Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezni PreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Alkohol
Preventiva

Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?

N.R.A.
05. 01. 2026 03.07
1

Ali ste se že seznanili s konceptom 'suhega januarja'? Ta pobuda, ki poteka v prvem mesecu koledarskega leta, spodbuja tridesetdnevno vzdržnost od uživanja alkohola. Strokovnjaki poudarjajo, da tovrsten premor telesu omogoča regeneracijo in nudi priložnost za poglobljeno refleksijo lastnega odnosa do alkoholnih pijač.

Kakšne pozitivne spremembe lahko pričakujemo, če se za obdobje enega meseca popolnoma odpovemo uživanju alkoholnih pijač? Kakšen vpliv ima tovrstna odločitev na naše telo, pa tudi na naše duševno počutje?

Posledice vsakodnevnega pitja piva: Kaj se zgodi v enem tednu?
Preberi še
Posledice vsakodnevnega pitja piva: Kaj se zgodi v enem tednu?

Sprememba kulture

To so le nekatere prednosti kratkotrajne abstinence, pojasnjuje dr. George Koob, direktor Nacionalnega inštituta za zlorabo alkohola in alkoholizem. 

Znaki, da je droga v tvojem življenju postala velika težava
Preberi še
Znaki, da je droga v tvojem življenju postala velika težava

Mesečna abstinenca od alkohola izboljša inzulinsko rezistenco, krvni tlak, telesno težo in rastne dejavnike, povezane z rakom.

''Zatekla sem se v alkohol, ker nisem želela čutiti''
Preberi še
''Zatekla sem se v alkohol, ker nisem želela čutiti''

Poleg tega raziskave nedvomno potrjujejo, da uživanje alkohola povečuje tveganje za nastanek možganske kapi, srčnih obolenj, visokega krvnega tlaka, sladkorne bolezni, jetrnih bolezni ter različnih vrst raka, poleg številnih drugih bolezni.

'Leta 2003 sem prenehala piti'
Preberi še
'Leta 2003 sem prenehala piti'

Ne samo to, temveč lahko ta izboljšava prinese izjemen napredek tudi pri vašem spancu, dvigne vaše razpoloženje, izboljša odločanje, optimizira vožnjo, poveča uspešnost na delovnem mestu in obogati vaše socialne interakcije. Predstavljajte si popolnoma nov nivo zadovoljstva!

30 dni brez alkohola: Kako se bo spremenilo vaše zdravje
Preberi še
30 dni brez alkohola: Kako se bo spremenilo vaše zdravje

Suhi januar bistri pogled v resničnost in odraža prebujenje naše kulture, poudarja Koob, ki se je večino svoje kariere posvetil preučevanju nevrobiologije zasvojenosti. ''Ljudi se vse bolj zavedajo ključnega pomena, da je alkohol pogosto glavni povzročitelj zdravstvenih težav. To je velik korak naprej!''

Ogroženi so tisti, ki spijejo več kot tri in pol kozarce vina na teden
Preberi še
Ogroženi so tisti, ki spijejo več kot tri in pol kozarce vina na teden

Koob poudarja, da sam sicer ne zagovarja popolne prepovedi alkohola, a vsekakor močno podpira pobude, kot so suhi januar in trezni oktober. Te spodbujajo k refleksiji in jasnemu vpogledu vase. Za Webmd je izpostavil, da pri svojih strankah opaža izjemne pozitivne spremembe: odpoved alkoholu jih osrečuje, prinaša notranji mir, povečuje njihovo prisotnost v trenutku in bistveno izboljša splošno zadovoljstvo z življenjem.

Kaj točno se zgodi, če prenehamo piti alkohol za 30 dni?

30 dni brez alkohola: Kako se bo spremenilo vaše zdravje
Preberi še
30 dni brez alkohola: Kako se bo spremenilo vaše zdravje

Kako pa se lotiti svojega 'suhega' januarja?

- Obvestite prijatelje in družino o svojih načrtih.

- Če je mogoče, naj se vam pridruži ljubljena oseba.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

- Ob ponudbah alkoholnih pijač ste lahko vljudni, a še vseeno odločno rečete: 'Ne, hvala.' 

- Zagotovite, da so na srečanjih (ne glede na to, ali so gostitelji ali gostje) na voljo brezalkoholne možnosti.

To so znaki alkoholizma
Preberi še
To so znaki alkoholizma

Uporabite suhi januar kot priložnost, da ponovno ocenite svoj odnos do alkohola, pravi Koob. Opazite, kdaj hrepenite po njem, in poskusite najti druge načine za reševanje teh težav. 

Stvari in navade, ki lahko škodujejo vašim jetrom
Preberi še
Stvari in navade, ki lahko škodujejo vašim jetrom

Vas obdaja tesnoba? Morda je ustvarjalni obisk telovadnice prav to, kar vam bo prineslo prepotrebno olajšanje. Si želite več družabnih stikov? Odločite se za sproščujoč sprehod ali prijetno druženje ob večerji s prijatelji – neprecenljiva izkušnja, ki bogati dušo.

Kakšne so posledice prekomernega uživanja alkohola v najstništvu?
Preberi še
Kakšne so posledice prekomernega uživanja alkohola v najstništvu?

Suh januar morda ni za vsakogar

S pomočjo strokovne podpore je mogoče uspešno premagati alkoholno odvisnost. Če se soočate s simptomi kot so krči, tresenje rok, potenje, halucinacije, depresija ali tesnoba, je nujno, da se posvetujete s svojim zdravnikom, preden se odločite za popolno opustitev pitja. Zaupajte, da boste z pravo podporo prešli skozi to obdobje in ponovno zaživeli polno življenje.

Odkar je prenehala piti alkohol, se počuti bolje kot še nikoli
Preberi še
Odkar je prenehala piti alkohol, se počuti bolje kot še nikoli

Koob poudarja izjemen pomen prepoznavanja pozitivnih plati abstinence. Posvetite se vodenju dnevnika, kamor skrbno zapisujete vsakršne izboljšave na področju vašega zdravja, vedenja ali interakcij z drugimi. Če opazite izboljšanje počutja že po enem mesecu abstinence, to nedvomno sporočilo vašega telesa, ki vas nagovarja k nadaljevanju te uspešne poti. Vaše telo vam tako nedvoumno daje potrditev, da greste v pravo smer!

Vir: webmd

alkoholizem alkohol
Preventiva

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

SORODNI ČLANKI

Je čas za praznike brez alkohola?
Preventiva

Je čas za praznike brez alkohola?

'Leta 2003 sem prenehala piti'
Tuje

'Leta 2003 sem prenehala piti'

Martinov praznik: tradicija, vino in druženje
Novice

Martinov praznik: tradicija, vino in druženje

Ultra procesirana hrana povzroča enako odvisnost kot alkohol in cigarete
Prehrana

Ultra procesirana hrana povzroča enako odvisnost kot alkohol in cigarete

''Zatekla sem se v alkohol, ker nisem želela čutiti''
Življenjske zgodbe

''Zatekla sem se v alkohol, ker nisem želela čutiti''

Odkar je prenehala piti alkohol, se počuti bolje kot še nikoli
Tuje

Odkar je prenehala piti alkohol, se počuti bolje kot še nikoli

Kakšne so posledice prekomernega uživanja alkohola v najstništvu?
Zdrav Lajf

Kakšne so posledice prekomernega uživanja alkohola v najstništvu?

Najstniki prek spleta brez ovir do alkoholnih pijač?
Zdrav Lajf

Najstniki prek spleta brez ovir do alkoholnih pijač?

'Deci vina na dan' – dobro za zdravje ali pač ne?
Zdravje

'Deci vina na dan' – dobro za zdravje ali pač ne?

Če spadate v to skupino, ne bi smeli piti piva
Zdravje

Če spadate v to skupino, ne bi smeli piti piva

Posledice vsakodnevnega pitja piva: Kaj se zgodi v enem tednu?
Zdravje

Posledice vsakodnevnega pitja piva: Kaj se zgodi v enem tednu?

Nobena mera alkohola ni koristna za naše zdravje
Zdravje

Nobena mera alkohola ni koristna za naše zdravje

30 dni brez alkohola: Kako se bo spremenilo vaše zdravje
Zdravje

30 dni brez alkohola: Kako se bo spremenilo vaše zdravje

Slavne osebnosti, ki ne pijejo alkohola
Tuje

Slavne osebnosti, ki ne pijejo alkohola

Poskrbite za odgovorno pitje alkohola med prazniki
Duševno zdravje

Poskrbite za odgovorno pitje alkohola med prazniki

Znaki, da je droga v tvojem življenju postala velika težava
Droge & alkohol

Znaki, da je droga v tvojem življenju postala velika težava

Lahko poveča tveganje za kap za 10 do 15 odstotkov
Zdravje

Lahko poveča tveganje za kap za 10 do 15 odstotkov

Ogroženi so tisti, ki spijejo več kot tri in pol kozarce vina na teden
Bolezni živčevja in možganov

Ogroženi so tisti, ki spijejo več kot tri in pol kozarce vina na teden

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
športnik66 05. 01. 2026 14.07
1 0
Jaz sem to naredil že večkrat v preteklih letih. In to sploh ni problem - reči alkoholu ne za mesec ali dva ali tri. A najhuje mi je bilo: a. na pici, ko meni zraven samo točeno pivo zravne paše...nikakor sok ali cola; b. poleti, ko je ful vroče, ob morju - vsi na hladnem točenem pivu, edino jaz sem bil na limonadi... :)
ODGOVORI
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331