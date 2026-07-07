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Olivno olje
Preventiva

Presenetljiv odgovor kardiologov: Katero olje je dejansko najboljša izbira za vaše srce?

N.R.A.
07. 07. 2026 12.05
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Izbira pravega kuhalnega olja je postala prava uganka. Medtem ko nam oglasi obljubljajo čudeže eksotičnih maščob, imajo vodilni svetovni kardiologi povsem jasne, a za marsikoga presenetljive odgovore.

Dolgo je veljalo prepričanje, da sta ključna le visoka točka dimljenja in nevtralen okus. Vendar najnovejše smernice Ameriškega združenja za srce (AHA) in klinične študije razkrivajo drugačno resnico: nekatere izmed najbolj oglaševanih maščob vašemu srcu dejansko škodujejo, medtem ko ena klasika ostaja na samem vrhu.

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Nesporni zmagovalec: ekstra deviško oljčno olje

Če vprašate kardiologe po vsem svetu, je odgovor skoraj povsem enoten. Ekstra deviško oljčno olje je najboljša izbira za zdravje srca in ožilja. Za razliko od drugih olj je ekstra deviško oljčno olje polno bioaktivnih rastlinskih spojin, polifenolov. Ti delujejo kot močni antioksidanti, ki zmanjšujejo vnetja v telesu in ščitijo žile pred poškodbami. Je izjemno bogato z mononenasičenimi maščobnimi kislinami (zlasti oleinsko kislino), ki dokazano znižujejo raven "slabega" LDL-holesterola in hkrati ohranjajo ali zvišujejo "dober" HDL-holesterol.

Mnogi zmotno verjamejo, da oljčno olje ni primerno za kuhanje. Avstralske raziskave o oksidativni stabilnosti maščob kažejo, da je ekstra deviško oljčno olje zaradi visoke vsebnosti antioksidantov izjemno stabilno pod vročino in ob segrevanju proizvaja bistveno manj škodljivih spojin kot mnoga rafinirana semenska olja z višjo točko dimljenja.

Olivno olje
Olivno oljeFOTO: AdobeStock

Presenečenje: resnica o kokosovem olju

Kokosovo olje je v zadnjih letih pridobilo status superživila, a kardiologi opozarjajo na previdnost. Kokosovo olje vsebuje kar okoli 82 % nasičenih maščob, kar je več kot maslo ali svinjska mast. Najnovejše prehranske smernice Ameriškega združenja za srce izrecno svetujejo izogibanje vsakodnevni uporabi tropskih olj (kokosovo in palmovo olje), saj ta znatno zvišujejo raven LDL-holesterola v krvi, kar neposredno povečuje tveganje za srčni infarkt. Kardiologi svetujejo, da kokosovo olje uporabljate le občasno, predvsem zaradi specifičnega okusa v azijskih jedeh, nikakor pa ne kot privzeto vsakodnevno maščobo.

Kokosovo olje
Kokosovo oljeFOTO: iStock

Odlična alternativa za visoke temperature? Avokadovo olje

Če potrebujete olje z nevtralnim okusom in izjemno visoko točko dimljenja (na primer za peko na žaru ali visoke temperature), kardiologi kot odlično alternativo priporočajo avokadovo olje. Tako kot oljčno olje je tudi avokadovo bogato s srcu prijaznimi mononenasičenimi maščobami in vitaminom E. Edini razlog, zakaj ne zaseda prvega mesta, je dejstvo, da ima oljčno olje za seboj desetletja obsežnih kliničnih raziskav, medtem ko se dolgoročni podatki za avokadovo olje še razvijajo.

Olja
OljaFOTO: iStockphoto

Kaj pa cenovno dostopna vsakodnevna olja?

Če iščete proračunu prijaznejšo opcijo za vsakdanjo kuho, kardiološke organizacije (vključno z novozelandsko Heart Foundation) izpostavljajo repično (canola) in sončnično olje. Ti dve olji imata nizek delež nasičenih maščob in sta bogati z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami, kar blagodejno vpliva na lipidni profil v krvi, če z njimi nadomestimo živalske maščobe.

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Ključni kardiološki nasveti za uporabo olj

Zamenjajte trdne maščobe s tekočimi: Maslo, mast in tropska olja zamenjajte z rastlinskimi olji, ki so bogata z nenasičenimi maščobami.

Nikoli ne pustite, da se iz olja kadi: Če se iz olja v ponvi začne kaditi, je to znak, da je maščoba začela propadati, pri čemer nastajajo toksični aldehidi in prosti radikali.

Ne uporabljajte že uporabljenega olja: Večkratno segrevanje istega olja drastično poveča tvorbo škodljivih transmaščobnih kislin in tveganje za bolezni srca.

Za vaše srce je zmagovalec jasen: Kjer le lahko, uporabite ekstra deviško oljčno olje. Za ekstremno visoke temperature izberite avokadovo olje, kokosovo olje pa pospravite na polico za posebne priložnosti.

Viri: American Heart Association (AHA), 2026 Dietary Guidance to Improve Cardiovascular Health (Circulation Journal), Heart Foundation New Zealand, 2026 Position Statement on Cooking Fats and Oils and Heart Health, EatingWell / Chicago Heart & Vascular, "Avocado Oil vs Olive Oil for Heart Health" (Dr. Rohit Vuppuluri, Cardiologist), Olive Oil Times, "Heart Association's New Guidance Recommends Olive Oil and Other Unsaturated Fats" (April 2026), Australian Study on Cooking Oils (De Alzaa et al.), Evaluation of Chemical and Physical Changes in Different Commercial Oils during Heating

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