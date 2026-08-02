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Preventivni pregledi
Preventiva

Preventivni pregledi, ki vam lahko rešijo življenje

N.R.A.
02. 08. 2026 03.38
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Spoznajte pet ključnih zdravstvenih pregledov, ki lahko odkrijejo nevarne spremembe v telesu, še preden začutite prve simptome bolezni.

Rak se pogosto razvija tiho in neopazno. V zgodnjih fazah večina rakavih obolenj ne povzroča bolečin ali drugih težav, ki bi jih človek lahko sam opazil. Ravno zato so preventivni pregledi tako pomembni, saj lahko odkrijejo bolezen, ko je ta še v začetni fazi. Takrat so možnosti za uspešno ozdravitev bistveno večje, pri nekaterih vrstah raka pa lahko pregledi celo preprečijo, da bi se bolezen sploh razvila. Vendar pa presejanje ne pomeni, da bi moral vsak posameznik opraviti vse možne teste. Pregledi so prilagojeni starostnim skupinam in dejavnikom tveganja, saj bi nepotrebne preiskave lahko povzročile le odvečen stres in skrbi.

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Mamografija lahko odkrije spremembe, ki jih sami še ne zatipate

Mamografija je rentgensko slikanje dojk, ki lahko pokaže zelo majhne spremembe, ki so pogosto precej manjše od tistih, ki jih ženska ali njen zdravnik lahko zatipa. Gre za ključno metodo pri zgodnjem odkrivanju raka dojk. V Sloveniji poteka organiziran program (kot je program Dora), kjer so ženske določene starosti vabljene na brezplačne preiskave. Poleg mamografije lahko zdravnik v nekaterih primerih svetuje še ultrazvok ali magnetno resonanco, če presodi, da je to potrebno. Čeprav mamografija ne more nadomestiti samopregledovanja, ostaja najbolj zanesljiv način za zgodnjo diagnostiko.

Preventivni pregledi
Preventivni preglediFOTO: AdobeStock

Test PAP: pregled, ki dejansko prepreči nastanek bolezni

Pregled materničnega vratu je specifičen, saj ne služi le za zgodnje odkrivanje raka, temveč ga lahko dejansko prepreči. Z brisom materničnega vratu (test PAP) zdravnik vzame vzorec celic, ki ga laboratorij nato analizira pod mikroskopom. Tako lahko odkrijejo spremembe na celicah, ki bi se čez leta lahko razvile v rakavo obolenje, a jih lahko zdravijo še pravi čas. Redni ginekološki obiski so zato nujni tudi takrat, ko nimate nobenih težav, saj večina teh zgodnjih sprememb ne povzroča nikakršnih simptomov ali bolečin.

Maternični vrat
Maternični vratFOTO: AdobeStock

Pozitiven izvid na kri v blatu zahteva nadaljnjo obravnavo s kolonoskopijo, saj s tem preprečimo razvoj raka debelega črevesa.

Pregled blata: preprost test kot opozorilni znak

Rak debelega črevesa in danke pogosto nastane iz majhnih polipov na sluznici. Te spremembe so lahko v telesu prisotne vrsto let, ne da bi povzročale kakršne koli simptome. Z nacionalnim programom presejamo prebivalce s testi na prikrito krvavitev v blatu. Če test pokaže prisotnost krvi, to še ne pomeni nujno raka, saj lahko krvavijo tudi druge stvari, na primer hemoroidi. Vendar pa tak rezultat vedno zahteva kolonoskopijo, kjer zdravnik pregleda notranjost črevesja in lahko morebitne polipe kar takoj odstrani, še preden postanejo nevarni.

Pregled črevesa.
Pregled črevesa.FOTO: Shutterstock

Rak pljuč in pregledi kože: kdaj k zdravniku?

Za rak pljuč navaden rentgen pogosto ne zadošča za zgodnje odkrivanje. Za določene skupine ljudi, predvsem za težke kadilce v določeni starosti, je bolj primeren nizkodozni CT prsnega koša. Ta pregled se predpisuje individualno glede na oceno zdravnika. Pri koži pa je situacija nekoliko drugačna, saj za vsakega ne obstaja poseben vabljen program, so pa pregledi pri dermatologu zelo pomembni. Če opazite, da se katero od vaših znamenj spreminja, če postaja nepravilne oblike, spreminja barvo ali srbi, je čas, da pokažete svojo kožo strokovnjaku, ki bo opravil dermatoskopijo.

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Več opravljenih preiskav še ne pomeni večje varnosti. Pomembno je vedeti, da so testi smiselni le, ko jih svetuje strokovnjak na podlagi vaše starosti in tveganj. Obstaja razlika med preventivo (ko pazite na prehrano in gibanje) ter presejanjem (ko iščete bolezenske znake brez simptomov). Če pa se že prej pojavijo težave, kot so neobičajna krvavitev, nova kvržica ali nepojasnjena izguba teže, ne čakajte na preventivna vabila, ampak pojdite k zdravniku takoj. Vaša aktivna vloga in poslušanje telesa sta poleg rednih testov najboljša popotnica za dolgo in zdravo življenje.

Vir: story.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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Preventiva

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