Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezni PreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Dehidracija
Preventiva

Koliko vode potrebujemo v vročini

N.R.A.
15. 07. 2026 03.27
0

Poletna vročina ni le neprijetna, ampak lahko predstavlja tudi resno tveganje za zdravje. Visoke temperature povečajo izgubo tekočine skozi potenje, zato se potrebe po vodi povečajo. A koliko vode pravzaprav potrebujemo, ko termometer preseže 30 stopinj Celzija?

Strokovnjaki opozarjajo, da univerzalnega odgovora ni. Potrebe po tekočini so odvisne od starosti, telesne mase, zdravstvenega stanja, telesne aktivnosti in zunanje temperature. Kljub temu obstajajo splošna priporočila, ki lahko pomagajo preprečiti dehidracijo.

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) za odrasle priporoča skupni dnevni vnos približno 2 litra vode za ženske in 2,5 litra za moške. V to količino je vključena tako voda iz pijač kot tudi tekočina, ki jo zaužijemo s hrano. V vročih dneh ali ob telesni aktivnosti pa so potrebe bistveno večje.

Kako premagati vročino in ostati varen
Preberi še
Kako premagati vročino in ostati varen

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) svetuje redno pitje vode skozi ves dan in v obdobjih ekstremne vročine priporoča najmanj dva do tri litre tekočine dnevno. Količino je treba dodatno povečati, če se močno potimo ali dlje časa zadržujemo na soncu.

Pomembno je, da ne čakamo na občutek žeje. Žeja je namreč znak, da je telo že začelo izgubljati tekočinsko ravnovesje. Posebej previdni morajo biti starejši ljudje, otroci, nosečnice in kronični bolniki, saj pri njih dehidracija nastopi hitreje.

Dehidracija
DehidracijaFOTO: AdobeStock

Kako prepoznamo, da pijemo premalo?

Prvi znaki dehidracije so:

- suha usta,

- glavobol,

- utrujenost,

- omotica,

- zmanjšana koncentracija,

- temno rumen urin.

Preprost pokazatelj ustrezne hidracije je barva urina. Če je svetlo rumen ali skoraj prozoren, običajno zaužijemo dovolj tekočine. Temnejša barva pa lahko nakazuje, da telo potrebuje več vode.

Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih
Preberi še
Zakaj vas ponoči zagrabi krč v mečih

Ali je dovolj samo voda?

Za večino ljudi je navadna voda najboljša izbira. Elektrolitski napitki so koristni predvsem pri dolgotrajni telesni aktivnosti, intenzivnem potenju ali po večurnem športnem naporu. V običajnih poletnih razmerah dodatni elektroliti praviloma niso potrebni.

Strokovnjaki odsvetujejo pretirano uživanje alkohola in zelo sladkih pijač, saj lahko prispevajo k dodatni izgubi tekočine. K hidraciji prispevajo tudi živila z visoko vsebnostjo vode, kot so lubenica, melona, kumare, paradižnik in jagodičevje.

Dehidracija
DehidracijaFOTO: AdobeStock

Koliko piti med telesno aktivnostjo?

Če telovadimo ali delamo na prostem, se potrebe po tekočini občutno povečajo. Ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) priporoča, da v vročini pijemo več kot običajno in ne čakamo na občutek žeje. Pri daljših športnih aktivnostih je smiselno tekočino nadomeščati sproti, v manjših količinah skozi celoten napor.

Spodnja meja za večino odraslih v vročih poletnih dneh je približno dva do tri litre tekočine dnevno, medtem ko lahko fizično aktivni posamezniki potrebujejo tudi štiri litre ali več.

Ključno sporočilo ostaja preprosto: pijmo redno, še preden postanemo žejni. Zadostna hidracija je eden najpomembnejših ukrepov za preprečevanje vročinske izčrpanosti, vročinskega udara in drugih zapletov, povezanih z visokimi temperaturami.

Viri: Svetovna zdravstvena organizacija (WHO): Heat and Health, Evropska agencija za varnost hrane (EFSA): Dietary Reference Values for Water, Centers for Disease Control and Prevention (CDC): About Heat and Your Health, CDC: Heat and Athletes, CDC Travelers' Health: Heat Illnesses, Verywellhealth

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
hidracija vroče vreme dehidracija pitje vode zdravje poleti koliko vode rabimo v vročini
Zdravje

Nova študija je dokazala, da sedenje povečuje tveganje za smrt zaradi raka

Zdravje

Strokovnjaki razkrivajo: to je največja napaka, ki jo delamo pri skrbi za zdravje

Vizita.si Zato poleti potrebujemo več vode
Vizita.si Kaj se zgodi z našo prebavo, če ne zaužijemo dovolj tekočine?
Vizita.si Koliko vode morate dejansko popiti v trenutnih razmerah?
Vizita.si Hidracija: koliko vode, kdaj, katera hrana pomaga, kako je z elektroliti?
Bibaleze.si Katera temperatura vode je primerna za kopanje otrok?
Vizita.si Ali lahko pitje vroče vode res pomaga pri izgubi telesne teže?
24ur.com (Ne)varnost kopalnih voda
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1799