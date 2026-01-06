Vizita.si
NIJZ v mrzlih dneh poziva k večji skrbi za starejše

STA
06. 01. 2026 14.41
0

V naslednjih dneh bodo temperature nizke, zato so na Nacionalnem inštitutu za zdravje (NIJZ) pripravili priporočila za ravnanje v mrzlem vremenu, je v izjavi pojasnila specialistka javnega zdravja z NIJZ Simona Perčič. Ob tem je pozvala, naj pazimo in pomagamo predvsem starejši populaciji, saj ima lahko padec v teh letih zelo težke posledice.

Med najbolj ogrožene skupine spadajo tako nosečnice, starejši in otroci, je v izjavi pred območno enoto NIJZ Ljubljana poudarila Perčič. ''Potem tisti, ki imajo kronične bolezni srca in ožilja, dihal ali sladkorno bolezen, duševno bolni, pa tudi tisti, ki so gibalno ovirani,'' je še dodala. Med ranljive skupine po njenih navedbah spadajo še osebe s socialno-ekonomskimi problemi in osebe, ki so dodatno izpostavljene okoljskim dejavnikom, recimo delavci na prostem.

V priporočilih, zapisanih na spletni strani NIJZ, so pojasnili, da izpostavljenost mrazu lahko povzroči pogostejše pojavljanje nekaterih bolezni in poškodb, kot so srčno-žilne bolezni, obolenja dihal, padcev in poškodb, podhladitev telesa, omrzline in ozebline. Tudi Perčič je posebej izpostavila nevarnost padcev in poškodb, zlasti za starejše osebe. ''Pri teh temperaturah bodo ceste oziroma pločniki in steze zaledeneli, zato posebej apeliramo na starejše, da se ne izpostavljajo in ne hodijo ven,'' je dodala. Pozvala je še, da jim v trenutnih vremenskih razmerah pomagamo pripraviti zaloge hrane, tekočine in zdravil.

Mrzlo vreme
Mrzlo vremeFOTO: Shutterstock

Prav tako je pozvala vse, ki lahko pomagajo osamelim starejšim, da preverijo, ali so temperature v notranjih prostorih ustrezne, torej od 24 do 26 stopinj Celzija. Ob tem je še opozorila na pomembnost varnega ogrevanja in zračenja prostorov, zato priporoča uporabo alarmnih naprav za opozarjanje ob povišani koncentraciji ogljikovega monoksida.

Opomnila je tudi na varnost otrok. ''Najbolje je, da se oblečejo čebulasto, to pomeni v slojih,'' je poudarila. Oblačila naj ne bodo mokra, saj s tem pospešujemo oddajanje toplote, plašči in jakne pa naj ne prepuščajo vetra, so zapisali na NIJZ. Opozorili so tudi na nošenje kap, šalov, rokavic in vodoodporne obutve.

Telo v mrzlem vremenu zaradi proizvajanja toplote porabi več energije, zato Perčič priporoča uživanje zadostne količine tople hrane in pijače. Odsvetovala pa je uživanje alkohola in drugih psihoaktivnih snovi. ''Lahko pride do podhladitve, ki je ne zaznamo in zato ne ukrepamo pravočasno,'' je ob tem dejala. Glede telesne aktivnosti na prostem pa priporoča previdnost, zlasti pri odmetavanju snega, saj je takrat obremenjen srčno-žilni sistem.

mrzlo vreme NIJZ starejši zdravje prehlad
