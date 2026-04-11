Klopi
Kako pravilno odstraniti klopa

11. 04. 2026 03.18
Klopi so pogosti prebivalci narave, zlasti v toplejših mesecih med aprilom in oktobrom. Najdemo jih na travnikih, v gozdovih, parkih in celo domačih vrtovih.

Čeprav so majhni, lahko prenašajo resne bolezni, kot sta lymska borelioza in klopni meningoencefalitis. Zato je pravilno in pravočasno odstranjevanje klopa ključnega pomena.

ZAKAJ JE HITRO UKREPANJE POMEMBNO

Po podatkih ClevelandClinic tveganje za prenos lymske borelioze naraste, če klop ostane prisesan več kot 24 ur. Klop namreč z okuženim izločkom okuži gostitelja šele po določenem času hranjenja. Zato ne odlašajte – čim prej ga odstranite.

Pomembna informacija, če vas ugrizne klop

KAKO PRAVILNO ODSTRANITI KLOPA

1. Pripravite ustrezna orodja

Za odstranjevanje klopa potrebujete:

- tanko pinceto z ravnimi konicami (ni priporočljivo uporabljati prstov),

- antiseptik (npr. alkohol, jod ali razkužilo na osnovi klorheksidina),

- papirnati robček ali rokavice,

- majhno posodo s pokrovom (če boste klopa shranili za morebitne analize).

KlopFOTO: AdobeStock

2. Očistite mesto ugriza

Z razkužilom očistite področje okoli klopa. Ne mažite klopa z oljem, kremo, alkoholom ali lakom za nohte – to lahko povzroči, da klop izloči več sline, kar poveča tveganje za okužbo.

3. Klopa odstranite s počasnim, enakomernim gibom

Po navodilih WebMD klopa primite čim bližje koži in ga počasi, a čvrsto potegnite naravnost navzgor. Ne vrtite ga in ne stiskajte telesa, saj lahko izprazni okuženo vsebino v telo. Če se del klopa (ustni aparat) odlomi in ostane v koži, ga lahko previdno odstranite z iglo, sterilizirano z alkoholom. Če ne gre, pustite, da ga telo samo izloči.

Klopni meningoencefalitis: vse, kar morate vedeti

4. Razkužite kožo po odstranitvi

Ko klopa odstranite, mesto ugriza ponovno razkužite. Priporočljivo je tudi umiti roke z milom in toplo vodo.

5. Opazujte kožo in morebitne simptome naslednjih dni

Če se v nekaj dneh ali tednih pojavi:

- rdeč obroč okrog mesta ugriza (tipična kožna sprememba pri lymski boreliozi),

- povišana telesna temperatura,

- utrujenost, bolečine v mišicah ali sklepih,

-  glavobol, slabost, otrdelost vratu,

...se takoj posvetujte z zdravnikom. John Hopkins Medicine opozarja, da so zgodnje diagnoze ključne za uspešno zdravljenje bolezni, ki jih prenašajo klopi.

KlopFOTO: AdobeStock

KDAJ POISKATI ZDRAVNIŠKO POMOČ?

- Če ne morete odstraniti celotnega klopa,

- če je klop prisesan več kot 24–36 ur,

- če sumite, da gre za okuženega klopa (večji, temnejši, prisoten v endemičnem območju),

- če se pojavijo simptomi okužbe.

7 najpogostejših vbodov ali ugrizov žuželk

PREPREČEVANJE JE NAJBOLJŠA OBRAMBA

Po poročanju VerywellHealth lahko tveganje za ugriz klopa zmanjšate z:

- nošenjem svetlih, dolgih oblačil in pokrival v naravi,

- uporabo repelentov (DEET ali permetrin na oblačilih),

- rednim pregledovanjem kože in lasišča po vsakem izletu,

- odstranjevanjem klopov iz hišnih ljubljenčkov.

Viri: Cleveland Clinic, WebMD, John Hopkins Medicine, Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
