Zdravila, ki lahko prinašajo resna tveganja

N.R.A.
12. 03. 2026 14.57
1

Nekatera pogosto uporabljena zdravila brez recepta lahko povzročijo odvisnost, neželene učinke in resne zaplete.

Zdravila brez recepta niso vedno varna

Kot poroča ScienceAlert, številni ljudje verjamejo, da so zdravila, ki jih lahko kupijo v trgovini ali lekarni brez recepta, samodejno varna. V resnici pa lahko nepravilna uporaba teh zdravil, previsoki odmerki, predolga uporaba ali uporaba iz napačnih razlogov povzročijo resne zdravstvene težave. Strokovnjaki opozarjajo na pet skupin zdravil, pri katerih je tveganje še posebej izrazito.

Zdravila
ZdravilaFOTO: AdobeStock

1. Protibolečinska zdravila na osnovi kodeina

Kodein je opioid, ki se uporablja za lajšanje blage do zmerne bolečine in v nekaterih pripravkih tudi za umirjanje kašlja. V zdravilih brez recepta je pogosto kombiniran z ibuprofenom ali paracetamolom. Po zaužitju se v telesu pretvori v morfin, kar pojasnjuje njegov učinek.

Pogosti neželeni učinki vključujejo zaspanost, zaprtje, slabost in omotico. Pri višjih odmerkih lahko upočasni dihanje in zmanjša koordinacijo. Kot poroča ScienceAlert, so nekateri ljudje zaradi genetskih razlik izjemno hitri presnavljalci kodeina, kar pomeni, da se pri njih kodein pretvori v morfin veliko hitreje, kar lahko povzroči nevarne reakcije tudi pri običajnih odmerkih. Ob redni uporabi se razvije toleranca, kar vodi v povečevanje odmerkov in večje tveganje za fizično odvisnost. Nenadna prekinitev lahko povzroči odtegnitvene simptome, kot so nemir, potenje, nespečnost in tesnoba.

Zdravila
ZdravilaFOTO: AdobeStock

2. Zdravila za odmašitev nosu

Dekongestivi so na voljo v obliki tablet ali pršil. Delujejo tako, da zožijo žile v nosni sluznici in zmanjšajo oteklino. Pretirana uporaba nosnih pršil lahko povzroči povratno zamašenost, znano kot rhinitis medicamentosa. Zdravilo postopoma izgublja učinek, kar vodi v začaran krog pogostejše uporabe in vse hujše zamašenosti. Dolgotrajna uporaba lahko poškoduje nosno sluznico, povzroči suhost, krvavitve in v hudih primerih celo perforacijo nosnega pretina. Psevdoefedrin ima tudi blag stimulativni učinek, zato je uvrščen med prepovedane snovi v športu in je strogo reguliran zaradi možnosti zlorabe pri izdelavi metamfetamina.

Nosno pršilo
Nosno pršiloFOTO: Thinkstock

3. Zdravila za spanje

Prometazin in difenhidramin sta antihistaminika s pomirjevalnim učinkom, ki se pogosto uporabljata kot kratkotrajna pomoč pri nespečnosti. Kot poroča ScienceAlert, so raziskave pokazale porast smrti, povezanih s sedativnimi antihistaminiki, kar je sprožilo pozive k strožjemu nadzoru.

Prometazin hitro povzroči toleranco, zato uporabniki potrebujejo vedno višje odmerke. Ob prekinitvi se lahko pojavi močna povratna nespečnost. Uporablja se tudi rekreativno v mešanicah, ki povzročajo izrazito sedacijo in lahko resno ogrozijo dihanje.

Sirup proti kašlju
Sirup proti kašljuFOTO: AdobeStock

4. Sirupi proti kašlju

Dekstrometorfan je pogosta učinkovina v sirupih proti kašlju. Pri priporočenih odmerkih je varen, vendar lahko pri visokih odmerkih deluje na možganske receptorje podobno kot ketamin, kar povzroča disociativne učinke. Pregled iz leta 2021 ga je označil kot najpogosteje zlorabljeno zdravilo brez recepta.

Zdravila
ZdravilaFOTO: AdobeStock

5. Odvajala

Stimulativna odvajala pospešujejo gibanje črevesja, vendar so pogosto zlorabljena, zlasti pri ljudeh z motnjami hranjenja, športnikih v kategorijah z omejitvijo telesne teže ali pri tistih, ki verjamejo, da je vsakodnevno odvajanje nujno. Raziskave kažejo, da odvajala ne preprečujejo absorpcije kalorij. Zloraba pa lahko povzroči dehidracijo, neravnovesje elektrolitov, poškodbe črevesja ter resne zaplete za srce in ledvice. Leta 2020 so bile uvedene nove omejitve glede velikosti pakiranj in opozoril.

Zdravila
ZdravilaFOTO: AdobeStock

Zakaj so tveganja pogosto spregledana?

Kot navaja ScienceAlert, je skupna točka teh zdravil ta, da niso nevarna sama po sebi, temveč postanejo problem, ko jih ljudje uporabljajo nepravilno. Ker so prosto dostopna, se pogosto podcenjuje njihova moč in potencialni stranski učinki. Nakup prek spleta brez strokovnega nasveta tveganje še poveča. Regulatorji sicer uvajajo omejitve, vendar raziskave kažejo, da se zloraba še vedno pojavlja. Boljše ozaveščanje je ključno, da ta zdravila ostanejo koristna in ne škodljiva.

Zdravila brez recepta so lahko učinkovita in varna, če jih uporabljate odgovorno. Pomembno je, da upoštevate priporočene odmerke, omejitve trajanja uporabe in se ob dvomih posvetujete s strokovnjakom. S pravilnim ravnanjem lahko zmanjšate tveganje za odvisnost, neželene učinke in dolgoročne zaplete.

Vir: ScienceAlert

Preventiva

Najbolj učinkovit način za znižanje hormona stresa: zakaj je prav hoja ključ do ravnovesja

jesenvoyo 12. 03. 2026 18.14
Žal skoraj vsa zdravila imajo negativne stranske učinke ki so navedeni v navodilih uporabe.
