Holesterol ne prihaja le od kebabov in burgerjev: zdravnik razkriva, katera hrana je slaba za jetra

Večina ljudi meni, da povišan holesterol povzroči uživanje mastne hrane, kot so čevapčiči, vendar dr. Dejan Čubrilo pojasnjuje, da je resnica precej drugačna. Ključno vlogo pri tem igra hormon insulin. Če uživamo prevelike obroke, ki močno obremenijo prebavni sistem, se raven insulina dvigne, kar jetra spodbudi k pospešeni proizvodnji lastnega holesterola.

Preberi še Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra

Zamaščena jetra so danes pogosta težava, ki je tesno povezana prav s tem hormonskim neravnovesjem. Za ohranjanje zdravja je zato ključno, da ne nadzorujemo le vnosa maščob, temveč predvsem pazimo na to, kako hrana vpliva na nihanje krvnega sladkorja in posledično izločanje insulina iz trebušne slinavke.

icon-expand Holesterol FOTO: AdobeStock

Kdaj povišan holesterol dejansko postane nevaren za žile?

LDL-holesterol pogosto poimenujemo 'slab', vendar zdravnik opozarja, da ga telo nujno potrebuje za tvorbo hormonov. Sam po sebi torej ni škodljiv. Težava nastane le takrat, ko se ta holesterol oksidira. Oksidiran holesterol se odlaga na stene krvnih žil, kar vodi do pojava ateroskleroze in težav s srcem. Če je vaš holesterol malo povišan (npr. med 6 in 6,5), ni razloga za preplah, če hkrati poskrbite za vnos antioksidantov iz sadja in zelenjave. Ti preprečujejo proces oksidacije in ščitijo žile. Prav tako je pomembno, da jetra redno izločajo žolč, saj se s tem telo naravno znebi odvečnih maščob, kar ohranja metabolizem v ravnovesju.

Preberi še Ateroskleroza odkrita pri 57 odstotkih zdravih odraslih

Prehitro 'čiščenje' s sadnimi sokovi lahko povzroči skoke inzulina, ki jetrom namesto pomoči povzročijo dodaten stres in otežijo porabo maščob.

Zakaj sveže stisnjeni sokovi niso vedno dobra ideja za jetra

Ste kdaj pomislili na razstrupljanje s sadnimi sokovi? Previdno. Dr. Čubrilo opozarja, da takšni sokovi vsebujejo veliko naravnega sladkorja in premalo vlaknin, kar povzroči nagel porast insulina. To telesu preprečuje, da bi za energijo porabljalo lastne maščobne zaloge. Če že pijete sokove, jih vedno kombinirajte z vlakninami ali malo zdravih maščob (npr. iz semen), da ublažite odgovor telesa. Poleg tega pozabite na čaje, ki delujejo kot močna odvajala. Takšna 'čiščenja' le utrujajo vaše črevesje. Prava regeneracija se zgodi takrat, ko prebavo nežno in postopno vrnete v njeno normalno funkcijo brez agresivnih posegov.

icon-expand Sokovi FOTO: AdobeStock

Spremembe po 30. letu: brez mleka in manj olja za lažjo prebavo

Če želite jetrom resnično privoščiti počitek, poskusite začasno močno zmanjšati vnos maščob. Celo olivno olje, ki je sicer zdravo, je lahko v obdobju regeneracije težko prebavljivo. Bolje je izbrati obroke, kot je kuhano meso z veliko zelenjave, pripravljeno povsem brez olja. Prav tako dr. Čubrilo odsvetuje uživanje mleka in jajc po 30. letu, saj naj bi mlečni izdelki pri odraslih močno upočasnili prebavo. Zavedati se moramo tudi, da število odvajanj ne določa, kako hiter je vaš metabolizem. Metabolizem je proces, s katerim telo ustvari energijo – za dobro počutje zadostuje že eno redno odvajanje na dan brez dodatnega siljenja telesa.