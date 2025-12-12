Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezni PreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Osteoporoza
Preventiva

Navade, ki lahko povečajo tveganje za osteoporozo

N.R.A.
12. 12. 2025 03.03
0

Osteoporoza je tiha, napredujoča bolezen, pri kateri kosti postanejo krhke, porozne in bolj dovzetne za zlome.

Kot piše Mayo Clinic, se bolezen razvija počasi in pogosto brez simptomov, dokler ne pride do prvega zloma. Prav zato je razumevanje tveganj in preventivnih ukrepov ključnega pomena.

Kaj je osteoporoza?

Osteoporoza je bolezen, pri kateri se kostna masa zmanjšuje hitreje, kot jo telo lahko nadomesti. Kot poroča Cleveland Clinic, se kosti nenehno obnavljajo, vendar se s staranjem proces gradnje upočasni, medtem ko se razgradnja pospeši. Najpogostejši zapleti osteoporoze so:

- zlomi kolka,

- zlomi vretenc,

- zlomi zapestja.

Dr. David L. Kendler, strokovnjak za presnovne bolezni kosti, ki ga navaja Verywell Health, poudarja, da je ''osteoporoza ena najpogostejših kroničnih bolezni staranja, vendar je v veliki meri preprečljiva.''

Osteoporoza
OsteoporozaFOTO: AdobeStock

Zakaj nastane osteoporoza?

Kot piše NIH/MedlinePlus, na razvoj osteoporoze vplivajo:

- genetika,

- hormonske spremembe (zlasti menopavza),

- pomanjkanje vitamina D,

- nezadosten vnos kalcija,

- sedeč življenjski slog,

- staranje.

Johns Hopkins Medicine dodaja, da estrogen pri ženskah in testosteron pri moških pomembno vplivata na ohranjanje kostne gostote, zato hormonske spremembe močno povečajo tveganje.

Osteoporoza
OsteoporozaFOTO: AdobeStock

Navade, ki lahko povečajo tveganje za osteoporozo

1. Kajenje

Kot poroča Mayo Clinic, kajenje neposredno vpliva na kostno gostoto, saj nikotin upočasni delovanje osteoblastov, celic, ki gradijo kostno tkivo. Dr. Felicia Cosman, strokovnjakinja za osteoporozo, poudarja, da ''kajenje pospeši izgubo kosti in zmanjša učinkovitost zdravljenja osteoporoze.''

2. Pretirano uživanje alkohola

WebMD navaja, da alkohol moti absorpcijo kalcija in vitamina D ter oslabi delovanje celic, ki gradijo kost. Redno pretirano pitje tako pospeši izgubo kostne mase.

3. Premalo gibanja

Kot piše Healthline, je telesna aktivnost eden najmočnejših zaščitnih dejavnikov pred osteoporozo. Pomanjkanje gibanja oslabi mišice in zmanjša stimulacijo kosti, kar vodi v hitrejšo izgubo kostne gostote.

Osteoporoza
OsteoporozaFOTO: AdobeStock

4. Nezadosten vnos kalcija in vitamina D

Verywell Health poudarja, da sta kalcij in vitamin D ključna za zdravje kosti. Brez vitamina D telo kalcija ne more učinkovito absorbirati, kar vodi v oslabljene kosti.

5. Nepravilne prehranske navade

Kot poroča NIH, neuravnotežena prehrana, izpuščanje obrokov in pomanjkanje beljakovin povečujejo tveganje za osteoporozo. Beljakovine so ključne za strukturo kosti, zato njihovo pomanjkanje oslabi kostno tkivo.

6. Prenizka telesna teža

Mayo Clinic navaja, da prenizka telesna teža poveča tveganje za osteoporozo, saj telo nima dovolj hranil za vzdrževanje kostne mase. Poleg tega imajo ljudje z nizkim ITM manjšo kostno rezervo.

Osteoporoza
OsteoporozaFOTO: Dreamstime

7. Prekomerno uživanje kofeina in gaziranih pijač

Kot piše Healthline, lahko prekomeren kofein zmanjša absorpcijo kalcija. Nekatere gazirane pijače vsebujejo fosfate, ki lahko porušijo ravnovesje mineralov v kosteh.

Kako preprečiti osteoporozo?

Redna telesna aktivnost

WebMD priporoča vaje, ki obremenjujejo kosti: hoja, tek, ples, vadba z utežmi. Te aktivnosti spodbujajo nastajanje novega kostnega tkiva.

Uravnotežena prehrana

Healthline svetuje prehrano, bogato s kalcijem (mlečni izdelki, listnata zelenjava, oreščki) in vitaminom D (sončna svetloba, jajca, mastne ribe).

Osteoporoza
OsteoporozaFOTO: AdobeStock

Zmanjšanje škodljivih navad

Kot piše Mayo Clinic, je opustitev kajenja in omejitev alkohola eden najpomembnejših korakov pri preprečevanju osteoporoze.

Vzdrževanje zdrave telesne teže

NIH poudarja, da je stabilna telesna teža pomembna za ohranjanje kostne gostote.

Kako upočasniti osteoporozo?
Preberi še
Kako upočasniti osteoporozo?

Osteoporoza je resna, a pogosto spregledana bolezen, ki se razvija počasi in brez opozorilnih znakov. Strokovni viri poudarjajo, da imajo življenjske navade ključno vlogo pri razvoju in preprečevanju osteoporoze.

Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Johns Hopkins Medicine, WebMD, Verywell Health, Healthline, NIH/MedlinePlus

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
osteoporoza zdravje kosti dejavniki tveganja preprečevanje osteoporoze vitamini in minerali
Preventiva

Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?

Preventiva

Tudi to, kdaj jeste, vpliva na sladkorno bolezen

SORODNI ČLANKI

Pozabite na bolečine v hrbtu: Ključni triki vrhunskega kirurga
Simptomi in bolezni

Pozabite na bolečine v hrbtu: Ključni triki vrhunskega kirurga

Injekcije za hujšanje: Resnica o zdravstvenih tveganjih
Zdravje

Injekcije za hujšanje: Resnica o zdravstvenih tveganjih

Po menopavzi se to dogaja skoraj vsaki ženski – a o tem neradi govorimo
Žensko zdravje

Po menopavzi se to dogaja skoraj vsaki ženski – a o tem neradi govorimo

10 živil, ki pomagajo ohranjati močne in zdrave kosti
Zlata leta

10 živil, ki pomagajo ohranjati močne in zdrave kosti

Osteopenija in osteoporoza: vse, kar morate vedeti
Bolezni

Osteopenija in osteoporoza: vse, kar morate vedeti

8 najpogostejših vzrokov za bolečine v hrbtu
Novice

8 najpogostejših vzrokov za bolečine v hrbtu

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
Kimmlov ironični poklon Trumpu: Predsednik, ste navdih za moje šale
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331