Kdaj pridobite kilograme? To lahko močno vpliva na razvoj raka

N.R.A.
24. 05. 2026 03.22
Najnovejše ugotovitve kažejo, da ni pomembno le to, koliko tehtamo, temveč tudi to, kdaj se kilogrami naberejo. Hitro pridobivanje teže v določenih letih povečuje nevarnost za jetrni in druge vrste rakov.

Povezava med odvečnimi kilogrami in rakom je znana, vendar pa nova študija iz Švedske dodaja pomembne podrobnosti: kdaj se zredite, je lahko prav tako pomembno kot to, koliko teže dejansko pridobite. Raziskovalci so pregledali zdravstvene kartone 630.000 ljudi in ugotovili, da teža ni nekaj statičnega, temveč proces, ki spremlja naše odraščanje in staranje. "Večina študij se je do zdaj osredotočala na težo v enem samem trenutku, običajno v pozni odraslosti," navajajo avtorji študije. Rezultati pa kažejo, da bi morali biti pozorni na hitre spremembe teže kadarkoli v življenju, saj se nevarnosti razlikujejo glede na to, ali ste moški ali ženska in koliko ste stari v času povečanja telesne mase.

Kdaj so odvečni kilogrami najbolj nevarni za moške in ženske?

Moški in ženske se na kilograme odzivajo različno. Pri moških je bila nevarnost za razvoj raka najmočneje povezana s tisto težo, ki so jo pridobili pred svojim 45. letom. Takrat se poveča možnost za raka na jetrih in požiralniku, verjetno zaradi dolgotrajnih težav z zgago in vnetji, ki jih povzroča odvečna maščoba okoli pasu. Za ženske pa so bolj tvegana leta po tridesetem rojstnem dnevu. Strokovnjaki domnevajo, da so za to krivi hormoni. Rak maternične sluznice je pri ženskah eden izmed tistih, ki so najbolj neposredno povezani z nihanjem teže v odrasli dobi. Ne gre le za estetiko, ampak za kompleksno biokemijo telesa, ki se s starostjo spreminja.

Debelost
DebelostFOTO: AdobeStock

Ste vedeli? Čim prej se pri človeku pojavi debelost, tem višje je splošno tveganje za razvoj različnih oblik raka skozi celotno življenje.

Nekateri rezultati študije so zares presenetljivi. Za raka trebušne slinavke je na primer najbolj odločilna teža, ki jo je oseba imela pri 17 letih, in ne toliko poznejše nihanje kilogramov. To pomeni, da se lahko nekateri temelji za bolezen postavijo že zelo zgodaj. V splošnem pa velja: hitrejše kot je bilo kopičenje kilogramov, večja je bila verjetnost za pojav težav. Hitro zrejenje je namreč povezano z rakom na ledvicah in tumorji na možganskem privesku pri obeh spolih. Čeprav študija ne upošteva vseh dejavnikov, kot sta telovadba in prehrana, je jasen signal, da je upravljanje s težo tek na dolge proge.

Kaj to pomeni za javno zdravje in preventivo?

Ekipa strokovnjakov si želi, da bi bili prihodnji ukrepi za preprečevanje raka ukrojeni po meri vsakega posameznika glede na njegovo starost in spol. Debelost postaja vse večji problem po vsem svetu, zato so ti podatki nujno potrebni za boljše javno zdravje. Vedeti moramo, kdaj je treba posredovati z vso močjo in kdaj so določeni ljudje najbolj ranljivi. Čeprav še vedno ne vemo vsega o vplivu prehrane in telovadbe na te rezultate, je sporočilo jasno: pazite na svojo težo skozi celotno življenjsko pot, ne le takrat, ko opazite težavo v ogledalu ali se soočate z boleznijo v zrelih letih.

Vir: sciencealert

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
telesna teža rak debelost zdravje metabolizem preventiva hormoni
