Zdravnica šokirana nad prizorom: '40 let je delala na soncu, a je vedno nosila hlače'

Dermatologinja dr. Aleksandra Brown je na družbenem omrežju TikTok objavila poučen videoposnetek o nevarnostih sonca. Prikazala je primer ženske, ki 40 let pri delu na prostem ni uporabljala zaščitne kreme, kar je povzročilo vidne posledice na njeni koži. Razlika med redno izpostavljenimi rokami in zaščitenimi nogami je šokantna in dokazuje, da sonce kožo hitreje stara in poškoduje.

Številni gledalci so ob posnetku potrdili pomembnost uporabe zaščitnih krem, saj se zavedajo, da dolgotrajno sončenje škoduje zdravju in videzu naše kože. ''To je odličen prikaz posledic nezaščitenega izpostavljanja soncu,'' so zapisali številni uporabniki, ki so zaradi videoposnetka spremenili svoje navade pri sončenju.