Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezni PreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Ketamin
Preventiva

Naraščajoče težave zaradi ketamina med mladimi: opozorila strokovnjakov

N.R.A.
25. 01. 2026 03.57
0

V zadnjih letih se zdravstveni strokovnjaki v Angliji in Walesu soočajo z izrazitim porastom mladih, starih med 16 in 24 let, ki poiščejo pomoč zaradi vnetja sečnega mehurja, povezanega z uporabo ketamina.

Ta trend sovpada z naraščajočo rekreativno uporabo ketamina, ki je med mladostniki in mladimi odraslimi vse pogostejša. Čeprav je ketamin dolgo veljal za varno anestetično sredstvo in se v nizkih odmerkih preučuje tudi zaradi potencialnih antidepresivnih učinkov, njegova zloraba povzroča resne in pogosto trajne poškodbe sečil.

Ketamin in njegovi vplivi na sečni sistem

Kot navaja ScienceAlert, so urologi v zadnjih letih zaznali izrazito povečanje primerov vnetja sečnega mehurja, ki je neposredno povezano z redno ali visoko dozirano uporabo ketamina. Gre za stanje, ki se lahko razvija postopoma, a povzroča izjemno hude simptome.

Kako ketamin vpliva na telo in zakaj povzroča poškodbe?

Ketamin se po zaužitju razgradi v presnovke, ki se izločajo skozi urin. Ti presnovki ob dolgotrajnem stiku z notranjo steno sečil povzročajo draženje in poškodbe tkiva. Najprej je prizadet sečni mehur, saj urin v njem zastaja najdlje. Sčasoma se lahko poškodbe razširijo tudi na sečevode in ledvice.

Uporabniki ketamina pogosto razvijejo toleranco, kar pomeni, da za enak učinek potrebujejo vedno večje odmerke. Kot piše ScienceAlert, to vodi v pogostejšo uporabo in posledično večje tveganje za poškodbe sečil. Simptomi, ki se pri tem pojavljajo, vključujejo pogosto uriniranje, nočno uriniranje, nenadne nujne potrebe po uriniranju, uhajanje urina, bolečine v spodnjem delu trebuha ali križu ter kri v urinu.

Ketamin
KetaminFOTO: AdobeStock

Stopnje poškodbe sečnega mehurja

V prvi vrsti se pojavi vnetje sečnega mehurja. V tej fazi je okrevanje možno, če oseba preneha uporabljati ketamin in prejme ustrezno zdravljenje, kot so protivnetna zdravila, analgetiki ali zdravila za zmanjšanje prekomerne aktivnosti mehurja.

Nadalje se mehur lahko skrči ali postane tog. Poleg zdravil je pogosto potrebna t. i. izpiranje mehurja, pri katerem se zdravilo preko katetra vnese neposredno v mehur, da obnovi zaščitno plast sluznice. V nekaterih primerih se uporabljajo tudi injekcije botulinskega toksina za zmanjšanje bolečin in pogostih urgenc.

Ketamin
KetaminFOTO: AdobeStock

V zadnji fazi pa nastanejo trajne poškodbe mehurja in ledvic. Kot poroča ScienceAlert, lahko pride do zoženja sečevodov, zastajanja urina v ledvicah in celo do odpovedi ledvic. V najtežjih primerih so potrebni dializa ali kirurški posegi.

Redna uporaba ketamina, ki je kljub uvrstitvi med prepovedane substance v Združenem kraljestvu tam še vedno cenovno dostopen, predstavlja resno javnozdravstveno tveganje. Ozaveščanje o posledicah je ključno, saj lahko pravočasno prenehanje uporabe prepreči nepopravljive poškodbe.

Vir: sciencealert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
ketamin poškodbe sečnega mehurja vnetje sečnega mehurja rekreativna uporaba ketamina tveganja ketamina zdravje mladih poškodbe sečil odpoved ledvic odvisnost vnetje mehurja poškodbe ledvic mladi
Preventiva

Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja

Od odvisnosti in zapora do srečnega življenja: zgodba Mitje Duha
Duševno zdravje

Od odvisnosti in zapora do srečnega življenja: zgodba Mitje Duha

Kako premagati digitalno odvisnost?
Psiha

Kako premagati digitalno odvisnost?

Si zasvojen s telefonom? Tukaj je test, ki ga moraš narediti
Lajfstajl

Si zasvojen s telefonom? Tukaj je test, ki ga moraš narediti

Kaj je doomscrolling in zakaj uničuje vaše mentalno zdravje?
Psiha

Kaj je doomscrolling in zakaj uničuje vaše mentalno zdravje?

Vpliv sladkorja na možgane: kako zmanjšati odvisnost od sladkega?
Zdravje

Vpliv sladkorja na možgane: kako zmanjšati odvisnost od sladkega?

Obstaja 'funkcionalen alkoholik'?
Bolezni

Obstaja 'funkcionalen alkoholik'?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1475