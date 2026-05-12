Previdno: teh štirih pijač ne mešajte z zdravili

Morda se zdi samoumevno, da tableto pogoltnete s tekočino, ki vam je zjutraj pri roki, vendar lahko napačna izbira pijače popolnoma izniči delovanje vašega zdravila proti alergiji. Raziskave kažejo, da lahko določeni sadni sokovi preprečijo, da bi feksofenadin, ki ga mnogi poznajo pod različnimi komercialnimi imeni za lajšanje senenega nahoda in srbečice, sploh prišel v vaš sistem v zadostni količini. Večina ljudi lahko varno jemlje te tablete, vendar morajo biti osebe z anamnezo bolezni jeter, ledvic ali srca še posebej previdne. Tudi nosečnice in doječe matere bi se morale pred uporabo obvezno posvetovati z zdravnikom, da preprečijo morebitne zaplete.
Citrusni sokovi niso najboljša družba za vaša zdravila
Če svoj dan radi začnete s sveže iztisnjenim pomarančnim sokom, boste morda morali spremeniti rutino, če jemljete zdravila za alergijo. Strokovnjaki opozarjajo, da ti sokovi dobesedno 'blokirajo' pot zdravilu do vaših celic. To se ne zgodi le pri pomarančah; tudi grejpfrut je znan krivec, saj zmanjšuje sposobnost telesa, da vsrka potrebno količino feksofenadina. Britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) in FDA potrjujeta, da lahko sadni encimi in kislina v teh agrumih drastično oslabijo delovanje zdravila, zaradi česar se boste počutili, kot da sploh niste vzeli tablete.
Niti jabolčni sok ni povsem nedolžen
Mnogi starši otroke spodbujajo k pitju jabolčnega soka, misleč, da je to najvarnejša izbira, a pri alergijah se lahko ta strategija izjalovi. Če nos še vedno teče, oči pa srbijo kljub uporabi zdravil, je krivec morda prav kozarec jabolčnega soka. Ta napitek ne vpliva le na zdravila za alergijo, ampak ovira tudi absorpcijo zdravil za krvni tlak. "Ta pijača lahko vpliva na več zdravil, na primer na beta-bloker atenolol," opozarja strokovnjakinja Terry Graedon. Zato je izjemno pomembno, da ste pozorni ne le na citrusne sokove, temveč na vse vrste sadnih napitkov ob jemanju zdravil.
Zakaj se je alkoholu pri zdravilih za alergijo najbolje izogniti?
Z lepšim vremenom prihaja tudi sezona druženja na prostem, kjer marsikdo ob pikniku rad poseže po alkoholu. Če jemljete zdravilo za alergijo, morate biti izjemno previdni. Kombiniranje alkohola s feksofenadinom lahko namreč znatno okrepi nekatere stranske učinke. Namesto da bi se zabavali, se boste morda soočali z nenadno zaspanostjo, omotičnostjo ali hudo vrtoglavico. NHS navaja, da se je najbolje izogniti alkoholu v celoti, medtem ko drugi pravijo, da tableto vedno zaužijete samo z navadno vodo, da zagotovite njeno varno pot skozi prebavila.
Vir: index.hr
