili, zdravniki svetujejo uvedbo rednih dni brez alkohola, gibanje in zdravo prehrano. Jill McNutt posebej priporoča mediteransko dieto, ki vključuje veliko zelenjave in malo predelanega sladkorja. Prav tako bodite pozorni na znake, kot so izguba nadzora nad pijačo ali potreba po vedno večjih količinah – to so jasni opomniki, da je čas za korenito spremembo vaših navad.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
alkohol jetra alkoholna maščobna jetra ciroza acetaldehid zdravje regeneracija
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gustibus 26. 05. 2026 18.02
0 0
Pride do transformacije organa in jetra gredo v ...
ODGOVORI
