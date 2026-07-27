Vizita.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Svetli način
Domov
NovicePrehranaKožaRakave bolezniAktivno življenjeAlternativa
Zdravje
PrehranaAktivno življenjeImunski sistemVitamini in mineraliPrebavaZdravi zobje
Bolezni
Srčno-žilne bolezniRakave bolezniBolezni živčevja in možganovOkužbe in zastrupitveBolezni od A-Ž
Žensko zdravje
GinekologijaMenopavza
Zlata leta
Starostne bolezni PreventivaDolgoživost
Duševno zdravje
Osebna rastOdnosi in spolnostDuševne motnjeDuševno zdravje otrok
Estetika
Estetska medicinaKoža
Življenjske zgodbe
TujeDomače
Screenshot - SAMO NASLOVNA! NE BRIŠI
Preventiva

Zdravnica šokirana nad prizorom: '40 let je delala na soncu, a je vedno nosila hlače'

N.R.A.
27. 07. 2026 03.14
0

Če še niste verjeli v škodljivost pretiranega izpostavljanja soncu, boste verjetno zdaj začeli. Zdravnica iz Virginije je na svojem profilu na TikToku delila videoposnetek svoje pacientke, ki vas bo morda presenetil.

Dermatologinja dr. Aleksandra Brown je na družbenem omrežju TikTok objavila poučen videoposnetek o nevarnostih sonca. Prikazala je primer ženske, ki 40 let pri delu na prostem ni uporabljala zaščitne kreme, kar je povzročilo vidne posledice na njeni koži. Razlika med redno izpostavljenimi rokami in zaščitenimi nogami je šokantna in dokazuje, da sonce kožo hitreje stara in poškoduje.

Številni gledalci so ob posnetku potrdili pomembnost uporabe zaščitnih krem, saj se zavedajo, da dolgotrajno sončenje škoduje zdravju in videzu naše kože. ''To je odličen prikaz posledic nezaščitenega izpostavljanja soncu,'' so zapisali številni uporabniki, ki so zaradi videoposnetka spremenili svoje navade pri sončenju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prekomerno sončenje povzroča prezgodnje staranje kože, nastanek starostnih peg in povečuje tveganje za kožnega raka. Dr. Brownova opozarja, da je vsaka porjavitev dejansko že znak poškodbe kože, tudi če ne dobimo sončnih opeklin. Škoda, ki jo sonce povzroči, se skozi leta nabira in je nepopravljiva. UV-žarki poleg tega uničujejo kolagen in elastin, zato koža postane tanka in krhka, na njej pa se hitreje pojavijo gube. ''Porjavela koža je poškodovana koža,'' zato je zaščita pred soncem nujna. Spodaj si lahko preberete vse o škodljivih učinkih pretiranega sončenja in prekomernem izpostavljanju soncu:

Tega o sončnih opeklinah še ne veste
Preberi še
Tega o sončnih opeklinah še ne veste
Kako nevarno je lahko sonce?
Preberi še
Kako nevarno je lahko sonce?

Vir: dailymail

posledice sonca škodljivi učinki sonca sončenje tiktok
Zdravje

Kardiologi o kavi: Koliko skodelic na dan je dejansko zdravih?

Zdravje

Zakaj se ponoči zbujate vedno ob isti uri? Razlaga, ki bo marsikoga presenetila

Moskisvet.com Podnevi zdravnica, ponoči divja žurerka
24ur.com 'Zdravnik z dolgimi prsti' spolno nadlegoval medicinsko sestro
24ur.com Iggy Azalea okreva po operaciji hrbtenice: Hvaležna sem za luč na koncu tunela
24ur.com Lana Jurčević spregovorila o težkem obdobju nosečnosti: Nisem več ista
24ur.com Zvezdnica pri frizerki izvedela, da ima sindrom policističnih jajčnikov
24ur.com Manekenka Anok Yai sporočila, da ji genska bolezen 'uničuje' pljuča
Spored Zdravnica malega mesta
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2021, Vizita.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1824