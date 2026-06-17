Kako pravilno ukrepati, če se nekdo začne dušiti

Dušenje s hrano se zgodi hitro in nepričakovano, najpogosteje prav med obedom, piše net.hr. Da bi nekomu pomagali, moramo najprej ugotoviti, kako hudo je stanje. Če se oseba drži za vrat, a lahko govori ali glasno kašlja, gre za lažjo zaporo.

icon-expand Dušenje prva pomoč FOTO: AdobeStock

V takem primeru osebo zgolj spodbujamo k močnemu kašlju in ne posredujemo s fizičnimi udarci. Težja zapora pa se kaže tako, da oseba ne more govoriti, njen kašelj postane tih, dihanje pa oteženo ali popolnoma onemogočeno. Takrat šteje vsaka sekunda. Takojšnja poklicna pomoč na številki 112 je nujna, medtem ko čakamo na reševalce, pa moramo začeti s predpisanimi postopki oživljanja oziroma sprostitve poti.

Preberi še Kaj storiti, ko se vam v kožo zapiči trska

Pravilni vrstni red korakov za pomoč pri dušenju

Če opazite, da oseba težko diha in ne more izkašljati hrane, začnite s petimi močnimi udarci po hrbtu med lopaticama. Po vsakem udarcu preverite, ali je hrana izskočila iz ust.

icon-expand Dušenje prva pomoč FOTO: AdobeStock

Če to ne pomaga, uporabite Heimlichov prijem: stopite za osebo, jo objemite okoli pasu, sklenite roke v pest nad popkom in močno pritisnite navznoter in navzgor. To ustvari pritisk, ki tujek dobesedno izstreli iz sapnika. Vendar bodite previdni: tega ne počnite pri nosečnicah ali dojenčkih. Če se zgodi, da oseba omedli, jo previdno položite na tla in začnite z oživljanjem (stisi prsnega koša), medtem ko čakate na ekipo nujne medicinske pomoči.

icon-expand Dušenje prva pomoč FOTO: AdobeStock

Kako pomagati otroku, ki se duši?

Pomoč otroku se razlikuje glede na njegovo starost. Dojenčka položimo čez svoja kolena in ga previdno udarjamo po hrbtu, nato pa pritisnemo na prsni koš. Pri starejših otrocih moramo morda poklekniti za njih, da lahko pravilno izvedemo pomoč. Ena največjih napak je panika, pri kateri starši s prsti segajo v grlo, ne da bi tujek videli – s tem ga običajno le potisnejo še globlje. Prav tako je napačno udarjanje po hrbtu, če otrok še vedno učinkovito kašlja. Izkušnje iz akcij, kot je bila v Brodsko-posavski županiji, kažejo, da so izobraževanja za učitelje in starše neprecenljiva, saj se tam praktično naučijo, kje točno morajo biti roke med reševanjem.