Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaOdnosi in spolnostKožaDietaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativaOdnosi in spolnost
Zdravje
RazstrupljanjePrehranaAktivno življenjeDietaImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniOkužbe in zastrupitveGinekologija in porodništvoBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
Zlata leta
Starostne bolezni PreventivaBolezni živčevja in možganov
Duševno zdravje
Osebna rastDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Lepota
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
TOK
LajfstajlPubertetaSeks & razmerjaZdrav lajfPsihaDroge & alkohol
Osteoartritis
Preventiva

Osteoartritis se pojavlja pri vse mlajših odraslih, posledice pa lahko trajajo desetletja

N.R.A.
14. 02. 2026 03.38
0

Osteoartritis se vse pogosteje pojavlja pri mlajših odraslih, kar pomeni dolgotrajne posledice za zdravje sklepov.

Zakaj se osteoartritis premika v mlajša življenjska obdobja

Kot navaja ScienceAlert, strokovnjaki opažajo izrazit premik v starosti obolelih za osteoartritisom. Bolezen, ki je bila nekoč skoraj izključno povezana s starostjo, se danes pojavlja pri ljudeh, ki so šele na začetku odraslega življenja. Razlogi za ta trend so večplastni in vključujejo tako biološke kot vedenjske dejavnike, ki se med seboj prepletajo.

Dejavniki, ki pospešujejo zgodnji razvoj bolezni

Eden ključnih razlogov za zgodnejši pojav osteoartritisa je povečana telesna masa, ki dodatno obremenjuje sklepe, predvsem kolena in kolke. Poleg tega k razvoju bolezni prispevajo tudi ponavljajoče se poškodbe, pogosto povezane s športom ali intenzivno telesno dejavnostjo. Mlajši odrasli so tako izpostavljeni kombinaciji dejavnikov, ki pospešujejo obrabo hrustanca, kar vodi v zgodnejši začetek simptomov.

Osteoartritis
Osteoartritis FOTO: AdobeStock

Vloga življenjskega sloga in sodobnih navad

ScienceAlert poudarja, da sodoben način življenja pogosto vključuje dolgotrajno sedenje, pomanjkanje rednega gibanja in občasne intenzivne obremenitve, kar ustvarja neugodno okolje za zdravje sklepov. Nepravilna biomehanika, neustrezna telesna pripravljenost in hitre spremembe v stopnji aktivnosti dodatno povečujejo tveganje za razvoj bolezni. Posledica je, da se osteoartritis pojavlja v obdobju, ko bi sklepi morali biti najbolj funkcionalni.

Dolgoročne posledice zgodnjega osteoartritisa

Zgodnji pojav bolezni pomeni, da se posamezniki lahko soočajo z bolečino in omejeno gibljivostjo več desetletij. Ker osteoartritis napreduje počasi, lahko že blagi začetni simptomi sčasoma prerastejo v izrazite težave, ki vplivajo na delo, telesno dejavnost in vsakodnevne opravke. Mlajši odrasli se tako znajdejo v položaju, ko morajo dolgoročno upravljati stanje, ki je bilo nekoč značilno za poznejša življenjska obdobja.

Osteoartritis
Osteoartritis FOTO: AdobeStock

Pomen zgodnjega prepoznavanja in ukrepanja

ScienceAlert opozarja, da je zgodnje prepoznavanje simptomov ključno za upočasnitev napredovanja bolezni. Pravočasna obravnava, ki vključuje prilagoditev telesne aktivnosti, krepitev mišic, zmanjšanje telesne mase in ustrezno obvladovanje bolečine, lahko pomembno zmanjša dolgoročno obremenitev sklepov. Čeprav osteoartritisa ni mogoče popolnoma pozdraviti, je mogoče z ustreznimi ukrepi ohraniti funkcionalnost in zmanjšati tveganje za hitrejše napredovanje bolezni.

Osteoartritis lahko pomembno vpliva na kakovost življenja
Preberi še
Osteoartritis lahko pomembno vpliva na kakovost življenja
Osteoartritis: ključni dejavnik pri obvladovanju je gibanje
Preberi še
Osteoartritis: ključni dejavnik pri obvladovanju je gibanje

Naraščanje osteoartritisa med mlajšimi odraslimi predstavlja pomemben javnozdravstveni izziv, saj se bolezen lahko vleče skozi več desetletij življenja. Razumevanje dejavnikov tveganja in pravočasno ukrepanje sta ključna za ohranjanje zdravja sklepov. Ugotovitve, ki jih povzema ScienceAlert, poudarjajo, da je treba več pozornosti nameniti preventivi, zgodnjemu prepoznavanju simptomov in podpori posameznikom, ki se s to boleznijo soočajo že v mladosti.

Vir: ScienceAlert

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
osteoartritis zdravje sklepov mlajši odrasli preventiva bolečina v sklepih
Preventiva

Kaj storiti, ko se vam v kožo zapiči trska

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1520