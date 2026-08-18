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Kajenje in pitje alkohola
Preventiva

Kaj je bolj škodljivo – kajenje ali alkohol? To pravijo zdravniki

N.R.A.
18. 08. 2026 13.33
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Se sprašujete, katera navada bolj uničuje vaše telo? Dr. Donald Grant razkriva resnico o alkoholu in cigaretah ter njunem vplivu.

Veliko ljudi se sprašuje, ali je bolj škodljivo vsakodnevno kajenje cigaret ali pitje vina. Obe razvadi resno ogrožata zdravje in povečujeta tveganje za nastanek raka. Obe navadi sta nevarni, saj na različne načine škodujeta srcu, pljučam in jetrom. "Tako kajenje kot alkohol resno škodita zdravju," pravi zdravnik Donald Grant. Glavna nevarnost se skriva v pogostosti in količini uživanja, saj vsaka doza dodatno obremenjuje celotno telo.

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Hitre spremembe: kaj se v telesu zgodi takoj po kajenju ali pitju?

Kajenje povzroči hitro dviganje srčnega utripa in krvnega tlaka, obenem pa zmanjša količino kisika v krvi, zato kadilci hitreje ostanejo brez sape. Alkohol ima nasproten učinek; čeprav nam pomaga hitreje zaspati, moti globoke faze spanca. Zaradi tega se telo ne spočije, zjutraj pa se zbudimo utrujeni in dehidrirani, kar negativno vpliva na našo vsakodnevno storilnost.

Kajenje in pitje alkohola
Kajenje in pitje alkoholaFOTO: AdobeStock

Dolgoročna izpostavljenost tem snovem dramatično poveča tveganje za nastanek neozdravljivih bolezni pljuč, jeter in prebavnega trakta.

Dolgotrajna škoda: od raka do odpovedi notranjih organov

Redno kajenje škoduje pljučem, srcu in ožilju, poleg tega pa pospešuje staranje kože ter zmanjšuje življenjsko energijo. Prekomerno uživanje alkohola resno poškoduje jetra, kar lahko vodi do nevarne ciroze. Kot opozarja dr. Grant, se "alkohol povezuje z visokim krvnim tlakom, debelostjo in duševnimi težavami," zato negativno vpliva na celotno zdravje. Te težave se nabirajo počasi in sprva niso vidne, sčasoma pa pustijo trajne posledice.

Kajenje in pitje alkohola
Kajenje in pitje alkoholaFOTO: AdobeStock

Dobre novice: kako hitro si telo opomore po prenehanju?

Telo si opomore takoj, ko prenehate z razvadami. Že nekaj ur po zadnji cigareti se kri začne čistiti in prejme več kisika. Podobno je z alkoholom; ko nehate piti, boste imeli lepšo kožo in več energije. Prenehanje pitja lahko ustavi nadaljnje poškodbe jeter. Kot pravi dr. Grant, "težko je reči, da je eno drastično slabše od drugega," zato vsak korak vstran od teh razvad šteje kot velik uspeh za vaše zdravje.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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