Kako prenehati kaditi: ste že slišali za citizin?

Ena od možnosti, ki v zadnjih letih dobiva veliko pozornosti, je citizin – naravna učinkovina, ki jo strokovnjaki opisujejo kot učinkovito pomoč pri odvajanju od nikotina. Kot piše Euronews Health, je citizin postal zanimiv predvsem zato, ker je cenovno dostopnejši od mnogih drugih terapij in ima dolgo zgodovino uporabe v Evropi.

Kaj je citizin in zakaj deluje?

Citizin je rastlinska spojina, ki deluje podobno kot nikotin, vendar se na nikotinske receptorje veže šibkeje. To pomeni, da zmanjša odtegnitvene simptome, ne da bi povzročila novo zasvojenost. Kot navaja Verywell Health, citizin deluje tako, da 'prevara' možgane – receptorji dobijo ravno dovolj stimulacije, da se hrepenenje zmanjša, hkrati pa se postopoma odvajajo od nikotina.

icon-expand Kajenje FOTO: Shutterstock

Po podatkih Euronews Health so raziskave pokazale, da je citizin lahko enako učinkovit ali celo učinkovitejši od nekaterih drugih terapij za odvajanje od kajenja, vključno z vareniklinom, ki je dolgo veljal za zlati standard.

Kako citizin pomaga pri odtegnitvenih simptomih?

Kot piše WebMD, so najpogostejši simptomi odvajanja razdražljivost, tesnoba, močno hrepenenje po cigareti, težave s koncentracijo in motnje spanja. Citizin pomaga tako, da: - zmanjša intenzivnost hrepenenja, - ublaži razdražljivost, - stabilizira razpoloženje, - zmanjša fizične simptome odtegnitve. Zaradi teh učinkov je prehod v nekadilsko življenje manj stresen in bolj obvladljiv.

icon-expand Kajenje FOTO: AdobeStock

Drugi preverjeni načini, ki povečajo možnosti za uspeh

Čeprav je citizin obetaven, strokovnjaki poudarjajo, da je najbolj učinkovita kombinacija več pristopov. Kot navaja Mayo Clinic, je prenehanje kajenja najuspešnejše, ko združimo farmakološko podporo, spremembe navad in psihološke strategije. 1. Nikotinska nadomestna terapija Obliži, žvečilni gumiji, pastile in inhalatorji pomagajo zmanjšati hrepenenje. Mayo Clinic poudarja, da zmanjša tveganje za ponovitev in je varna tudi za dolgotrajnejšo uporabo. 2. Zdravila na recept Poleg citizina se pogosto uporabljata vareniklin in bupropion. Kot piše Verywell Health, ta zdravila delujejo na možganske receptorje in zmanjšujejo željo po kajenju.

icon-expand Kajenje FOTO: iStock

3. Psihološka podpora Svetovanje, terapija ali podpora skupin dokazano povečajo uspešnost. WebMD navaja, da kombinacija vedenjske terapije in zdravil podvoji možnosti za uspeh. 4. Prepoznavanje sprožilcev Kava, alkohol, stres ali določene rutine lahko sprožijo željo po cigareti. Strokovnjaki priporočajo, da jih prepoznate in nadomestite z novimi navadami. 5. Fizična aktivnost Kot piše Mayo Clinic, že kratek sprehod lahko zmanjša hrepenenje po nikotinu in izboljša razpoloženje.

icon-expand Kajenje FOTO: Adobe Stock

Zakaj je pomembno vztrajati?

Prenehanje kajenja prinese koristi skoraj takoj. Mayo Clinic poudarja, da se srčni utrip in krvni tlak znižata že v 20 minutah po zadnji cigareti, po nekaj tednih se izboljšata pljučna funkcija in prekrvavitev, dolgoročno pa se drastično zmanjša tveganje za srčno-žilne bolezni, raka in kronične pljučne bolezni. Tudi če poskusite večkrat, to ni neuspeh, to je del procesa. Kot piše Verywell Health, večina nekdanjih kadilcev potrebuje več poskusov, preden jim dokončno uspe.

Citizin kot del širše strategije

Citizin je močno orodje, a ni čudežna rešitev. Najbolje deluje kot del celostnega pristopa, ki vključuje podporo, spremembe navad in razumevanje lastnih sprožilcev. Če razmišljate o prenehanju, je prav zdaj pravi trenutek: kombinacija sodobnih terapij in naravnih učinkovin, kot je citizin, še nikoli ni bila bolj dostopna.