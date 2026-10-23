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Holesterol ne prihaja le od kebabov in burgerjev: zdravnik razkriva, katera hrana je slaba za jetra

N.R.A.
23. 10. 2026 03.13
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Ali vaša prehrana nevede obremenjuje jetra? Preverite strokovne nasvete o nevarnostih sadnih sokov, mleka in pomenu naravne regeneracije prebavil.

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Večina ljudi meni, da povišan holesterol povzroči uživanje mastne hrane, kot so čevapčiči, vendar dr. Dejan Čubrilo pojasnjuje, da je resnica precej drugačna. Ključno vlogo pri tem igra hormon insulin. Če uživamo prevelike obroke, ki močno obremenijo prebavni sistem, se raven insulina dvigne, kar jetra spodbudi k pospešeni proizvodnji lastnega holesterola.

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Zamaščena jetra so danes pogosta težava, ki je tesno povezana prav s tem hormonskim neravnovesjem. Za ohranjanje zdravja je zato ključno, da ne nadzorujemo le vnosa maščob, temveč predvsem pazimo na to, kako hrana vpliva na nihanje krvnega sladkorja in posledično izločanje insulina iz trebušne slinavke.

Holesterol
HolesterolFOTO: AdobeStock

Kdaj povišan holesterol dejansko postane nevaren za žile?

LDL-holesterol pogosto poimenujemo 'slab', vendar zdravnik opozarja, da ga telo nujno potrebuje za tvorbo hormonov. Sam po sebi torej ni škodljiv. Težava nastane le takrat, ko se ta holesterol oksidira. Oksidiran holesterol se odlaga na stene krvnih žil, kar vodi do pojava ateroskleroze in težav s srcem. Če je vaš holesterol malo povišan (npr. med 6 in 6,5), ni razloga za preplah, če hkrati poskrbite za vnos antioksidantov iz sadja in zelenjave. Ti preprečujejo proces oksidacije in ščitijo žile. Prav tako je pomembno, da jetra redno izločajo žolč, saj se s tem telo naravno znebi odvečnih maščob, kar ohranja metabolizem v ravnovesju.

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Prehitro 'čiščenje' s sadnimi sokovi lahko povzroči skoke inzulina, ki jetrom namesto pomoči povzročijo dodaten stres in otežijo porabo maščob.

Zakaj sveže stisnjeni sokovi niso vedno dobra ideja za jetra

Ste kdaj pomislili na razstrupljanje s sadnimi sokovi? Previdno. Dr. Čubrilo opozarja, da takšni sokovi vsebujejo veliko naravnega sladkorja in premalo vlaknin, kar povzroči nagel porast insulina. To telesu preprečuje, da bi za energijo porabljalo lastne maščobne zaloge. Če že pijete sokove, jih vedno kombinirajte z vlakninami ali malo zdravih maščob (npr. iz semen), da ublažite odgovor telesa. Poleg tega pozabite na čaje, ki delujejo kot močna odvajala. Takšna 'čiščenja' le utrujajo vaše črevesje. Prava regeneracija se zgodi takrat, ko prebavo nežno in postopno vrnete v njeno normalno funkcijo brez agresivnih posegov.

Sokovi
SokoviFOTO: AdobeStock

Spremembe po 30. letu: brez mleka in manj olja za lažjo prebavo

Če želite jetrom resnično privoščiti počitek, poskusite začasno močno zmanjšati vnos maščob. Celo olivno olje, ki je sicer zdravo, je lahko v obdobju regeneracije težko prebavljivo. Bolje je izbrati obroke, kot je kuhano meso z veliko zelenjave, pripravljeno povsem brez olja. Prav tako dr. Čubrilo odsvetuje uživanje mleka in jajc po 30. letu, saj naj bi mlečni izdelki pri odraslih močno upočasnili prebavo. Zavedati se moramo tudi, da število odvajanj ne določa, kako hiter je vaš metabolizem. Metabolizem je proces, s katerim telo ustvari energijo – za dobro počutje zadostuje že eno redno odvajanje na dan brez dodatnega siljenja telesa.

Vir: story.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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