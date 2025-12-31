Petarde in zdravje: kako močno lahko škodijo ljudem?

Petarde so med prazniki eden najpogostejših vzrokov za poškodbe in zdravstvene zaplete.

Čeprav se mnogim zdijo le kratkotrajna zabava, medicinski viri opozarjajo, da gre za eksplozivne naprave, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe, okvare sluha, težave z dihanjem in močan stresni odziv. WebMD med prazničnimi opozorili poudarja, da so petarde še posebej nevarne zato, ker eksplodirajo nenadno in nepredvidljivo, kar pomeni, da lahko poškodujejo tudi ljudi, ki se sploh ne približajo viru eksplozije.

Najpogostejše poškodbe, ki jih povzročajo petarde

Poškodbe rok, prstov in obraza Eksplozija petarde v roki lahko povzroči kombinacijo opeklin, raztrganin in poškodb kosti. Verywell Health opisuje primere, kjer je bil zaradi moči eksplozije potreben kirurški poseg ali amputacija prstov. Obraz in oči sta prav tako izpostavljena, drobni delci lahko poškodujejo roženico ali povzročijo trajno izgubo vida, kar je po njihovih navedbah ena najpogostejših posledic nepravilne uporabe pirotehnike. Okvare sluha zaradi izjemno glasnega poka Petarde lahko dosežejo glasnost, ki preseže 150 decibelov. Ob takšnem zvočnem udaru, kot piše Mayo Clinic, lahko pride do nenadne poškodbe sluha, tinitusa ali trajne izgube sluha. Otroci so pri tem še bolj ranljivi, saj je njihov slušni aparat občutljivejši in se težje regenerira.

icon-expand Petarde FOTO: Shutterstock

Težave z dihanjem zaradi dima in delcev Dim petard vsebuje drobne delce, kovine in kemikalije, ki dražijo dihala. WebMD opisuje, da lahko vdihavanje teh delcev sproži astmo, poslabša KOPB in povzroči kašelj, pekoč občutek v grlu ter težko dihanje. Ljudje z alergijami ali občutljivimi dihalnimi potmi so še posebej ogroženi.

Kako petarde vplivajo na srce in živčni sistem?

Nenaden stresni odziv Ob nenadnem strahu, kot piše Mayo Clinic, se sprosti močan val adrenalina, ki lahko povzroči povišan krvni tlak, pospešen srčni utrip ali celo srčne zaplete. Pri starejših in ljudeh s srčnimi boleznimi je tveganje še večje, saj telo na nenadne dražljaje reagira intenzivneje. Tesnoba, panični napadi in psihološki stres Petarde sprožijo panične napade, tesnobo in močne telesne reakcije, navaja Verywell Health, ki še dodaja, da so najbolj ranljivi ljudje z anksioznimi motnjami ali preteklo travmo. Nenadni poki lahko povzročijo tudi nespečnost, razdražljivost in občutek stalne napetosti.

icon-expand Petarde FOTO: Shutterstock

Posredne nesreče, ki jih sprožijo petarde

Požari in eksplozije v okolici Petarde lahko zanetijo požare na balkonih, v stanovanjih, na travnikih ali v bližini avtomobilov. WebMD opozarja, da je kombinacija suhega materiala, vetra in eksplozivnih delcev izjemno nevarna, saj se ogenj lahko razširi v nekaj sekundah. Poškodbe mimoidočih Mayo Clinic poudarja, da eksplozija petarde lahko poškoduje tudi ljudi, ki se znajdejo v bližini, čeprav petarde sploh ne uporabljajo. Delci letijo v vse smeri, zato je tveganje nepredvidljivo in pogosto prizadene naključne mimoidoče. Nesreče zaradi panike Nenaden pok lahko povzroči padec, zdrs ali prometno nesrečo. Verywell Health opisuje primere, ko ljudje v paniki reagirajo impulzivno, kar poveča tveganje za poškodbe. Petarde so eksplozivne naprave, ki lahko povzročijo resne poškodbe, okvare sluha, težave z dihanjem in močan stresni odziv. Medicinski viri jasno opozarjajo, da tveganje močno presega morebitno zabavo. Odločitev, da petard ne uporabljamo, je ena najbolj preprostih poti do varnejših praznikov, za nas, za naše otroke in za vse, ki se znajdejo v naši bližini.