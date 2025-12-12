Osteoporoza je tiha, napredujoča bolezen, pri kateri kosti postanejo krhke, porozne in bolj dovzetne za zlome.

Kot piše Mayo Clinic, se bolezen razvija počasi in pogosto brez simptomov, dokler ne pride do prvega zloma. Prav zato je razumevanje tveganj in preventivnih ukrepov ključnega pomena.

Kaj je osteoporoza?

Osteoporoza je bolezen, pri kateri se kostna masa zmanjšuje hitreje, kot jo telo lahko nadomesti. Kot poroča Cleveland Clinic, se kosti nenehno obnavljajo, vendar se s staranjem proces gradnje upočasni, medtem ko se razgradnja pospeši. Najpogostejši zapleti osteoporoze so: - zlomi kolka, - zlomi vretenc, - zlomi zapestja. Dr. David L. Kendler, strokovnjak za presnovne bolezni kosti, ki ga navaja Verywell Health, poudarja, da je ''osteoporoza ena najpogostejših kroničnih bolezni staranja, vendar je v veliki meri preprečljiva.''

icon-expand Osteoporoza FOTO: AdobeStock

Zakaj nastane osteoporoza?

Kot piše NIH/MedlinePlus, na razvoj osteoporoze vplivajo: - genetika, - hormonske spremembe (zlasti menopavza), - pomanjkanje vitamina D, - nezadosten vnos kalcija, - sedeč življenjski slog, - staranje. Johns Hopkins Medicine dodaja, da estrogen pri ženskah in testosteron pri moških pomembno vplivata na ohranjanje kostne gostote, zato hormonske spremembe močno povečajo tveganje.

icon-expand Osteoporoza FOTO: AdobeStock

Navade, ki lahko povečajo tveganje za osteoporozo

1. Kajenje

Kot poroča Mayo Clinic, kajenje neposredno vpliva na kostno gostoto, saj nikotin upočasni delovanje osteoblastov, celic, ki gradijo kostno tkivo. Dr. Felicia Cosman, strokovnjakinja za osteoporozo, poudarja, da ''kajenje pospeši izgubo kosti in zmanjša učinkovitost zdravljenja osteoporoze.''

2. Pretirano uživanje alkohola

WebMD navaja, da alkohol moti absorpcijo kalcija in vitamina D ter oslabi delovanje celic, ki gradijo kost. Redno pretirano pitje tako pospeši izgubo kostne mase.

3. Premalo gibanja

Kot piše Healthline, je telesna aktivnost eden najmočnejših zaščitnih dejavnikov pred osteoporozo. Pomanjkanje gibanja oslabi mišice in zmanjša stimulacijo kosti, kar vodi v hitrejšo izgubo kostne gostote.

icon-expand Osteoporoza FOTO: AdobeStock

4. Nezadosten vnos kalcija in vitamina D

Verywell Health poudarja, da sta kalcij in vitamin D ključna za zdravje kosti. Brez vitamina D telo kalcija ne more učinkovito absorbirati, kar vodi v oslabljene kosti.

5. Nepravilne prehranske navade

Kot poroča NIH, neuravnotežena prehrana, izpuščanje obrokov in pomanjkanje beljakovin povečujejo tveganje za osteoporozo. Beljakovine so ključne za strukturo kosti, zato njihovo pomanjkanje oslabi kostno tkivo.

6. Prenizka telesna teža

Mayo Clinic navaja, da prenizka telesna teža poveča tveganje za osteoporozo, saj telo nima dovolj hranil za vzdrževanje kostne mase. Poleg tega imajo ljudje z nizkim ITM manjšo kostno rezervo.

icon-expand Osteoporoza FOTO: Dreamstime

7. Prekomerno uživanje kofeina in gaziranih pijač

Kot piše Healthline, lahko prekomeren kofein zmanjša absorpcijo kalcija. Nekatere gazirane pijače vsebujejo fosfate, ki lahko porušijo ravnovesje mineralov v kosteh.

Kako preprečiti osteoporozo?

Redna telesna aktivnost

WebMD priporoča vaje, ki obremenjujejo kosti: hoja, tek, ples, vadba z utežmi. Te aktivnosti spodbujajo nastajanje novega kostnega tkiva.

Uravnotežena prehrana

Healthline svetuje prehrano, bogato s kalcijem (mlečni izdelki, listnata zelenjava, oreščki) in vitaminom D (sončna svetloba, jajca, mastne ribe).

icon-expand Osteoporoza FOTO: AdobeStock

Zmanjšanje škodljivih navad

Kot piše Mayo Clinic, je opustitev kajenja in omejitev alkohola eden najpomembnejših korakov pri preprečevanju osteoporoze.

Vzdrževanje zdrave telesne teže

NIH poudarja, da je stabilna telesna teža pomembna za ohranjanje kostne gostote.

Preberi še Kako upočasniti osteoporozo?

Osteoporoza je resna, a pogosto spregledana bolezen, ki se razvija počasi in brez opozorilnih znakov. Strokovni viri poudarjajo, da imajo življenjske navade ključno vlogo pri razvoju in preprečevanju osteoporoze.