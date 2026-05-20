Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe

N.R.A.
20. 05. 2026 10.11
0

Klopi so letos zaradi mile zime in zgodnje pomladi izjemno aktivni, zato je ključno, da prepoznate najzgodnejše simptome, ki lahko nakazujejo okužbo po ugrizu klopa.

Klopi so letos zelo aktivni: na katere simptome morate biti pozorni?

Klopi so v zadnjih letih aktivni vse dlje, pogosto že od februarja pa vse do pozne jeseni. Zaradi milejših zim in vlažnih pomladi se njihova sezona podaljšuje, s tem pa narašča tudi tveganje za bolezni, ki jih prenašajo. Najpogostejša med njimi je Lymska borelioza. Ker večina ljudi ugriza sploh ne opazi, je prepoznavanje zgodnjih simptomov ključno za pravočasno zdravljenje.

Kaj je lymska borelioza?
Kaj je lymska borelioza?

Najpogostejši zgodnji simptomi po ugrizu klopa

1. Rdečina ali izpuščaj na mestu ugriza

Najbolj prepoznaven znak okužbe z bakterijo Borrelia burgdorferi je eritem migrans – rdeč, razširjajoč se izpuščaj, ki se lahko pojavi 3–30 dni po ugrizu. Značilnosti izpuščaja:

- okrogla ali ovalna rdečina, ki se širi navzven,

- lahko doseže premer 6–8 cm ali več,

- ni nujno videti kot 'tarča', pogosto je enakomerno rdeč,

- običajno ni srbeč ali boleč.

Pomembno: majhna rdeča pika takoj po ugrizu je običajna reakcija in ni znak borelioze.

KlopFOTO: AdobeStock

2. Simptomi, podobni gripi

Veliko bolezni, ki jih prenašajo klopi, se začne z nespecifičnimi simptomi, ki spominjajo na poletno gripo:

- povišana temperatura ali mrzlica,

- glavobol,

- izrazita utrujenost,

- bolečine v mišicah in sklepih,

- občutek splošne izčrpanosti.

Ti simptomi se lahko pojavijo tudi brez izpuščaja, zato je pomembno, da ste pozorni, če ste bili pred kratkim v naravi.

Klop
KlopFOTO: AdobeStock

3. Otekle bezgavke

Povečane in občutljive bezgavke v bližini ugriza so pogost znak, da se telo bori proti okužbi.

4. Nevrološki simptomi (v zgodnejših tednih)

Pri nekaterih ljudeh se lahko pojavijo:

- bolečina ali otrdelost vratu,

- mravljinčenje ali slabost v okončinah,

- ohromelost obraznega živca (Bellova pareza),

- težave s koncentracijo.

Nevrološki znaki se lahko pojavijo že nekaj tednov po ugrizu, zato jih ne smemo spregledati.

5. Več izpuščajev po telesu

Pri zgodnji razširjeni boreliozi se lahko pojavijo dodatni rdeči madeži na drugih delih telesa, kar pomeni, da se je bakterija razširila po krvnem obtoku.

Klop
KlopFOTO: AdobeStock

Kdaj morate nujno k zdravniku?

Če ste bili v naravi in opazite katerega od naslednjih znakov, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom:

- izpuščaj, ki se širi ali traja več kot nekaj dni,

- vročina ali gripi podobni simptomi v tednih po ugrizu,

- nevrološki znaki (ohromelost obraza, močan glavobol, otrdel vrat),

- bolečine v sklepih, zlasti v kolenih,

- izrazita utrujenost, ki traja več tednov.

Zgodnje zdravljenje je izjemno učinkovito in prepreči zaplete.

Kako prepoznati nevarne bolezni, ki jih prenašajo klopi?

Lymska borelioza

Najpogostejši znaki:

- utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah,

- kasneje: bolečine v sklepih, nevrološki simptomi.

Klop
KlopFOTO: AdobeStock

Klopni meningoencefalitis

Poteka v dveh fazah:

1. faza: vročina, utrujenost, bolečine v mišicah

2. faza: močan glavobol, otrdel vrat, nevrološki znaki

Zanj obstaja učinkovito cepljenje.

Kako se zaščititi pred klopi?

- nosite svetla oblačila, dolge rokave in hlače,

- uporabljajte repelente z DEET,

- po vrnitvi domov temeljito preglejte telo,

- prha v 2 urah po prihodu iz narave,

- redno pregledujte tudi hišne ljubljenčke.

Klop
KlopFOTO: AdobeStock

Klopi so letos izjemno aktivni, zato je pomembno, da poznate zgodnje simptome okužb, ki jih lahko prenašajo. Najpogostejši znak je širijoč se rdeč izpuščaj, vendar se mnoge okužbe začnejo z gripi podobnimi simptomi, ki jih je lahko zamenjati za običajno virozo. Če simptomi trajajo ali se stopnjujejo, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom.

Viri: WebMD, Verywell Health, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Harvard Health, CDC (Centers for Disease Control and Prevention)

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
klopi lymska borelioza klopni meningoencefalitis simptomi okužbe zdravje v naravi
