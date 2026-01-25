Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov

Ta trend sovpada z naraščajočo rekreativno uporabo ketamina, ki je med mladostniki in mladimi odraslimi vse pogostejša. Čeprav je ketamin dolgo veljal za varno anestetično sredstvo in se v nizkih odmerkih preučuje tudi zaradi potencialnih antidepresivnih učinkov, njegova zloraba povzroča resne in pogosto trajne poškodbe sečil.

Ketamin in njegovi vplivi na sečni sistem

Kot navaja ScienceAlert, so urologi v zadnjih letih zaznali izrazito povečanje primerov vnetja sečnega mehurja, ki je neposredno povezano z redno ali visoko dozirano uporabo ketamina. Gre za stanje, ki se lahko razvija postopoma, a povzroča izjemno hude simptome.

Kako ketamin vpliva na telo in zakaj povzroča poškodbe?

Ketamin se po zaužitju razgradi v presnovke, ki se izločajo skozi urin. Ti presnovki ob dolgotrajnem stiku z notranjo steno sečil povzročajo draženje in poškodbe tkiva. Najprej je prizadet sečni mehur, saj urin v njem zastaja najdlje. Sčasoma se lahko poškodbe razširijo tudi na sečevode in ledvice. Uporabniki ketamina pogosto razvijejo toleranco, kar pomeni, da za enak učinek potrebujejo vedno večje odmerke. Kot piše ScienceAlert, to vodi v pogostejšo uporabo in posledično večje tveganje za poškodbe sečil. Simptomi, ki se pri tem pojavljajo, vključujejo pogosto uriniranje, nočno uriniranje, nenadne nujne potrebe po uriniranju, uhajanje urina, bolečine v spodnjem delu trebuha ali križu ter kri v urinu.

Stopnje poškodbe sečnega mehurja

V prvi vrsti se pojavi vnetje sečnega mehurja. V tej fazi je okrevanje možno, če oseba preneha uporabljati ketamin in prejme ustrezno zdravljenje, kot so protivnetna zdravila, analgetiki ali zdravila za zmanjšanje prekomerne aktivnosti mehurja. Nadalje se mehur lahko skrči ali postane tog. Poleg zdravil je pogosto potrebna t. i. izpiranje mehurja, pri katerem se zdravilo preko katetra vnese neposredno v mehur, da obnovi zaščitno plast sluznice. V nekaterih primerih se uporabljajo tudi injekcije botulinskega toksina za zmanjšanje bolečin in pogostih urgenc.

V zadnji fazi pa nastanejo trajne poškodbe mehurja in ledvic. Kot poroča ScienceAlert, lahko pride do zoženja sečevodov, zastajanja urina v ledvicah in celo do odpovedi ledvic. V najtežjih primerih so potrebni dializa ali kirurški posegi. Redna uporaba ketamina, ki je kljub uvrstitvi med prepovedane substance v Združenem kraljestvu tam še vedno cenovno dostopen, predstavlja resno javnozdravstveno tveganje. Ozaveščanje o posledicah je ključno, saj lahko pravočasno prenehanje uporabe prepreči nepopravljive poškodbe.