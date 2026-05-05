Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret

N.R.A.
05. 05. 2026 03.38
0

Simulacija prikazuje škodljive učinke kajenja navadnih in elektronskih cigaret na pljuča skozi daljše obdobje. Kljub splošnemu znanju o nevarnostih ostaja kajenje zelo razširjeno, elektronske cigarete pa postajajo vse bolj priljubljene, predvsem med mladimi.

Kakšne so posledice kajenja za naša pljuča?

Simulacija, ki jo je zasnoval ustvarjalec vsebin X-Ray Buddy, dejansko strokovno ponazarja vpliv kajenja tobačnih izdelkov ter uporabe elektronskih cigaret na dihala, piše index.hr. Pri uporabi običajnih cigaret se med neposrednimi učinki kažeta povišan srčni utrip in suhost dihalnih poti.

Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni

Katran prehaja v telo ter prekriva cilije oziroma zaščitne dlačice in alveole, s čimer trajno poškoduje respiratorni sistem, posledice česar se lahko odražajo še več tednov po prvi izpostavljenosti. Uporaba elektronskih cigaret vključuje vdihavanje aerosola, ki predstavlja kompleksno zmes nikotina, kemičnih spojin in finih delcev. Ta proces lahko izzove pekoč občutek v žrelu in blago stiskanje v predelu prsnega koša, z dolgoročno uporabo pa se negativni učinki pogosto še stopnjujejo.

Kajenje
KajenjeFOTO: AdobeStock

Medtem ko vdihavanje ogljikovega monoksida pri kadilcih občutno zmanjšuje oskrbo telesa s kisikom, pri uporabnikih elektronskih cigaret pogosto prihaja do dolgotrajnega vnetja pljučne sluznice, kar lahko privede do patološkega kopičenja sluzi.

Sčasoma kronično vdihavanje strupenega dima povzroča nepopravljivo škodo na pljučnem tkivu. Kajenje cigaret predstavlja tveganje za razvoj resnih bolezni dihal, srčno-žilnih obolenj in malignih novotvorb.

Strokovnjaki razkrivajo, koliko ljudi vsako leto umre zaradi grde navade, v kateri uživajo milijoni

Ali je uporaba elektronskih cigaret oziroma vejpanje dejansko manj tvegano?

Čeprav je škodljivost klasičnega kajenja znanstveno utemeljena, se pogosto poraja vprašanje glede varnostnega profila vejpanja. Na podlagi sodobnih znanstvenih dognanj se vejpanje za posameznike, ki so odvisni od tobaka in si prizadevajo za opustitev kajenja, obravnava kot alternativa z zmanjšanim tveganjem. Prednost te izbire je predvsem v zmanjšani izpostavljenosti številnim toksičnim spojinam, ki nastajajo med procesom gorenja tobaka.

Ogrevani tobačni izdelki
Ogrevani tobačni izdelkiFOTO: AdobeStock

Kljub temu vejpanja nikakor ne smemo enačiti z zdravo ali varno razvado. Večina elektronskih cigaret vsebuje nikotin, snov z visokim potencialom za povzročanje odvisnosti. Aerosol, ki se pri tovrstni uporabi sprošča, lahko vsebuje raznovrstne kemijske primesi in mikroskopske delce, ki dražijo dihala in lahko ob dolgotrajni izpostavljenosti ogrozijo delovanje pljuč.

Kadite, pijete in se ne gibate? Posledice boste občutili v tej starosti

Poleg tega nekatere naprave vključujejo snovi, kot je formaldehid, ki dražijo sluznico in povečujejo onkološka tveganja. Kljub regulativam na tem področju ostajajo sestava in varnostni standardi teh izdelkov variabilni ter odvisni od proizvajalca in tehnologije uporabe. Strokovna javnost zato utemeljeno poudarja, da vejpanja ni mogoče klasificirati kot neškodljiv proces, kar še posebej velja za osebe, ki nimajo zgodovine kadilske odvisnosti.

Vir: index.hr

