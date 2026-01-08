Kaj storiti v primeru ozeblin?

V takih razmerah se poveča tveganje za poškodbe zaradi mraza, med katerimi so najpogostejše ozebline in omrzline. Gre za dve različni stanji, ki ju ljudje pogosto zamenjujejo, posledice napačnega ravnanja pa so lahko resne.

Kaj so ozebline?

Ozebline so poškodba kože zaradi izpostavljenosti mrazu, pri kateri tkivo ne zmrzne. Kot poroča Mayo Clinic, nastanejo predvsem ob dolgotrajni izpostavljenosti hladnemu in pogosto vlažnemu okolju, običajno pri temperaturah nad lediščem. Mehanizem nastanka je povezan z motnjami v delovanju malih krvnih žil, kar povzroči lokalni vnetni odziv kože.

icon-expand Ozebline FOTO: AdobeStock

Simptomi ozeblin

Za ozebline so značilni rdečkasti ali modrikasti madeži na koži, oteklina, srbenje, pekoč občutek in bolečina. Simptomi se pogosto pojavijo nekaj ur po izpostavljenosti mrazu in lahko trajajo več dni ali tednov, vendar praviloma ne povzročijo trajnih poškodb.

Kaj so omrzline?

Omrzline so hujša oblika poškodbe zaradi mraza. Po navedbah Mayo Clinic in Johns Hopkins Medicine nastanejo, ko je del telesa izpostavljen temperaturam pod lediščem tako dolgo, da pride do dejanskega zmrzovanja tkiv. Pri tem se tekočina v celicah spremeni v led, kar povzroči neposredno poškodbo celičnih struktur in motnjo prekrvavitve.

icon-expand Raynaudov sindrom FOTO: AdobeStock

Simptomi omrzlin

V začetni fazi se pojavijo občutek mraza, mravljinčenje in otrplost. Ko poškodba napreduje, koža postane bleda, sivkasta ali modrikasta in na otip trda. Po ponovnem segrevanju se lahko razvijejo mehurji, močna bolečina in znaki globlje poškodbe tkiva. Johns Hopkins Medicine opozarja, da lahko hude omrzline vodijo v odmrtje tkiva in trajne posledice.

Razlike med ozeblinami in omrzlinami

Glavna razlika med ozeblinami in omrzlinami je v tem, da pri ozeblinah tkivo ne zmrzne, medtem ko pri omrzlinah pride do dejanskega zmrzovanja tkiv. Ozebline so praviloma blažje in prehodne, omrzline pa predstavljajo resno zdravstveno stanje, ki zahteva strokovno obravnavo.

icon-expand Ozebline FOTO: AdobeStock

Zakaj nastanejo ozebline in omrzline?

Po navedbah zdravstvenih virov so ključni dejavniki izpostavljenost nizkim temperaturam, veter, vlaga in neustrezna zaščita. Tveganje dodatno povečujejo kajenje, alkohol, kronične bolezni, kot so sladkorna bolezen in bolezni ožilja, ter slaba periferna prekrvavitev.

Kdo je najbolj ogrožen?

Bolj ogroženi so starejši, otroci, osebe s kroničnimi boleznimi, kadilci ter ljudje, ki se zaradi dela ali rekreacije dlje časa zadržujejo na prostem v zimskih razmerah. Po poročanju Johns Hopkins Medicine tveganje narašča tudi pri ljudeh, ki ne zaznajo pravočasno prvih znakov poškodb zaradi mraza.

icon-expand Preprečevanje temelji na ustrezni zaščiti pred mrazom. FOTO: AdobeStock

Preventiva pred ozeblinami in omrzlinami

Preprečevanje temelji na ustrezni zaščiti pred mrazom. Pomembno je: - nošenje več slojev toplih in suhih oblačil, - zaščita izpostavljenih delov telesa ter - omejevanje časa bivanja na prostem v času ekstremnega mraza.

Upoštevanje vremenskih opozoril je ključno za zmanjšanje tveganja poškodb.

Zdravljenje ozeblin

Zdravljenje ozeblin je večinoma preprosto in vključuje postopno segrevanje v toplem in suhem okolju ter nego kože za lajšanje simptomov. Po navedbah Mayo Clinic se stanje praviloma izboljša samo od sebe, če se prepreči nadaljnja izpostavljenost mrazu.

Zdravljenje omrzlin

Omrzline zahtevajo bistveno bolj previdno obravnavo. Po poročanju Mayo Clinic je ob sumu na omrzline priporočljivo čimprejšnje strokovno zdravljenje, saj lahko neustrezno segrevanje ali odlašanje povzroči dodatno poškodbo tkiv. V hujših primerih je potrebna bolnišnična obravnava. Ozebline in omrzline predstavljajo pomembno zdravstveno tveganje v zimskih razmerah, kakršne so pogoste tudi v Sloveniji. Razumevanje razlik med njima, pravočasno prepoznavanje simptomov in ustrezno ukrepanje so ključni za preprečevanje resnih in trajnih posledic.