Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.

Čeprav so zdravila, kot je ibuprofen, pogosto prva izbira pri glavobolih, bolečinah v hrbtu ali simptomih prehlada, lahko njihovo nepravilno kombiniranje z drugimi zdravili povzroči resne zaplete. Posebej tvegana je sočasna uporaba ibuprofena z aspirinom ali naproksenom. Ibuprofen je eno najpogosteje uporabljenih protibolečinskih zdravil v Veliki Britaniji. Spada med nesteroidna protivnetna zdravila, kamor sodijo tudi aspirin, naproksen in druga podobna zdravila. NHS opozarja, da ibuprofen ne sme biti kombiniran z drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, saj lahko to poveča tveganje za resne stranske učinke.

Možni zapleti pri napačni uporabi

Sočasno jemanje ibuprofena z aspirinom ali naproksenom lahko poveča tveganje za: - krvavitve v želodcu, - poškodbe ledvic, - razjede, - alergijske reakcije. NHS poudarja, da je tveganje še večje pri ljudeh, ki jemljejo visoke odmerke ali zdravila uporabljajo dlje časa.

icon-expand Tablete FOTO: AdobeStock

Pogosti in resnejši stranski učinki ibuprofena

Med pogostejšimi težavami so prebavne motnje, slabost, glavoboli, kožni izpuščaji ter omotica. Čeprav so ti simptomi neprijetni, so običajno prehodni. NHS opozarja, da je treba takoj poiskati zdravniško pomoč, če se pojavijo: - črno blato ali kri v bruhanju, - otekanje gležnjev ali težave z uriniranjem, - znaki alergijske reakcije, kot sta otekanje jezika ali težko dihanje. To so lahko znaki notranje krvavitve ali okvare ledvic. NHS opozarja, da se nesteroidna protivnetna zdravila pogosto skrivajo tudi v zdravilih za prehlad in kašelj. Zato je pomembno, da ljudje pred uporabo vedno preverijo sestavine, da se izognejo nenamerni kombinaciji več zdravil hkrati.

icon-expand Protibolečinske tablete FOTO: AdobeStock

Kdaj se je treba posvetovati z zdravnikom?

Pred začetkom jemanja ibuprofena naj se posamezniki posvetujejo z zdravnikom, če že uporabljajo: - zdravila za redčenje krvi, - zdravila za visok krvni tlak, - steroide, - določene antibiotike, - antidepresive, - zdravila za sladkorno bolezen, - prehranska dopolnila, kot je ginko biloba. Kombinacije lahko povečajo tveganje za krvavitve ali druge zaplete. NHS opozarja, da je previdnost pri uporabi ibuprofena nujna, še posebej, če ga ljudje kombinirajo z aspirinom ali naproksenom. Čeprav so ta zdravila široko dostopna in učinkovita, lahko nepravilna uporaba povzroči resne zdravstvene težave. Ključnega pomena je preverjanje sestavin zdravil in posvet z zdravnikom, kadar obstaja dvom.