Prekomerno uživanje alkohola pomembno povečuje tveganje

N.R.A.
30. 01. 2026 03.54
1

Tudi zmerno redno pitje alkohola lahko dolgoročno vpliva na vaše zdravje.

Kako alkohol vpliva na tveganje za razvoj raka debelega črevesa

Kot navaja Daily Mail, je obsežna dvajsetletna raziskava Nacionalnega inštituta za raka v ZDA pokazala, da redno uživanje večjih količin alkohola pomembno poveča verjetnost za razvoj raka debelega črevesa in danke. V raziskavo je bilo vključenih več kot 8.000 odraslih, pri čemer so strokovnjaki spremljali njihove življenjske navade in pojavnost bolezni skozi daljše časovno obdobje. Ugotovili so, da imajo posamezniki, ki tedensko zaužijejo štirinajst ali več alkoholnih pijač, občutno višje tveganje za razvoj raka debelega črevesa v primerjavi z osebami, ki pijejo redko ali zmerno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mehanizmi, ki povečujejo tveganje

Alkohol v telesu razpade v acetaldehid, snov, ki lahko poškoduje celice prebavnega trakta. Kot poroča Daily Mail, se tveganje še dodatno poveča pri osebah, ki so bile izpostavljene večjim količinam alkohola skozi celotno odraslo življenje. Pri njih se je pokazalo tudi do 95-odstotno povečanje tveganja za razvoj raka danke. Raziskovalci poudarjajo, da se tveganje kopiči postopoma, saj dolgotrajna izpostavljenost alkoholu povzroča ponavljajoče se poškodbe tkiva, ki lahko vodijo v nastanek malignih sprememb.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

Ali je zmanjšanje uživanja alkohola koristno?

Strokovnjaki so ugotovili, da pri osebah, ki so prenehale piti alkohol ali so količino bistveno zmanjšale, ni bilo zaznati povečanega tveganja. To pomeni, da lahko zmanjšanje ali popolna opustitev alkohola pomembno vpliva na zmanjšanje nevarnosti za razvoj raka debelega črevesa. Kot navaja Daily Mail, rezultati raziskave jasno kažejo, da je tveganje mogoče zmanjšati tudi pri osebah, ki so bile v preteklosti izpostavljene večjim količinam alkohola.

Črevesje
ČrevesjeFOTO: AdobeStock

Koliko alkohola je še varno?

Raziskava je pokazala, da uživanje med sedmimi in trinajstimi alkoholnimi pijačami na teden ni bilo povezano s povečanim tveganjem za razvoj raka debelega črevesa. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da to ne pomeni, da je takšno uživanje alkohola popolnoma varno, temveč da se tveganje začne izrazito povečevati pri količinah nad to mejo. Pri osebah, ki so uživale več kot dve alkoholni pijači dnevno, je bilo tveganje za razvoj raka debelega črevesa kar 25-odstotno višje, tveganje za razvoj raka danke pa skoraj dvakrat večje.

Alkohol
AlkoholFOTO: AdobeStock

Zakaj je pomembno spremljati svoje navade?

Redno uživanje alkohola je pogosto del vsakdana, vendar se mnogi ne zavedajo, da lahko tudi navidez zmerne količine dolgoročno vplivajo na zdravje. Kot poroča Daily Mail, rezultati raziskave poudarjajo, da je spremljanje lastnih navad ključno, saj lahko pravočasno zmanjšanje vnosa alkohola pomembno zmanjša tveganje za razvoj bolezni.

Znanstvene ugotovitve jasno kažejo, da je prekomerno uživanje alkohola pomemben dejavnik tveganja za razvoj raka debelega črevesa in danke. Čeprav popolna abstinenca ni nujno potrebna, je smiselno razmisliti o zmanjšanju količine alkohola, ki ga zaužijete, ter spremljati svoje navade. Zdrav življenjski slog in zmernost lahko pomembno prispevata k zmanjšanju tveganja za nastanek resnih bolezni.

Vir: Daily Mail

Drago 123 30. 01. 2026 09.54
0 0
Sploh ga veliko ne pijem zelo malo ob kakšnih priložnostih nimam problema z njim pijem veliko vode
ODGOVORI
