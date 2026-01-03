Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezni PreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Tablete
Preventiva

Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom

N.R.A.
03. 01. 2026 03.07
0

Britanski NHS je izdal pomembno opozorilo za vse, ki uporabljajo protibolečinska zdravila.

Čeprav so zdravila, kot je ibuprofen, pogosto prva izbira pri glavobolih, bolečinah v hrbtu ali simptomih prehlada, lahko njihovo nepravilno kombiniranje z drugimi zdravili povzroči resne zaplete. Posebej tvegana je sočasna uporaba ibuprofena z aspirinom ali naproksenom.

Ibuprofen je eno najpogosteje uporabljenih protibolečinskih zdravil v Veliki Britaniji. Spada med nesteroidna protivnetna zdravila, kamor sodijo tudi aspirin, naproksen in druga podobna zdravila. NHS opozarja, da ibuprofen ne sme biti kombiniran z drugimi nesteroidnimi protivnetnimi zdravili, saj lahko to poveča tveganje za resne stranske učinke.

Možni zapleti pri napačni uporabi

Sočasno jemanje ibuprofena z aspirinom ali naproksenom lahko poveča tveganje za:

- krvavitve v želodcu,

- poškodbe ledvic,

- razjede,

- alergijske reakcije.

NHS poudarja, da je tveganje še večje pri ljudeh, ki jemljejo visoke odmerke ali zdravila uporabljajo dlje časa.

Tablete
TableteFOTO: AdobeStock

Pogosti in resnejši stranski učinki ibuprofena

Med pogostejšimi težavami so prebavne motnje, slabost, glavoboli, kožni izpuščaji ter omotica. Čeprav so ti simptomi neprijetni, so običajno prehodni. NHS opozarja, da je treba takoj poiskati zdravniško pomoč, če se pojavijo:

- črno blato ali kri v bruhanju,

- otekanje gležnjev ali težave z uriniranjem,

- znaki alergijske reakcije, kot sta otekanje jezika ali težko dihanje.

To so lahko znaki notranje krvavitve ali okvare ledvic.

NHS opozarja, da se nesteroidna protivnetna zdravila pogosto skrivajo tudi v zdravilih za prehlad in kašelj. Zato je pomembno, da ljudje pred uporabo vedno preverijo sestavine, da se izognejo nenamerni kombinaciji več zdravil hkrati.

Protibolečinske tablete
Protibolečinske tableteFOTO: AdobeStock

Kdaj se je treba posvetovati z zdravnikom?

Pred začetkom jemanja ibuprofena naj se posamezniki posvetujejo z zdravnikom, če že uporabljajo:

- zdravila za redčenje krvi,

- zdravila za visok krvni tlak,

- steroide,

- določene antibiotike,

- antidepresive,

- zdravila za sladkorno bolezen,

- prehranska dopolnila, kot je ginko biloba.

Kombinacije lahko povečajo tveganje za krvavitve ali druge zaplete.

NHS opozarja, da je previdnost pri uporabi ibuprofena nujna, še posebej, če ga ljudje kombinirajo z aspirinom ali naproksenom. Čeprav so ta zdravila široko dostopna in učinkovita, lahko nepravilna uporaba povzroči resne zdravstvene težave. Ključnega pomena je preverjanje sestavin zdravil in posvet z zdravnikom, kadar obstaja dvom.

Vir: Express

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
ibuprofen aspirin naproksen NSAID zdravila
Simptomi in bolezni

Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa

Duševno zdravje

Je digitalni detoks danes iluzija?

SORODNI ČLANKI

Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol
Prehrana

Živila, ki dokazano pomagajo umiriti telo in znižajo kortizol

Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda
Zdravje

Nevarna kombinacija zdravil in kave, ki jo večina ljudi spregleda

Kaj pravijo zdravniki in pacienti? Lahko Ozempic ustavi nevarnosti debelost?
Hujsanje

Kaj pravijo zdravniki in pacienti? Lahko Ozempic ustavi nevarnosti debelost?

Prehranski dodatki, ki jih ni priporočljivo mešati z vitaminom D
Zdravje

Prehranski dodatki, ki jih ni priporočljivo mešati z vitaminom D

Izjemni učinki ingverjevega čaja, ki jih še ne poznate
Zdravje

Izjemni učinki ingverjevega čaja, ki jih še ne poznate

Luskavica ni le kožna težava, temveč sistemska bolezen
Zdravje

Luskavica ni le kožna težava, temveč sistemska bolezen

Najpogostejša zdravila, ki jih ne smete kombinirati s kavo
Preventiva

Najpogostejša zdravila, ki jih ne smete kombinirati s kavo

5 stranskih učinkov paracetamola, na katere moramo biti pozorni
Preventiva

5 stranskih učinkov paracetamola, na katere moramo biti pozorni

Kdaj je glavobol lahko nevaren?
Zdravje

Kdaj je glavobol lahko nevaren?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
Namesto praznovanja razdejanje: novoletni vandalizem šokiral Kranj
šport
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
Peter Prevc o Domnu: To sezono me ni presenetil
popin
Namesto snega in nizkih temperatur v tople kraje: kje dopustujejo znani Slovenci?
Namesto snega in nizkih temperatur v tople kraje: kje dopustujejo znani Slovenci?
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Moskisvet.com
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Bibaleze.si
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Cekin.si
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dominvrt.si
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
RUBRIKE:

Domov Zdravje Bolezni Žensko zdravje Zlata leta Duševno zdravje Lepota Življenjske zgodbe TOK
Vizita.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1331