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Alkohol
Preventiva

Alkohol v vročini: napaka, ki jo poleti naredi veliko ljudi

N.R.A.
25. 06. 2026 03.51
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Poletje pogosto povezujemo z brezskrbnimi pikniki, druženji na terasi, obiski plaž in osvežilnimi pijačami – med katerimi ima alkohol posebno mesto.

A medtem ko uživanje hladnega piva ali koktajla na soncu zveni idilično, gre v resnici za kombinacijo, ki lahko hitro privede do resnih zdravstvenih težav. Visoke temperature, dehidracija in vpliv alkohola na telo so nevarna mešanica, ki jo večina ljudi podcenjuje – vse do trenutka, ko je prepozno. Uživanje alkohola na soncu ni nedolžno poletno razvajanje, ampak potencialno tveganje, ki vpliva na srce, jetra, možgane in presnovo tekočin.

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DEHIDRACIJA – DVOJNA OBREMENITEV ZA TELO

Alkohol deluje diuretično, kar pomeni, da spodbuja izločanje tekočin iz telesa. Hkrati pa poleti zaradi znojenja izgubljamo še dodatno količino vode in elektrolitov. Rezultat? Hitrejša in hujša dehidracija, ki vodi v glavobol, omotico, suha usta, mišične krče in padec krvnega tlaka. Po podatkih MayoClinic že zmerna količina alkohola na vročini lahko znatno poslabša sposobnost telesa, da ohranja ravnovesje tekočin. Če tekočine ne nadomeščate sproti – in to ne z alkoholom, temveč z vodo – lahko pride do resnega elektrolitskega neravnovesja.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

POVEČANO TVEGANJE ZA TOPLOTNI UDAR

Alkohol zmanjšuje sposobnost telesa, da se učinkovito ohlaja. Razširi krvne žile, upočasni potenje in poruši naravni mehanizem termoregulacije. V kombinaciji z vročim okoljem to pomeni bistveno večjo verjetnost za toplotno izčrpanost ali toplotni udar. WebMD opozarja, da so ljudje, ki uživajo alkohol na soncu, bistveno bolj izpostavljeni simptomom pregrevanja: pospešen srčni utrip, slabost, izguba koordinacije in celo izguba zavesti. Tveganje je še večje, če je oseba hkrati telesno aktivna (npr. igra odbojko ali pleše na plaži).

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ZMANJŠANA PRESOJA IN POVEČANA VERJETNOST ZA NESREČE

Alkohol zmanjšuje sposobnost presoje, usklajevanja gibanja in odzivnosti. V kombinaciji z vročino in soncem se ti učinki še potencirajo. Rezultat so pogostejši padci, utopitve, nesreče na vodi in poškodbe pri aktivnostih na prostem. ClevelandClinic izpostavlja, da se številne nesreče na bazenih in ob vodi zgodijo prav zaradi kombinacije alkohola in sonca – pogosto tudi pri sicer zdravih posameznikih.

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NEVARNOST ZA SRCE IN KRVNI TLAK

Vročina obremenjuje srce, saj mora telo okrepiti delovanje srčno-žilnega sistema za hlajenje preko kože. Alkohol dodatno poveča srčni utrip in lahko povzroči nenadne padce ali porast krvnega tlaka, kar lahko privede do omedlevice ali srčne aritmije. Johns Hopkins Medicine opozarja, da so ljudje s srčno-žilnimi boleznimi še posebej ranljivi – zanje je pitje alkohola na soncu lahko neposredna grožnja zdravju.

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NEVARNA KOMBINACIJA Z ZDRAVILI

Poleti več ljudi posega po antihistaminikih zaradi alergij, analgetikih zaradi glavobolov ali protivnetnih zdravilih zaradi pikov žuželk. Alkohol lahko z mnogimi zdravili reagira škodljivo – poveča njihovo toksičnost, zmanjša učinek ali okrepi stranske učinke. Verywell Health izpostavlja, da kombinacija alkohola z zdravili proti bolečinam ali alergijam v vročini lahko močno obremeni jetra, povzroči omotico ali celo izgubo zavesti.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

POVEČANO TVEGANJE ZA KOŽNE TEŽAVE

Alkohol razširi žile in poveča občutljivost kože na UV-žarke, kar pomeni, da se po zaužitju alkohola poveča možnost za sončne opekline, vnetja in celo sončne alergije. Obenem alkohol zmanjša verjetnost, da boste dosledno nanesli zaščitno kremo ali se pravočasno umaknili v senco. Health opozarja, da so alkohol in sonce v kombinaciji eden od glavnih sprožilcev poletnih izbruhov kuperoze, rozacee in drugih občutljivosti kože, saj oba dodatno vnetno delujeta na žilne strukture.

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SKRITI KALORIJSKI VNOS IN MOTNJE PREBAVE

Alkoholne pijače, zlasti koktajli, so pogosto polne sladkorja, kar hitro vodi do napihnjenosti, motenj prebave in občutka utrujenosti. Poleg tega zavirajo izločanje prebavnih encimov, kar lahko povzroči slabše izkoriščanje hranil iz hrane. Mayo Clinic navaja, da alkohol poleti pogosto zamenja vodo in zmanjša apetit po hranilno bogatih živilih – kar na dolgi rok oslabi imunski sistem in poveča tveganje za poletne infekcije.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

KAKO VARNO UŽIVATI ALKOHOL POLETI?

Če se že odločite za alkoholno pijačo na soncu, velja upoštevati nekaj osnovnih pravil:

– Pijte alkohol le v zmernih količinah in počasi

– Ob vsakem kozarcu alkohola popijte kozarec vode

– Ne pijte alkohola, če ste dehidrirani, utrujeni ali lačni

– Izogibajte se alkoholu med športnimi aktivnostmi ali kopanjem

– Ne kombinirajte alkohola z zdravili brez posveta z zdravnikom

– Zaščitite kožo pred soncem, tudi če ste v senci

– Poslušajte telo – če se počutite slabo, nemudoma prenehajte z uživanjem alkohola

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PITJE NA SONCU NI NEDOLŽNA POLETNA NAVADA

Ko združite alkohol, sonce in vročino, se tveganja za telo eksponentno povečajo. Kar se zdi kot prijetno razvajanje, lahko v nekaj urah privede do resnih zdravstvenih zapletov. Ne gre za moraliziranje – gre za zavedanje posledic, ki jih večina ljudi spregleda, dokler jih ne doživi na lastni koži.

Viri: Mayo Clinic, WebMD, Johns Hopkins Medicine, Cleveland Clinic, Health, Verywell Health

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
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25. 06. 2026 11.47
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