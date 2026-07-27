Zdravnica šokirana nad prizorom: '40 let je delala na soncu, a je vedno nosila hlače'

Dermatologinja dr. Aleksandra Brown je na družbenem omrežju TikTok objavila poučen videoposnetek o nevarnostih sonca. Prikazala je primer ženske, ki 40 let pri delu na prostem ni uporabljala zaščitne kreme, kar je povzročilo vidne posledice na njeni koži. Razlika med redno izpostavljenimi rokami in zaščitenimi nogami je šokantna in dokazuje, da sonce kožo hitreje stara in poškoduje.
Številni gledalci so ob posnetku potrdili pomembnost uporabe zaščitnih krem, saj se zavedajo, da dolgotrajno sončenje škoduje zdravju in videzu naše kože. ''To je odličen prikaz posledic nezaščitenega izpostavljanja soncu,'' so zapisali številni uporabniki, ki so zaradi videoposnetka spremenili svoje navade pri sončenju.
Prekomerno sončenje povzroča prezgodnje staranje kože, nastanek starostnih peg in povečuje tveganje za kožnega raka. Dr. Brownova opozarja, da je vsaka porjavitev dejansko že znak poškodbe kože, tudi če ne dobimo sončnih opeklin. Škoda, ki jo sonce povzroči, se skozi leta nabira in je nepopravljiva. UV-žarki poleg tega uničujejo kolagen in elastin, zato koža postane tanka in krhka, na njej pa se hitreje pojavijo gube. ''Porjavela koža je poškodovana koža,'' zato je zaščita pred soncem nujna. Spodaj si lahko preberete vse o škodljivih učinkih pretiranega sončenja in prekomernem izpostavljanju soncu:
Vir: dailymail
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