Kaj storiti, ko se vam v kožo zapiči trska

N.R.A.
12. 02. 2026 03.07
0

Trska je pogosta poškodba, ki lahko ob nepravilnem ravnanju povzroči okužbo ali dodatno poškodbo kože.

Kako pravilno ukrepati ob trski

Kot navaja ScienceAlert, je najpomembnejši prvi korak ta, da ostanete mirni in ocenite, kako globoko je trska vstopila v kožo. Večina trsk je površinskih in jih lahko varno odstranite doma, vendar je pri tem ključna pravilna tehnika, saj lahko napačni postopki povzročijo vnetje ali potisnejo trsko še globlje.

Priprava kože in orodja

Preden se dotaknete poškodovanega mesta, si morate temeljito umiti roke in razkužiti pinceto ali iglo, ki jo boste uporabili. Koža okoli trske naj bo čista, saj s tem zmanjšate tveganje za okužbo. Priporočljivo je, da kožo nežno napnete, da se trska bolje vidi in lažje odstrani. Če je del trske viden na površini, jo lahko previdno primete s pinceto in izvlečete v isti smeri, kot je vstopila.

Trska v koži
Trska v kožiFOTO: AdobeStock

Kaj nikakor ni priporočljivo

Ena najpogostejših napak je ta, da ljudje začnejo pritiskati na kožo ali poskušajo trsko iztisniti, kar jo pogosto potisne globlje. Prav tako ni priporočljivo, da po nepotrebnem zarežete v kožo, saj lahko to povzroči dodatno poškodbo tkiva in poveča tveganje za okužbo.

Oskrba rane
Oskrba raneFOTO: AdobeStock

Kdaj uporabiti iglo

Če trska ni vidna na površini, lahko sterilno iglo uporabite za nežno dvigovanje kože nad mestom vboda. Namen tega postopka ni izkopavanje, temveč ustvarjanje dovolj prostora, da se trska pokaže. Kot piše ScienceAlert, je pri tem ključna previdnost, saj pregloboko zbadanje lahko povzroči krvavitev ali dodatno poškodbo.

Trska v koži
Trska v kožiFOTO: AdobeStock

Kdaj poiskati zdravniško pomoč

Če trske ne morete odstraniti, če je zelo globoko, če se nahaja na občutljivem delu telesa ali če se pojavijo znaki okužbe, kot so rdečina, oteklina, toplota ali gnojni izcedek, je nujen pregled pri zdravstvenem strokovnjaku. Prav tako je priporočljivo poiskati pomoč, če imate večje tveganje za okužbe ali če niste prepričani, ali je bila trska v stiku z onesnaženim materialom.

Trska je na videz majhna poškodba, vendar lahko ob nepravilnem ravnanju povzroči neprijetne zaplete. S pravilnim čiščenjem, sterilno tehniko in pravočasnim ukrepanjem lahko večino trsk varno odstranite doma. Če pa se pojavijo znaki okužbe ali trske ne morete odstraniti, je strokovna pomoč najboljša izbira za preprečevanje nadaljnjih težav.

Oskrba rane
Oskrba raneFOTO: AdobeStock

Vir: ScienceAlert

