Preprost pristop, s katerim lahko zmanjšate uživanje alkohola

Kaj kaže nova raziskava o zmanjševanju uživanja alkohola

Kot poroča ScienceAlert, so raziskovalci preučevali, kako lahko ljudje z majhnimi spremembami vedenja zmanjšajo količino zaužitega alkohola. Osredotočili so se na preprost pristop, ki ne zahteva posebnih pripomočkov, zdravil ali intenzivnih programov, temveč temelji na spremembi načina razmišljanja in načrtovanja.

Preberi še Prekomerno uživanje alkohola pomembno povečuje tveganje

Zakaj je zmanjševanje alkohola pomembno

Pretirano uživanje alkohola je povezano s številnimi zdravstvenimi tveganji, med drugim s poškodbami jeter, boleznimi srca in ožilja ter povečanim tveganjem za nekatere vrste raka. Zato je iskanje učinkovitih, dostopnih in enostavnih metod za zmanjšanje pitja alkohola pomembno za javno zdravje. Raziskovalci poudarjajo, da mnogi ljudje želijo zmanjšati pitje, vendar ne vedo, kako začeti ali kako vztrajati pri spremembi.

icon-expand Alkohol FOTO: AdobeStock

Preprost pristop, ki prinaša rezultate

Kot izjemno učinkovit pristop se je izkazala metoda, pri kateri posameznik vnaprej določi, kako bo ravnal v situacijah, ko bi lahko posegel po alkoholu. Gre za obliko načrtovanja, pri kateri si oseba zastavi konkretne odzive na sprožilce, ki običajno vodijo do pitja. Raziskovalci so ugotovili, da ta pristop pomaga zmanjšati impulzivno odločanje in omogoča bolj premišljene izbire.

Preberi še Že trije dnevi opijanja lahko povzročijo hitro in izrazito poškodbo črevesja

Kako deluje strategija v praksi

Kot poroča ScienceAlert, metoda temelji na oblikovanju tako imenovanih 'če–potem' načrtov. To pomeni, da si posameznik vnaprej določi, kako bo ravnal v situacijah, ki običajno vodijo do pitja alkohola.

Primeri načrtovanih odzivov

Takšni načrti lahko vključujejo odločitve, kot so: – Če me prijatelji povabijo na pijačo, potem bom naročil brezalkoholno možnost. – Če se po delu počutim pod stresom, potem bom namesto alkohola izbral sprehod ali drugo sprostitveno dejavnost. – Če se znajdem na zabavi, potem bom med alkoholnimi pijačami vedno izbral tudi vodo. Raziskovalci poudarjajo, da takšni načrti delujejo zato, ker zmanjšajo potrebo po odločanju v trenutku, ko je oseba bolj dovzetna za impulzivno vedenje.

icon-expand Alkohol FOTO: AdobeStock

Zakaj je metoda tako učinkovita

Kot piše ScienceAlert, je ključ v tem, da se možgani bolje odzivajo na vnaprej pripravljene strategije kot na spontano odločanje. Ko je odziv že določen, ga oseba lažje izvede, tudi če je v situaciji, ki običajno spodbuja pitje alkohola. Raziskovalci so ugotovili, da ta pristop pomaga zmanjšati količino popitega alkohola tako pri ljudeh, ki želijo zmanjšati pitje, kot pri tistih, ki želijo popolnoma prenehati.

Preberi še Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?

Nova analiza jasno kaže, da lahko že preprosto načrtovanje odzivov pomembno zmanjša količino zaužitega alkohola. Gre za dostopen pristop, ki ga lahko uporabi vsak, ne glede na življenjski slog ali okolje. Raziskovalci poudarjajo, da metoda ne zahteva velikih sprememb, temveč predvsem doslednost in pripravljenost na vnaprejšnje razmišljanje o svojih navadah. Za mnoge ljudi je to lahko prvi korak k bolj zdravemu odnosu do alkohola.