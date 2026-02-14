Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja

Zakaj se osteoartritis premika v mlajša življenjska obdobja

Kot navaja ScienceAlert, strokovnjaki opažajo izrazit premik v starosti obolelih za osteoartritisom. Bolezen, ki je bila nekoč skoraj izključno povezana s starostjo, se danes pojavlja pri ljudeh, ki so šele na začetku odraslega življenja. Razlogi za ta trend so večplastni in vključujejo tako biološke kot vedenjske dejavnike, ki se med seboj prepletajo.

Dejavniki, ki pospešujejo zgodnji razvoj bolezni

Eden ključnih razlogov za zgodnejši pojav osteoartritisa je povečana telesna masa, ki dodatno obremenjuje sklepe, predvsem kolena in kolke. Poleg tega k razvoju bolezni prispevajo tudi ponavljajoče se poškodbe, pogosto povezane s športom ali intenzivno telesno dejavnostjo. Mlajši odrasli so tako izpostavljeni kombinaciji dejavnikov, ki pospešujejo obrabo hrustanca, kar vodi v zgodnejši začetek simptomov.

icon-expand Osteoartritis FOTO: AdobeStock

Vloga življenjskega sloga in sodobnih navad

ScienceAlert poudarja, da sodoben način življenja pogosto vključuje dolgotrajno sedenje, pomanjkanje rednega gibanja in občasne intenzivne obremenitve, kar ustvarja neugodno okolje za zdravje sklepov. Nepravilna biomehanika, neustrezna telesna pripravljenost in hitre spremembe v stopnji aktivnosti dodatno povečujejo tveganje za razvoj bolezni. Posledica je, da se osteoartritis pojavlja v obdobju, ko bi sklepi morali biti najbolj funkcionalni.

Dolgoročne posledice zgodnjega osteoartritisa

Zgodnji pojav bolezni pomeni, da se posamezniki lahko soočajo z bolečino in omejeno gibljivostjo več desetletij. Ker osteoartritis napreduje počasi, lahko že blagi začetni simptomi sčasoma prerastejo v izrazite težave, ki vplivajo na delo, telesno dejavnost in vsakodnevne opravke. Mlajši odrasli se tako znajdejo v položaju, ko morajo dolgoročno upravljati stanje, ki je bilo nekoč značilno za poznejša življenjska obdobja.

icon-expand Osteoartritis FOTO: AdobeStock

Pomen zgodnjega prepoznavanja in ukrepanja

ScienceAlert opozarja, da je zgodnje prepoznavanje simptomov ključno za upočasnitev napredovanja bolezni. Pravočasna obravnava, ki vključuje prilagoditev telesne aktivnosti, krepitev mišic, zmanjšanje telesne mase in ustrezno obvladovanje bolečine, lahko pomembno zmanjša dolgoročno obremenitev sklepov. Čeprav osteoartritisa ni mogoče popolnoma pozdraviti, je mogoče z ustreznimi ukrepi ohraniti funkcionalnost in zmanjšati tveganje za hitrejše napredovanje bolezni.

Preberi še Osteoartritis lahko pomembno vpliva na kakovost življenja

Preberi še Osteoartritis: ključni dejavnik pri obvladovanju je gibanje

Naraščanje osteoartritisa med mlajšimi odraslimi predstavlja pomemben javnozdravstveni izziv, saj se bolezen lahko vleče skozi več desetletij življenja. Razumevanje dejavnikov tveganja in pravočasno ukrepanje sta ključna za ohranjanje zdravja sklepov. Ugotovitve, ki jih povzema ScienceAlert, poudarjajo, da je treba več pozornosti nameniti preventivi, zgodnjemu prepoznavanju simptomov in podpori posameznikom, ki se s to boleznijo soočajo že v mladosti.