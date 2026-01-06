NIJZ v mrzlih dneh poziva k večji skrbi za starejše

Med najbolj ogrožene skupine spadajo tako nosečnice, starejši in otroci, je v izjavi pred območno enoto NIJZ Ljubljana poudarila Perčič. ''Potem tisti, ki imajo kronične bolezni srca in ožilja, dihal ali sladkorno bolezen, duševno bolni, pa tudi tisti, ki so gibalno ovirani,'' je še dodala. Med ranljive skupine po njenih navedbah spadajo še osebe s socialno-ekonomskimi problemi in osebe, ki so dodatno izpostavljene okoljskim dejavnikom, recimo delavci na prostem.

V priporočilih, zapisanih na spletni strani NIJZ, so pojasnili, da izpostavljenost mrazu lahko povzroči pogostejše pojavljanje nekaterih bolezni in poškodb, kot so srčno-žilne bolezni, obolenja dihal, padcev in poškodb, podhladitev telesa, omrzline in ozebline. Tudi Perčič je posebej izpostavila nevarnost padcev in poškodb, zlasti za starejše osebe. ''Pri teh temperaturah bodo ceste oziroma pločniki in steze zaledeneli, zato posebej apeliramo na starejše, da se ne izpostavljajo in ne hodijo ven,'' je dodala. Pozvala je še, da jim v trenutnih vremenskih razmerah pomagamo pripraviti zaloge hrane, tekočine in zdravil.