Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?

Ali ste se že seznanili s konceptom 'suhega januarja'? Ta pobuda, ki poteka v prvem mesecu koledarskega leta, spodbuja tridesetdnevno vzdržnost od uživanja alkohola. Strokovnjaki poudarjajo, da tovrsten premor telesu omogoča regeneracijo in nudi priložnost za poglobljeno refleksijo lastnega odnosa do alkoholnih pijač.

Kakšne pozitivne spremembe lahko pričakujemo, če se za obdobje enega meseca popolnoma odpovemo uživanju alkoholnih pijač? Kakšen vpliv ima tovrstna odločitev na naše telo, pa tudi na naše duševno počutje?

Sprememba kulture

To so le nekatere prednosti kratkotrajne abstinence, pojasnjuje dr. George Koob, direktor Nacionalnega inštituta za zlorabo alkohola in alkoholizem.

Mesečna abstinenca od alkohola izboljša inzulinsko rezistenco, krvni tlak, telesno težo in rastne dejavnike, povezane z rakom.

Poleg tega raziskave nedvomno potrjujejo, da uživanje alkohola povečuje tveganje za nastanek možganske kapi, srčnih obolenj, visokega krvnega tlaka, sladkorne bolezni, jetrnih bolezni ter različnih vrst raka, poleg številnih drugih bolezni.

Ne samo to, temveč lahko ta izboljšava prinese izjemen napredek tudi pri vašem spancu, dvigne vaše razpoloženje, izboljša odločanje, optimizira vožnjo, poveča uspešnost na delovnem mestu in obogati vaše socialne interakcije. Predstavljajte si popolnoma nov nivo zadovoljstva!

Suhi januar bistri pogled v resničnost in odraža prebujenje naše kulture, poudarja Koob, ki se je večino svoje kariere posvetil preučevanju nevrobiologije zasvojenosti. ''Ljudi se vse bolj zavedajo ključnega pomena, da je alkohol pogosto glavni povzročitelj zdravstvenih težav. To je velik korak naprej!''

Koob poudarja, da sam sicer ne zagovarja popolne prepovedi alkohola, a vsekakor močno podpira pobude, kot so suhi januar in trezni oktober. Te spodbujajo k refleksiji in jasnemu vpogledu vase. Za Webmd je izpostavil, da pri svojih strankah opaža izjemne pozitivne spremembe: odpoved alkoholu jih osrečuje, prinaša notranji mir, povečuje njihovo prisotnost v trenutku in bistveno izboljša splošno zadovoljstvo z življenjem.

Kaj točno se zgodi, če prenehamo piti alkohol za 30 dni?

Kako pa se lotiti svojega 'suhega' januarja?

- Obvestite prijatelje in družino o svojih načrtih. - Če je mogoče, naj se vam pridruži ljubljena oseba.

icon-expand Alkohol FOTO: AdobeStock

- Ob ponudbah alkoholnih pijač ste lahko vljudni, a še vseeno odločno rečete: 'Ne, hvala.' - Zagotovite, da so na srečanjih (ne glede na to, ali so gostitelji ali gostje) na voljo brezalkoholne možnosti.

Uporabite suhi januar kot priložnost, da ponovno ocenite svoj odnos do alkohola, pravi Koob. Opazite, kdaj hrepenite po njem, in poskusite najti druge načine za reševanje teh težav.

Vas obdaja tesnoba? Morda je ustvarjalni obisk telovadnice prav to, kar vam bo prineslo prepotrebno olajšanje. Si želite več družabnih stikov? Odločite se za sproščujoč sprehod ali prijetno druženje ob večerji s prijatelji – neprecenljiva izkušnja, ki bogati dušo.

Suh januar morda ni za vsakogar

S pomočjo strokovne podpore je mogoče uspešno premagati alkoholno odvisnost. Če se soočate s simptomi kot so krči, tresenje rok, potenje, halucinacije, depresija ali tesnoba, je nujno, da se posvetujete s svojim zdravnikom, preden se odločite za popolno opustitev pitja. Zaupajte, da boste z pravo podporo prešli skozi to obdobje in ponovno zaživeli polno življenje.

Koob poudarja izjemen pomen prepoznavanja pozitivnih plati abstinence. Posvetite se vodenju dnevnika, kamor skrbno zapisujete vsakršne izboljšave na področju vašega zdravja, vedenja ali interakcij z drugimi. Če opazite izboljšanje počutja že po enem mesecu abstinence, to nedvomno sporočilo vašega telesa, ki vas nagovarja k nadaljevanju te uspešne poti. Vaše telo vam tako nedvoumno daje potrditev, da greste v pravo smer!