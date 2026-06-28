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Glavobol
Preventiva

Glavobol po sončenju? Morda ni kriva le dehidracija

N.R.A.
28. 06. 2026 03.43
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Glavobol po dnevu na soncu? Večina ljudi ga hitro pripiše dehidraciji, utrujenosti ali pomanjkanju kave. A v nekaterih primerih gre za nekaj bistveno resnejšega: toplotni udar.

To stanje ni zgolj "vročinska slabost" – gre za urgentno zdravstveno težavo, ki lahko povzroči trajne poškodbe organov ali celo smrt. Ključno je, da znate razlikovati med nedolžno dehidracijo in začetnimi znaki toplotnega udara, saj je čas tukaj odločilen.

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Kaj je toplotni udar – in zakaj nastane?

Toplotni udar nastane, ko se telesna temperatura zaradi vročine in neustreznega hlajenja dvigne nad 40 stopinj Celzija. Telo preprosto ne zmore več oddajati toplote, kar vodi v okvaro živčnega sistema, odpoved organov in v skrajnem primeru – smrt. Kot opozarja Mayo Clinic, to stanje zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Do toplotnega udara pogosto pride postopoma: najprej kot vročinska izčrpanost, nato kot zmedenost, vrtoglavica, glavobol – in če takrat ne ukrepate, lahko telo dobesedno "pregori".

Toplotni udar
Toplotni udarFOTO: AdobeStock

Zakaj vas lahko po sončenju boli glava?

1. Dehidracija

Pogost razlog, a ne edini. Zaradi potenja telo izgublja tekočino in elektrolite, kar vpliva na možgane in povzroča glavobol. Če ste čez dan premalo pili ali pili zgolj vodo brez mineralov, lahko to vodi v motnje ravnovesja.

2. Vročinska izčrpanost

To je stanje pred toplotnim udarom. Značilna sta občutek šibkosti in glavobol, ki se po počitku in hidraciji običajno izboljšata. Če pa se simptomi stopnjujejo, gre za rdeč alarm.

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3. Toplotni udar

Glavobol, ki ga spremljajo rdeča in suha koža, pospešen utrip, slabost, zmedenost ali celo izguba zavesti, je resno opozorilo. Kot piše Health, gre za stanje, kjer se mora ukrepati nemudoma – s hlajenjem, hidracijo in zdravniško pomočjo.

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4. Sončna kap

Toplotni udar, ki je posledica neposredne izpostavljenosti glavi in vratu soncu, se imenuje tudi sončna kap. Glavobol je v tem primeru pogosto lokaliziran, pulzirajoč, spremljata pa ga občutljivost na svetlobo in slabost.

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5. Migrena, sprožena s toploto ali svetlobo

Za ljudi, nagnjene k migrenam, lahko močna svetloba in toplota delujeta kot sprožilec. A tovrstna bolečina je običajno poznana in prepoznavna, za razliko od opozorilnih znakov toplotnega udara.

Vročina
VročinaFOTO: iStock

Kako prepoznate toplotni udar? Bodite pozorni na kombinacijo teh simptomov:

Močan, nenaden glavobol

- Suha, vroča, rdeča koža (brez potenja!).

- Zmedenost, težave z govorom, vrtoglavica.

- Povišana telesna temperatura nad 40 stopinj Celzija.

- Hiter in močan srčni utrip.

- Slabost, bruhanje.

- Izguba zavesti.

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Če imate več teh simptomov hkrati, ne čakajte – pokličite nujno medicinsko pomoč.

Prva pomoč pri sumu na toplotni udar

- Takoj se umaknite v hladen prostor ali senco.

- Položite se z dvignjenimi nogami.

- Uporabite hladne obkladke na vrat, dimlje, pazduhe.

- Pokrijte telo z mokrimi brisačami ali ga poškropite z vodo.

- Če ste pri zavesti, počasi pijte izotonične napitke ali vodo.

- Ne jemljite protibolečinskih zdravil – ne bodo rešila osnovnega problema.

Vročinski udar
Vročinski udarFOTO: AdobeStock

Kako preprečiti poletni glavobol, ki ni nedolžen?

- Pijte dovolj tekočine, še posebej med fizično aktivnostjo.

- Ne izpostavljajte glave neposredno soncu – nosite pokrivalo.

- Izogibajte se naporu med 11. in 17. uro.

- V prostorih z visoko temperaturo uporabljajte ventilator ali klimo.

- Pazite na zgodnje znake utrujenosti, slabosti, vrtoglavice – to niso banalni simptomi.

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Toplota ne odpušča napak

Glavobol po sončenju ni nekaj, kar lahko kar prezrete ali odpravite s tableto. V določenih primerih je to lahko vaš prvi in edini opozorilni znak, da telo odpoveduje. Zato ne čakajte, da bo prepozno – ukrepajte, poslušajte svoje telo in v vročini vedno predvidevajte najslabši scenarij. Preprečiti toplotni udar je lažje kot ga zdraviti.

Vir: Mayo Clinic, WebMD, Health, John Hopkins Medicine

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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