Presenetljiv odgovor kardiologov: Katero olje je dejansko najboljša izbira za vaše srce?

Dolgo je veljalo prepričanje, da sta ključna le visoka točka dimljenja in nevtralen okus. Vendar najnovejše smernice Ameriškega združenja za srce (AHA) in klinične študije razkrivajo drugačno resnico: nekatere izmed najbolj oglaševanih maščob vašemu srcu dejansko škodujejo, medtem ko ena klasika ostaja na samem vrhu.

Preberi še Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?

Nesporni zmagovalec: ekstra deviško oljčno olje

Če vprašate kardiologe po vsem svetu, je odgovor skoraj povsem enoten. Ekstra deviško oljčno olje je najboljša izbira za zdravje srca in ožilja. Za razliko od drugih olj je ekstra deviško oljčno olje polno bioaktivnih rastlinskih spojin, polifenolov. Ti delujejo kot močni antioksidanti, ki zmanjšujejo vnetja v telesu in ščitijo žile pred poškodbami. Je izjemno bogato z mononenasičenimi maščobnimi kislinami (zlasti oleinsko kislino), ki dokazano znižujejo raven "slabega" LDL-holesterola in hkrati ohranjajo ali zvišujejo "dober" HDL-holesterol. Mnogi zmotno verjamejo, da oljčno olje ni primerno za kuhanje. Avstralske raziskave o oksidativni stabilnosti maščob kažejo, da je ekstra deviško oljčno olje zaradi visoke vsebnosti antioksidantov izjemno stabilno pod vročino in ob segrevanju proizvaja bistveno manj škodljivih spojin kot mnoga rafinirana semenska olja z višjo točko dimljenja.

icon-expand Olivno olje FOTO: AdobeStock

Presenečenje: resnica o kokosovem olju

Kokosovo olje je v zadnjih letih pridobilo status superživila, a kardiologi opozarjajo na previdnost. Kokosovo olje vsebuje kar okoli 82 % nasičenih maščob, kar je več kot maslo ali svinjska mast. Najnovejše prehranske smernice Ameriškega združenja za srce izrecno svetujejo izogibanje vsakodnevni uporabi tropskih olj (kokosovo in palmovo olje), saj ta znatno zvišujejo raven LDL-holesterola v krvi, kar neposredno povečuje tveganje za srčni infarkt. Kardiologi svetujejo, da kokosovo olje uporabljate le občasno, predvsem zaradi specifičnega okusa v azijskih jedeh, nikakor pa ne kot privzeto vsakodnevno maščobo.

icon-expand Kokosovo olje FOTO: iStock

Odlična alternativa za visoke temperature? Avokadovo olje

Če potrebujete olje z nevtralnim okusom in izjemno visoko točko dimljenja (na primer za peko na žaru ali visoke temperature), kardiologi kot odlično alternativo priporočajo avokadovo olje. Tako kot oljčno olje je tudi avokadovo bogato s srcu prijaznimi mononenasičenimi maščobami in vitaminom E. Edini razlog, zakaj ne zaseda prvega mesta, je dejstvo, da ima oljčno olje za seboj desetletja obsežnih kliničnih raziskav, medtem ko se dolgoročni podatki za avokadovo olje še razvijajo.

icon-expand Olja FOTO: iStockphoto

Kaj pa cenovno dostopna vsakodnevna olja?

Če iščete proračunu prijaznejšo opcijo za vsakdanjo kuho, kardiološke organizacije (vključno z novozelandsko Heart Foundation) izpostavljajo repično (canola) in sončnično olje. Ti dve olji imata nizek delež nasičenih maščob in sta bogati z večkrat nenasičenimi maščobnimi kislinami, kar blagodejno vpliva na lipidni profil v krvi, če z njimi nadomestimo živalske maščobe.

Preberi še Skrivnost stoletnikov: ni pomembno le to, da jemo zelenjavo, ampak kako jo pripravimo

Ključni kardiološki nasveti za uporabo olj

Zamenjajte trdne maščobe s tekočimi : Maslo, mast in tropska olja zamenjajte z rastlinskimi olji, ki so bogata z nenasičenimi maščobami. Nikoli ne pustite, da se iz olja kadi : Če se iz olja v ponvi začne kaditi, je to znak, da je maščoba začela propadati, pri čemer nastajajo toksični aldehidi in prosti radikali. Ne uporabljajte že uporabljenega olja : Večkratno segrevanje istega olja drastično poveča tvorbo škodljivih transmaščobnih kislin in tveganje za bolezni srca. Za vaše srce je zmagovalec jasen: Kjer le lahko, uporabite ekstra deviško oljčno olje. Za ekstremno visoke temperature izberite avokadovo olje, kokosovo olje pa pospravite na polico za posebne priložnosti.